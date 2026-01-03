年過 30 才懂的保養真相：補骨脂抗老保養品 + TRUE TISANE人蔘逆齡彈潤面膜，真的是穩住我臉的秘密

2026-01-03 21:21 cookie餅乾小姐


老實說，過了某個年紀真的很有感（笑）。

以前只要敷個面膜、多喝水，隔天臉就亮起來，現在卻是常常熬夜一兩天，照鏡子立刻發現臉色偏黃、暗沉感整個跑出來，怎麼上妝都覺得不服貼。

再加上肌膚偏乾，兩頰偶爾還會有那種「鬆鬆的、不夠澎潤」的感覺，底妝不是卡粉就是起屑，真的很打擊人。

也因為這樣，我現在挑保養品變得很務實。


第一個原則就是「不要太多瓶瓶罐罐」。

生活已經夠忙了，不想早晚還要分七八道工序，更不想每一瓶只顧一種功效，結果保養越擦越無感。

比起來，我更在意成分是不是夠到位，能不能一次做到保濕。

再來，我會特別留意偏「貴婦級大品牌」常用的成分思維。

不是迷信品牌，而是這類型產品在對抗年齡滋養的研發上，真的比較捨得下重本。

像近年我很關注是否有添加補骨脂酚這類對抗年齡成分，溫和卻有感，對於想改善暗沉、乾燥、臉部光澤感不足的人來說，非常加分。

現在的我，不追求一步到位的奇蹟感，而是希望每天照鏡子時，能感覺到肌膚慢慢變得澎潤、有光澤，整體狀態是穩定又舒服的邵雨薇代言保養品好用嗎。

畢竟，輕熟女的保養哲學就是：用得精準、用得值得，讓臉看起來比實際年齡更從容一點。

今天就來分享我最近使用的頂級逆齡保養品分享!

TRUE TISANE 草本體驗 人蔘逆齡彈潤面膜50ml*一瓶貴婦級抗老保養品開箱










第一次拿到 TRUE TISANE 人蔘逆齡彈潤面膜，其實心裡默默加了幾分好感。外包裝不是那種一眼就很張揚的設計，而是走一種低調、耐看的路線。

整體色調偏溫潤沈穩，看起來就很「金色系」，會讓人自然聯想到人蔘那種慢慢滋養、溫柔調理的感覺，很符合我現在對保養的期待——不求立刻驚艷，但要用得安心、看得到改變。

包裝設計給人的感覺很舒服，視覺上不雜亂，沒有過多花俏的元素，反而多了一種成熟後才懂的留白美感。放

在梳妝台上，不會顯得突兀，甚至會讓整個保養角落多一點質感，好像提醒自己：這段時間，是留給好好照顧自己的。

字體和整體氛圍也搭得剛剛好，不會太年輕，也不會老氣，是那種輕熟女會默默點頭認同的設計。








拿在手上時，會有一種「這不是隨便做的面膜」的安心感，還沒敷，就已經先對它的內在產生期待。

整體來說，這款面膜的外包裝給我的感覺很溫柔、很穩重，就像它主打的人蔘逆齡概念一樣，是屬於願意陪你慢慢養膚、而不是急著給你答案的那種保養品。







我這幾天的肌膚比較乾一點可以看的出來洗乾淨臉頰都有點乾乾的







🌿 補骨脂對抗年齡保養核心成分



在對抗年齡產品中，「補骨脂酚（Bakuchiol）」是最被強調的主角之一。這個成分是從補骨脂植物（Psoralea corylifolia）的萃取物中取得的自然植萃分子，它因為具更新肌膚彈性 的特性，而被很多人視為溫和版的保養成分之一，適合想皮膚好但又怕刺激的人使用。


🍃 人蔘逆齡彈潤面膜 — 主要成分與層層照顧



這款面膜主打「三層多層次保養對抗年齡」的設計思路，簡單來說就是從 肌膚最外層 → 中間層 → 更深層 一步步建構起彈潤、緊透、亮澤感。


✨ 1. 表層保濕與光澤 — 麥盧卡蜂蜜萃取



首先在最外層，它加入了 麥盧卡蜂蜜萃取。這一類蜂蜜精華含有豐富水分及自然保濕因子，能幫助肌膚抓住水分、強化表面保水度，同時提升肌膚亮度、減少暗黃感，讓膚色看起來更透亮。



