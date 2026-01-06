新年換髮色先看藝人怎麼染！2026 最夯「明星同款髮色」前三名出爐

迎接新年，不少人把「換髮色」視為新年的第一個儀式感。根據國際色彩趨勢觀察，2026 年的色彩關鍵字圍繞在「療癒」、「平衡」與「真實自我」。從 K-pop 到華語時尚圈，藝人們不約而同選擇「低彩度、帶療癒感」的髮色走向。以下整理目前討論度最高的 3 款明星同款流行髮色，也是美髮圈公認最有機會成為年度主流的色系。

年度主流色系一、白金冷霧棕：顯白又高級的安全牌

同款代表藝人：Stray Kids Felix、i-dle 雨琦

韓國男團Stray Kids的Felix，搭配白髮色調，散發如精靈般的清冷氣質。而i－dle的雨琦，則展現了冷霧白髮極致的柔亮與仙氣，創造低調卻高級的時尚氣場。（圖片來源：曼都髮型）

Pantone 公布的 2026 年代表色為「雲上舞白 Cloud Dancer」，象徵純淨、輕盈與喘息感。然而，純白髮色對多數人而言較難駕馭。曼都髮型在此基礎上，調和霧棕與微暖白金光澤，轉化為更親膚的「白金冷霧棕」。

這款髮色在光線下呈現細緻珍珠感，能有效修飾亞洲膚色常見的黃調與暗沉，讓整體輪廓看起來更透亮、乾淨。風格上不走高調張揚，而是偏向內斂高級感，適合希望在新年呈現「氣質升級」路線的人。

年度主流色系二、霧深灰挑染變革藍綠：低調系個性代表

同款代表藝人：TXT成員然竣、i-dle 雨琦

TXT成員然竣曾以大膽的藍綠髮色驚豔粉絲，充滿力量的視覺深度。（圖片來源：IG－@yawnzzn）

WGSN 指出，2026 年的關鍵色之一是「變革藍綠 Transformative Teal」，介於理性藍與生命力綠之間，被視為能帶來心理安定感的色調。為了讓這類色彩更具實穿性，曼都髮型以霧感深灰作為整體基底，再透過大面積挑染，讓藍綠色在髮絲間若隱若現。

相較於整頭高彩度染髮，這種設計在視覺上更為沉穩，也更耐看，隨著髮絲擺動才慢慢浮現層次。適合希望低調展現個性，或偏好中性、都會感風格的族群。

年度主流色系三、暖心粉：氣色型髮色黑馬

同款代表藝人：aespa Giselle、GD 權志龍

aespa Giselle的粉櫻色長直髮搭配粉色高位腮紅，凸顯柔美中的冷艷氣質。引領時代潮流的GD（權志龍）經典粉色造型，散發出明亮且幸福的動感暖意。（圖片來源：IG－＠aerichandesu／＠8lo8lo8lowme）

日本流行色協會（JAFCA）為 2026 年選定的主題色是「暖心粉 Heartfelt Pink」，主打溫暖、包容與情緒修復。不同於過往高飽和的甜美粉色，曼都髮型將其轉化為低彩度、帶透明感的暖粉色系。

這類粉色能柔化臉部線條，修飾暗沉，讓膚色呈現自然的白裡透紅效果。整體氣質不只甜，更帶有清新與親和力，特別受到希望在新一年展現柔軟自信形象者的青睞。

從流行色到生活造型，髮色成為情緒出口

曼都髮型指出，2026 年的流行不再只是追逐話題，而是回應人們對穩定與療癒的渴望。透過白金冷霧棕的輕盈感、藍綠挑染的平衡層次，以及暖心粉帶來的溫柔氣色，讓髮色成為一種自我照顧與情緒調節的方式。

曼都髮型董事長賴淑芬也表示：色彩本身就是時代情緒的反映，希望透過專業的色彩轉譯與設計，讓消費者不只是「換造型」，而是在新的一年裡，找到更貼近自己狀態的樣子。