FILA 這次不只潮，還很皇家風尚，FILA × 故宮聯名引爆 2026 新年首波話題

聯名商品年年有，但能把故宮典藏鉅作放進運動服飾、還做得有型的並不多見。

國際運動時尚品牌 FILA在2026年的開始就首度攜手國立故宮博物院，以清代宮廷畫師郎世寧的經典鉅作《百駿圖 卷》及《畫愛烏罕四駿 卷》為主軸，融入氣韻生動、神態各異的駿馬意象，打造將藝術穿進生活的聯名系列。

FILA X NPM故宮首度聯名。圖/ FILA提供

更有意思的是，畫家郎世寧與 FILA 同樣源自義大利，這場跨越三百年的相遇，根本像是義大利美學的時空接力，FILA x 故宮聯名是2026 早春最值得入手的潮流穿搭。

乾隆帝喜愛的百駿圖 在馬年特別對味

清乾隆帝喜愛的《百駿圖 卷》畫作描繪百匹駿馬於原野間昂首、回望、休憩…等神情，每一匹馬都有其姿態與性格，象徵多元並進、萬象俱備，也映照出古人對盛世氣象與人才奔騰的想像。生肖「馬」所代表的行動力、突破力與向前奔跑的精神，恰好與現代生活節奏同頻，FILA x故宮聯名正是把這份歷史美學重新注入當代日常，讓文化再次用現代時尚美學重新演繹。

獵裝外套、百駿 T 恤 將精品時尚穿上身

FILA × 故宮聯名系列裡，最上鏡及自帶氣場的服飾非獵裝外套莫屬！男款外套取材自《畫愛烏罕四駿圖 卷》的駿馬神韻，口袋配置與細節設計同時兼顧實用與造型感，女用外套則印染《百駿圖 卷》搭配拉鍊與率性俐落的版型設計，將「都會經典」和「戶外休閒」完美融合，無論內搭襯衫或 T 恤，都能一秒穿出率性有型的態度。

FILA x 故宮首度聯名，將精品時尚穿上身。圖/ FILA提供

百搭的百駿T 恤以現代染印手法重塑畫作氛圍，並加入金色扣環、口袋等細節點綴，走復古美學路線，直接把藝術變成日常最好搭的潮流單品。

如果想再正式一點，內搭聯名襯衫就是俐落又有品味的選擇——這次的襯衫設計下足功夫：男款在口袋設計中融入百駿圖的口袋巾巧思；女款除了挺版剪裁與金扣細節，也加入百駿圖 意象的領巾點題。穿上身的優雅與時尚氣場，無論是商務會議或重要場合，都能展現個人質感與品味。

FILA x 故宮聯名，最值得揹上身的是這咖馬鞍包。圖/ FILA提供

最值得收藏的是這一咖 精品馬鞍包

真正懂穿搭的人都知道，穿得好看不只靠服裝選得對，配件往往才是讓整體造型瞬間升級的關鍵。

這次聯名的精品馬鞍包融入百駿圖意象，以滾邊勾勒半月型包身，線條俐落、包型立體，兼顧收納機能與百搭。馬鞍包從早期復古風潮一路紅到近年的時尚回歸，因為輪廓辨識度高、背起來不挑風格，早已成為不少名人與時尚人士常備的經典包款，也因其俐落氣質深受商務人士喜愛。無論搭配獵裝外套的都會氣場，或是百駿 T 恤的日常休閒，都能穩穩撐起造型的質感與氣勢。最後再搭上滾邊漁夫帽，以機能輪廓為基礎、兼顧實戴與造型加分，一戴上就能讓整體復古風格更完整、更有層次。

FILA × 故宮聯名 新年穿搭直接升級

FILA × 故宮聯名系列於 FILA 限定專櫃門市與官方網站限量上市，從獵裝外套、百駿 T 恤、經典襯衫到馬鞍包，一次把造型、話題與質感補齊。把藝術文化真正穿進日常，潮流不只可以很有文化，也能很潮——馬年前夕，就用這套聯名穿搭穿出自己的品味風格。

FILA X NPM故宮聯名> https://m.fila.com.tw/5DGgC