👉 就好像給肌膚穿上一件保濕外套：讓表面水分不流失、光澤度更平均，感覺更柔嫩。


💪 2. 中層緊緻與肌膚表面看起來更平滑 — 補骨脂酚（Bakuchiol）



真正發力的對抗年齡成分就是 補骨脂酚（Bakuchiol）。它被形容為「植物版的活性多層次保養因子」，能深度調理肌膚中間層，有助於：




細紋看起來比較不明顯



提升肌膚彈性與緊緻感



減少受壓力或環境傷害的膚況



這個成分不像某些成分會對敏感肌造成刺激，它比較溫和、適合日常長期使用。


🎯 3. 深層 輪廓感更清爽與減少老化 — 人蔘萃取


真正「逆齡感」的核心，其實是在最深層多層次保養。人蔘萃取被加入是因為它富含多種活性分子，可以：




幫助深層幫助肌膚彈性




整體看起來更澎潤




讓肌膚看起來更飽滿、更有精神



緊緻凍齡面膜分享簡單說，就是在深層補足肌膚能量來源的感覺，初老保養秘訣分享讓整張臉有一種「從內而外輪廓感更清爽的感受」。


🧠 三層多層次保養如何一起工作？



這款面膜的三層多層次保養不是單獨作用，而是像 溫和打底 → 針對細紋減少 → 深層補能 這樣一路往下延伸的：




表層保濕 為後續有效成分打好基礎 →




補骨脂酚進入中間層 開始啟動緊緻 →




人蔘萃取深入肌膚幫助整體看起來更澎潤與彈力


🧴 使用方式（簡單日常驟）



雖然成分和配方感覺很高階，但使用方式其實很友善：




先潔膚、做好基礎保養清潔




取適量面膜於全臉薄塗開




靜待 10–20 分鐘




用溫水清洗乾淨即可



建議 一週 2–3 次 使用頻率，每次不用敷很厚，薄薄一層覆蓋全臉就很足夠了。


✨ 小提醒














面膜適合 初老或熟齡肌膚使用





開始用時若覺得任何刺痛或不適感，務必停止並檢查敏感反應

老實說，我自己其實蠻在意面膜敷完後的「沖洗感受」。年紀越來越懂，敷完臉如果還要跟殘留精華搏鬥，真的會瞬間失去耐心。

TRUE TISANE 人蔘逆齡彈潤面膜在沖洗這一點，讓我蠻放心的。

敷完之後用清水沖洗，水一潑上去就能感覺到精華慢慢被帶走，不會黏在臉上不肯走，也不需要一直搓。大概沖個幾次，肌膚表面就乾乾淨淨，不會有那種洗不掉的滑膜感。

最讓我喜歡的是，沖洗乾淨後的臉，不會有「被洗空」的感覺。

肌膚摸起來是清爽的，但裡面還留著潤度，那種柔軟又有彈性的觸感很加分。不是假滑，而是會讓人忍不住多摸兩下的那種細緻感。

整個沖洗過程其實很輕鬆，不用花腦力，也不用懷疑到底洗乾淨沒。





對我來說，它就是那種晚上保養時，能讓人好好收尾、不增加負擔的面膜，敷完沖洗完，心情也跟著放鬆下來。

我自己的膚質其實就是很多輕熟女都會點頭認同的那一型：偏乾、偶爾敏感，還帶點年紀開始出現的小脾氣。

只要熬夜、壓力一大，或是換季沒顧好，整張臉就會立刻顯疲態，光澤感退得很快，臉色也容易暗沉，看起來就是「很累」。

所以對我來說，保養不是追求那種一擦就很誇張的效果三效合一對抗年齡面膜實測，而是希望每天用起來舒服、沒有負擔，然後默默把狀態養回來。

實際使用時，第一個讓我很有好感的是它的質地。

不是厚重型，也不是水到不見的那種，而是介於中間、很細緻的觸感。延展性很好，指腹輕輕推開就能均勻鋪在臉上，完全不需要來回拉扯，對我這種很怕刺激肌膚的人來說特別安心。

