隨著彩甲與保養市場快速發展，消費者對指甲油產品的安全要求越來越高。指甲油作為高接觸、高揮發性的彩甲產品，不僅追求顏色飽滿、快乾持久，更關乎成分安全、製程管理與產品穩定性。任何原料來源不明或製程疏失，都可能在使用者手上造成隱性健康風險，影響品牌信任。

PIF 認證替指甲油把關成分安全

指甲油的配方通常包含多種色料、樹脂、溶劑與添加劑。如果原料來源不清楚、濃度控制不當，可能對消費者指甲與肌膚造成長期負擔，尤其是重金屬殘留問題，如鉛、鎘、砷等微量金屬，可能累積在指甲或皮膚上，對健康產生隱性風險。

PIF（產品資訊檔案）認證要求品牌完整記錄每一批原料來源、規格與安全測試結果，確保產品不只是「外觀漂亮」，而是可追溯、可靠，符合安全標準的指甲油。藉由建立完整 PIF，品牌能證明每一支產品都經過嚴格把關，提供消費者安心使用的保障。

PIF 法規上路，廠商責任不可忽視

美妝 PIF 認證顧問公司 標準認證 指出，台灣化粧品法規已分階段實施，並將於 2026 年 7 月起，全面要求所有彩甲及指甲油產品建立 PIF 檔案；對指甲油品牌而言，這不僅是符合法規要求，更是向消費者傳遞「每一支產品都經過嚴格把關」的信任承諾，唯有建立完整 PIF、嚴格控管原料與製程，品牌才能在市場中維持信譽，降低風險，守住消費者信任。

原文出處：PIF 認證全面上路，指甲油廠商如何避免風險？