補骨脂對抗年齡保養品分享吸收速度也很剛好，不會一擦完就消失到讓人懷疑有沒有用過，但也不會黏在表面讓人不舒服，吸收後肌膚是柔軟的，摸起來很細滑肌膚逆齡保養實測。










光澤度

這一塊我蠻喜歡的，敷完不是假亮，也不是那種油油的反光感，而是肌膚看起來真的比較澎潤、有精神的自然光澤。

照鏡子時會覺得臉色乾淨很多，原本因為疲勞顯得暗沉的地方，看起來柔和不少。

保濕度

對我來說算是很剛好型，不是敷完立刻水到爆、但半天就乾掉的那種，而是會慢慢滲進肌膚裡，敷完之後就算不上後續保養，也不會有緊繃感。

那種感覺很像肌膚底子被安撫好，而不是只是在表面補水。

方便度

也很加分，質地好推、延展性高，不需要挖一大坨，薄薄一層就能均勻覆蓋全臉，敷的時候不會一直往下滑。

對我這種懶得顧姿勢、還會邊敷邊滑手機的人來說，真的很重要熬夜垮臉救星（笑）。

說到

清爽度

，這點我其實有點驚喜。

明明是主打逆齡、彈潤，但敷起來完全不悶，洗掉之後臉是清爽的，卻同時保有柔軟度，特別適合不喜歡厚重感、但又需要對抗年齡保養的人。

氣味

是淡淡的人蔘草本香，不是濃烈型，也不會有刺鼻的中藥味，而是很溫和、很安定的那種香氣，敷的時候反而有點放鬆感，晚上用特別療癒。

產品質地與延展性

我覺得是這款面膜的優點之一，質地細緻滑順，推開時很服貼，和一般一敷上就很厚重的面膜不太一樣，比較像是在幫肌膚做一層溫柔的包覆。

整體

使用感受

下來，我會形容它是那種「不是馬上驚呼，但會越看越順眼」的面膜。

膚況穩定度會慢慢變好，臉摸起來比較有彈性，線條感也沒那麼疲勞。

至於

和其他品牌面膜的差別

，我覺得最大不同在於它走的是溫和累積型路線，不靠過度刺激或瞬間效果取勝，而是讓肌膚慢慢回到健康、彈潤、有光澤的狀態。

對於像我這種開始在意老化、卻又不想給肌膚太大負擔的輕熟女來說，高效人蔘對抗年齡保養這樣的節奏反而更安心、也更耐用。

大概使用一週左右，就能感覺到膚況穩定不少。




早上起床照鏡子時，不會再看到那種明顯的暗沉或疲憊感，膚色看起來比較均勻，光澤感也慢慢回來。

那不是那種很浮誇的亮，而是皮膚看起來舒服、有精神的透亮感。摸起來的觸感也有差，原本容易粗糙的小地方變得比較細緻。

持續使用到兩、三週後，開始更有感的是臉部整體的彈性和線條感。

尤其是臉頰、嘴邊那一塊，以前笑完或是照側臉時，會覺得臉很容易往容易有紋路，整體看起來比較疲勞。
















TRUE TISANE評價現在摸起來會覺得多了一點整體看起來更澎潤，不是空空軟軟的狀態，而是帶著Q彈度的澎潤感。那種改變不是一天出現，而是每天慢慢累積，照鏡子時會發現臉看起來比較有精神，也比較立體。

到了接近28天左右，整體膚況真的有一種「好像回到以前皮膚狀態比較好的時候」的錯覺。

輕熟齡對抗年齡保養品分享臉色紅潤度提升，看起來不再那麼蠟黃，整張臉給人的感覺比較緊實、有精神。連自己都會忍不住多照幾次鏡子，覺得氣色真的不一樣了。

TRUE TISANE人蔘逆齡彈潤面膜評價對於像我這樣開始在意整體視覺比較有精神，又不想把保養變成壓力或繁瑣儀式的輕熟女來說，這種每天用起來輕鬆、卻能慢慢把肌膚狀態顧好的保養方式，真的會讓人很安心，也很容易持續下去。






























cookie餅乾小姐

cookie餅乾小姐

Hello! 你好我是餅乾小姐Cookie，為Google在地嚮導第5級，這裡寫關於我的美髮美容、彩妝指甲、時尚穿搭、美食、旅遊生活體驗，過去曾為 FG部落格TOP 100、多個平台駐站作者、星級部落客、美妝時尚記者和評鑑專家等，也是一名業餘攝影師，部落格於2019年全新改版，將分享更多文章，

#面膜 #保養品 #保濕面膜 #必敗面膜

康是美瘋了！全台最大門市開箱：直接把OLIVE YOUNG自有品牌搬進台灣 4亮點一次看

康是美瘋了！全台最大門市開箱：直接把OLIVE YOUNG自有品牌搬進台灣 4亮點一次看

2025-12-19 15:38 女子漾／編輯張念慈
康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 搬進台灣 4亮點一次看。圖片來源：品牌提供
康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 搬進台灣 4亮點一次看。圖片來源：品牌提供

康是美這次真的出大招，直接把韓國指標性藥妝店 OLIVE YOUNG 的人氣品牌搬進台灣。位於桃園的「桃華門市」與台中的「東興門市」雙雙升級為超旗艦店，12月19日正式開幕，以更大的空間、更完整的品項，打造全新等級的美妝潮流據點。

兩間門市不只外觀升級，內容更是誠意滿滿。包括OLIVE YOUNG四大自有品牌首度完整進駐，同步規劃MINI可愛小物專區、香水香氛大櫃，以及野獸國 IP潮玩區，無論是日常補貨、挖寶購物，還是拍照打卡，都能一次滿足。

康是美東興門市。圖片來源：品牌提供
康是美東興門市。圖片來源：品牌提供

亮點一 韓妝控必逛！OLIVE YOUNG 四大自有品牌一次到位

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

最大亮點莫過於 OLIVE YOUNG 四大品牌 wakemake、colorgram、BIOHEAL BOH、BRINGGREEN 首度以完整陣容進駐康是美。桃華與東興門市直接化身韓妝集中地，不用代購、不必等待，就能零時差入手韓妞熱用的話題商品。

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

wakemake主打專業彩妝，其中16色眼影盤與空氣感氣墊粉餅深受歡迎；colorgram以活潑年輕風格擄獲目光，糖葫蘆水光唇釉人氣居高不下；BIOHEAL BOH 則以科研保養聞名，3D益生菌面霜與B5積雪草噴霧在韓國熱銷；BRINGGREEN主打溫和純淨，積雪草毛孔精華是問題肌族群的愛用款。

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

亮點二 MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收

門市特別設置MINI主題陳列區，網羅季節限定、社群爆紅與高討論度小物，且會不定期更換內容，每次造訪都有新驚喜。從LANEIGE甜甜圈水唇釉、alternativestereo 寶石唇頰盤，到迷你版護髮精油、IP聯名護手霜，逛起來就像在挖寶。

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

亮點三 香氛控必試　命定香水機互動體驗

桃華與東興門市同步打造大型香水香氛專區，集結韓系、居家與小眾香氛品牌，讓消費者能盡情試香。包括韓國國民香氛 hetras、少女系香氛 OHANA MAHAALO 都能現場體驗。

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

其中桃華門市更設有adopt香水機，消費滿1,500 元即可互動體驗，並免費帶回一支市價690元的adopt 30ml 香水，成為開幕期間最受關注的話題亮點之一。

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

亮點四 野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買

不只美妝，康是美也同步擴展 IP 潮玩版圖。與野獸國合作的大型 IP 專區，集結迪士尼、飛天小女警等人氣角色。包含「動物方城市演唱會系列盲盒」與「飛天小女警鑰匙圈盒玩」，可愛度與收藏性兼具，讓人一逛就停不下來。

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

為歡慶開幕，康是美也端出多項限定優惠。12月19日至21日、12月26日至28日 全店不限金額85折，會員單筆消費滿2,000 元再送200點 OPENPOINT；消費滿1,500元還有機會抽中 BGYM 雲朵柔感按摩椅或 BGYM 飛輪車。此外，東興門市消費滿1,500 元可體驗超萌扭蛋機，桃華門市則推出單筆滿3,000 元贈送多功能摺疊推車或造型手提箱的限定好康。

隨著桃華門市與東興門市正式開幕，康是美也宣告美妝購物體驗全面升級。從韓系品牌、香氛互動到 IP 潮玩，一站式滿足逛街與療癒需求。12 月 19 日起，準備好清單與荷包，親自走一趟，就能感受這波超旗艦門市帶來的全新驚喜。

康是美桃華門市。圖片來源：品牌提供
康是美桃華門市。圖片來源：品牌提供

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#美妝 #野獸國 #康是美 #彩妝保養

Netflix《他為什麼依然單身》朱珠姊姊感穿搭教科書一次看！盤點6套大人系造型，成熟女人這樣穿最迷人

Netflix《他為什麼依然單身》朱珠姊姊感穿搭教科書一次看！盤點6套大人系造型，成熟女人這樣穿最迷人

2025-12-28 20:57 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

最近討論度極高的Netflix戲劇《他為什麼依然單身》，劇中圍繞的不只是愛情選擇，更是一種關於「成熟後如何看待關係與自我狀態」的提問。也正因如此，「姊姊感」這個關鍵字，再次成為許多人關注的焦點——不是急著被愛，而是站得夠穩、夠清楚，自然有人靠近。而提到現實世界中最具代表性的姊姊感範本，女主角朱珠絕對榜上有名。她的穿搭從不張揚，卻總能在第一時間抓住視線。小編盤點了朱珠的姊姊感6套造型穿搭，一起拆解什麼叫做真正的大人系穿搭！

1.白襯衫 × 格紋馬甲 × 過膝長靴

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

以白襯衫作為基底，外疊格紋馬甲與粗呢背心，層次分明卻不顯厚重，線條乾淨俐落。腰間皮帶自然收出比例，搭配奶白色長褲與過膝黑靴，把整體身形拉得修長而有力量。這套造型在中性與女人味之間取得平衡，理性中帶著柔韌，是一種不需要張揚的氣場展現。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

2.香檳金修身套裝 × 細鍊飾品

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

香檳金色套裝在燈光下散發細緻光澤，低調卻不黯淡。收腰剪裁勾勒出身形曲線，微喇叭袖讓線條更顯流動。配件刻意簡化，只留下項鍊與耳環點亮視線，把焦點完全交給整體氣場。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

3.淺灰毛呢外套 × 粉色針織 × 高跟鞋

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

柔霧感的淺灰毛呢外套，內搭淡粉色針織，色調溫柔卻不甜膩，第一眼親近，卻保留距離。俐落剪裁搭配尖頭高跟鞋，自然拉長比例，也讓整體多了都會女子的自信感。這套穿搭靠的是材質與色彩堆疊出的層次，溫柔但不軟弱，是很耐看的姊姊感範本。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

4.白色西裝套裝 × 紅色尖頭高跟鞋

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

全白套裝最考驗的從來不是搭配技巧，而是氣場本身。結構感西裝外套搭配同色長褲，線條乾淨、比例俐落，沒有多餘修飾。紅色尖頭高跟鞋成為整體唯一亮點，在極簡之中注入自信與女人味。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

5.黑色西裝外套 × 長裙剪裁 × 亮色手提包

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

黑色向來是成熟女人的安全色，但這套造型卻一點也不保守。合身西裝外套搭配帶有裙擺線條的下身設計，讓俐落與柔美同時存在。珍珠項鍊低調點亮鎖骨，而亮色手提包在全黑之中拉出視覺焦點，讓造型更有記憶點。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

6.米色針織上衣 × 高腰開衩長裙 × 夜景氛圍

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

柔軟的米色針織上衣，搭配深色高腰開衩長裙，一柔一挺的材質對比，讓層次自然浮現。針織的親和感中和夜晚的銳利，而開衩裙擺在行走間若隱若現，性感卻不刻意。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#穿搭 #造型 #長裙 #紅色 #他為什麼依然單身

跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感

跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感

2025-12-24 04:10 女子漾／編輯桑泥
跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感。 圖片來源：IG@rooosyzh09
跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感。 圖片來源：IG@rooosyzh09

每到年末聚會，如何畫出既有節慶氛圍、又能讓肌膚在昏暗燈光下依然「自帶濾鏡」的妝容？小編建議可以從最近火到不行的大陸人氣女星趙露思身上找節慶妝容靈感！她的妝容精髓在於巧妙運用亮片、金屬眼影與打亮等技巧讓五官瞬間立體，並散發出自然通透的仙氣感。往下看小編整理 3 個趙露思派對妝容關鍵技巧，跟著畫，讓妳在年末派對中閃耀動人！

技巧一：用「金屬感」眼影打造深邃又清透的「財閥千金」眼神

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

選色重點：

趙露思常選用大地棕色打底，再疊加香檳金或古銅金的金屬色。這些色系最適合亞洲偏黃膚色，能有效達到「一抹顯白」的效果。

畫法建議：

1. 使用霧面色消腫後，將金屬色眼影點綴在眼皮中央最高點。

2. 關鍵在於眼頭也帶入一點金屬光澤，這能讓眼神看起來更深邃，卻不顯髒。


技巧二：「碎鑽感」亮片點綴

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

亮片位置：

想要在派對中閃閃發光，大顆粒的亮片單品是不可或缺的，但關鍵是「局部點綴」，不要全眼鋪滿，只需將亮片放在臥蠶中央或眼頭，在燈光閃爍時會產生如同「碎鑽」般的視覺衝擊，營造出浪漫的節慶氛圍。


技巧三：用高級打亮術畫出「立體小臉」的原生光澤

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

高光質地：

派對燈光通常由上而下或較為混亂，這時「高光」就是決定五官立體度的關鍵。建議選擇粉質細膩、不顯毛孔的珠光，或是今年最流行的液態高光。

刷色位置：

鼻尖與鼻樑起點： 製造精緻的小翹鼻感。

側臉頰 C 字部位（顴骨到眉骨）： 趙露思的臉蛋看起來飽滿的技巧之一就在這裡，這角度能製造出蘋果肌上提的年輕感。


圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

跟著趙露思畫年末派對妝，你會發現真正顯白的不是濃妝，而是懂得運用高光、亮片與金屬眼影的位置與比例。一抹光澤、一點亮片，就能讓你在派對燈光與合照中自然發光閃耀！

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#光澤 #秋冬 #氛圍 #美妝 #肌膚 #眼影 #趙露思 #節慶妝容 #彩妝保養

2026十二星座幸運色＋穿搭推薦一次看：學IU、舒華把好運穿在身上，整年都順起來

2026十二星座幸運色＋穿搭推薦一次看：學IU、舒華把好運穿在身上，整年都順起來

2025-12-09 13:47 女子漾／編輯張念慈
2026十二星座幸運色＋穿搭推薦一次看：把好運穿在身上，整年都順起來。圖片來源：藝人IG
2026十二星座幸運色＋穿搭推薦一次看：把好運穿在身上，整年都順起來。圖片來源：藝人IG

2026年被視為「上半年調整、下半年收成」的關鍵之年，每個星座都在進行人生大整修：有人縮減步伐重新校準方向，有人則趁勢突破極限。而今年最受關注的「幸運色穿搭」，不只是風格選擇，更像把願望寫在衣服上，讓宇宙接收到訊號，好運自然會靠近你。

這篇整理十二星座2026年的全年運勢、幸運色能量與實用穿搭建議，不管妳是上班族、學生還是年末準備升級風格，都能找到自己的「開運穿搭密碼」。

文章目錄

牡羊座｜幸運色：紅橙色

運勢：2026 牡羊靈感旺、人緣佳，是升職與轉職機會並存的一年。桃花強但易速食，建議先觀察再靠近。財運佳、偏財運亮，但享樂支出偏高。

穿搭建議：牡羊的紅橙色要穿得有質感，可選紅橙針織衫、襯衫或半身裙，搭上白褲或牛仔褲，不會過於張揚。上班選紅橙外套點亮整體，約會時改用紅橙小包、高跟鞋或唇色，小面積即可增強氣場。

峮峮。圖片來源：峮峮IG
峮峮。圖片來源：峮峮IG

金牛座｜幸運色：嫩綠色

運勢：今年金牛被推著成長，是升職、轉職、突破舒適圈的好年。桃花質感佳，但容易猶豫不決。財運平穩，人情與旅費支出高。

穿搭建議：嫩綠色非常適合金牛打造「溫柔系通勤穿搭」，例如嫩綠襯衫＋白長褲、奶茶裙；假日可用嫩綠小外套搭牛仔褲。怕綠色突兀的人，可以先從嫩綠絲巾、髮夾或帆布袋開始。

太妍。圖片來源：太妍IG
太妍。圖片來源：太妍IG

雙子座｜幸運色：天藍色

運勢：雙子的 2026 是人際重整、事業升級的一年。秋季強桃花，有伴者需正面溝通。財運穩，注意不要衝動投資。

穿搭建議：天藍色讓雙子思緒清晰又顯眼，上班可選天藍襯衫或灰藍西外；休閒日穿天藍牛仔外套、天藍T恤或小包，整體立刻變輕盈。若想給人「值得信任」的形象，可搭白褲或深藍長褲。

潤哦。圖片來源：潤娥IG
潤哦。圖片來源：潤娥IG

巨蟹座｜幸運色：淡粉色

運勢：巨蟹在今年情緒更成熟，做決定更果斷。工作可能有位置或環境變動。年底三個月桃花大開。

穿搭建議：淡粉色讓巨蟹的溫柔變成魅力，淡粉針織＋牛仔褲、淡粉襯衫＋米白裙都很好看。想啟動愛情運，更推薦淡粉洋裝或淡粉上衣加一點白色細節。害羞的人可以用淡粉耳環、腮紅、手機殼替代。

太妍。圖片來源：太妍IG
太妍。圖片來源：太妍IG

獅子座｜幸運色：金色

運勢：獅子今年忙碌但表現最亮眼，是升級加薪的機會年。桃花多在聚會出現。

穿搭建議：金色不用大面積，一點點就能讓你氣場上升。金色耳環、金扣西外、金色鞋子、金屬包都是獅子的必備。正式場合可選金色細肩背心＋黑色西外；日常則用金色飾品快速拉升質感。義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，手提或肩背皆能展現個性魅力。

義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，左為Marcella大型皮革托特包、右為Aurora大型梯形皮革包。
義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，左為Marcella大型皮革托特包、右為Aurora大型梯形皮革包。

處女座｜幸運色：米白色

運勢：處女今年進入「整理人生」模式，房間、人際、工作節奏全部重整。工作適合打底、進修。

穿搭建議：處女的幸運色米白，是打造極簡美學的最佳色。米白襯衫＋米白長褲，同色系穿搭最顯乾淨。若想提升專業度，可搭咖啡色腰帶、包包；假日則換成米白針織＋牛仔褲，舒服又優雅。

張員瑛。圖／IG@for_everyoung10
張員瑛。圖／IG@for_everyoung10

天秤座｜幸運色：薰衣紫

運勢：2026 天秤工作雜事多但處理得很好，是建立信任的關鍵年。5 月、10 月有強烈桃花期。

穿搭建議：薰衣紫能強化天秤的魅力，適合放在上衣、針織外套或紗裙。想打造「溫柔又有主見」的形象，可選薰衣紫襯衫＋白褲；日常則能用薰衣紫小包或指甲油點綴。

學 IU 的小清新風格：用「薰衣草紫色」穿出清新溫柔的高級質感。 Photo: Pinterest
學 IU 的小清新風格：用「薰衣草紫色」穿出清新溫柔的高級質感。 Photo: Pinterest

天蠍座｜幸運色：深紫色

運勢：天蠍會做出人生重大調整，事業亮眼，但需避免因不耐煩與團隊衝突。桃花少但質量高。

穿搭建議：深紫色打造天蠍的神秘氣場，深紫襯衫配黑褲、深紫洋裝搭長靴都是「氣勢型穿搭」。不想太高調，可以用深紫絲質上衣、眼影或深紫口紅來加強存在感。

峮峮。圖片來源：峮峮IG
峮峮。圖片來源：峮峮IG

射手座｜幸運色：深紅色

運勢：射手今年開始做長期規劃，工作成果穩定。感情要避免被新鮮感吸走。

穿搭建議：深紅色可以讓射手的冒險魅力更成熟，深紅毛衣、深紅百褶裙、深紅斗篷外套都適合。上班時可選深紅襯衫＋西褲，休閒則深紅 T＋牛仔褲即可。怕太強烈的人可從深紅唇色開始。

舒華。圖片來源：IG@yeh.shaa_
舒華。圖片來源：IG@yeh.shaa_

摩羯座｜幸運色：灰藍色

運勢：摩羯今年做的是「人生系統更新」，將迎來升級、大專案機會。單身者易遇到成熟可靠型。

穿搭建議：灰藍色是摩羯今年最穩的專業色，灰藍西裝外套、灰藍襯衫、灰藍針織衫都很百搭。搭白褲、黑褲或牛仔褲都不會錯。假日全身灰藍基調＋白球鞋是摩羯最佳休閒配方。

潤哦。圖片來源：潤娥IG
潤哦。圖片來源：潤娥IG

水瓶座｜幸運色：銀色

運勢：水瓶創意旺，但執行力要加強。人際、感情都需要更直接，不要逃避承諾。

穿搭建議：銀色適合做亮點，小面積更顯風格。銀色球鞋、銀色包、銀色飾品都能讓你看起來前衛又不浮誇。更大膽的水瓶可以嘗試銀色百褶裙或銀色短裙，搭素色上衣即可。

義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，左為Natasha皮革手提包、右為Cindy皮革手提包。
義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，左為Natasha皮革手提包、右為Cindy皮革手提包。

雙魚座｜幸運色：淡紫粉

運勢：雙魚今年直覺準，生活將迎來一場「重新排序」。桃花多但要慢選。

穿搭建議：淡紫粉是雙魚的柔美力量來源，淡紫粉針織＋白裙、淡紫粉襯衫＋牛仔褲都能展現氣質。正式場合則穿淡紫粉洋裝，小面積金屬飾品加強亮度。害怕太甜的人可以選淡紫粉配件或指甲油。

舒華。圖片來源：IG@yeh.shaa_
舒華。圖片來源：IG@yeh.shaa_

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#穿搭 #摩羯座 #水瓶座 #射手座 #雙子座 #流行穿搭 #星座運勢

誰說運動褲等於睡褲？試試這 5 種「運動混搭」，時髦到讓人想原地模仿！

誰說運動褲等於睡褲？試試這 5 種「運動混搭」，時髦到讓人想原地模仿！

2025-12-27 20:51 女子漾／編輯Sydney

在追求舒適與美感並行的當代時尚中，運動長褲早已從健身房的單一標籤中解放，躍升為街頭潮流與高階時尚的關鍵核心，透過材質的碰撞與比例的重組，我們可以將原本被視為「居家」或「隨便」的服飾，轉化為極具反差魅力的時髦戰袍，這篇文章將試著跳脫傳統運動風的束縛，探索如何利用運動長褲，打造出層次豐富的風格，讓妳在日常生活中輕鬆駕馭這股運動混搭美學！

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 1

選用一件廓形寬大的深軍綠色飛行員夾克作為上半身的主軸，內搭亮眼的藍色高領針織衫，營造出強烈的色彩層次感。下半身則選擇充滿熱情的鮮紅色側邊線條運動褲，將視覺焦點成功轉移，最令人驚喜的細節在於運動褲上方疊穿了一件帶有蕾絲邊飾的淺藍色細肩帶長版背心，這種「裙褲疊穿」的技巧平衡了下半身的陽剛氣息，腳踩一雙經典的黑白撞色樂福鞋，完美地在街頭運動與法式優雅之間找到了最迷人的交匯點。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 2

當極致奢華的仿皮草外套遇上極致休閒的運動褲，產生的視覺張力絕對是全場焦點！以一件柔和粉色調的長毛皮草外套營造視覺上的厚實感，並巧妙地配戴迷彩花紋的棒球帽來稀釋過於貴氣的氛圍，下半身挑選了深綠色底配上黃色線條的愛迪達經典運動褲，綠與粉的互補色運用讓整體造型既活潑又協調。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 3

這套造型選用了具有懷舊質感的焦糖棕色寬鬆皮夾克，內搭同色系的開襟針織衫與潔白襯衫，呈現出豐富的層次與知性。下半身則是一條帶有復古質感的深褐色側邊運動褲，色調與上身的皮革呼應得極致和諧。這套穿搭的點睛之筆在於亮黃色的球鞋與同色系的亮橘提包，在整片的棕色系中跳脫出一抹鮮活，成功打破了深色調可能帶來的沉重感，將「運動單品高級化」演繹得格外優雅且具職人氣息。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 4

寬鬆的米白色手工感針織衫，內搭一件小立領襯衫露出潔淨邊緣，營造出溫暖卻不失層次的視覺效果。下半身大膽搭配高飽和度的寶藍色側邊運動褲，這種冷色調與暖白色的對撞，讓整體顯得更加乾淨且高級。頭戴一頂淺卡其色棒球帽，再手提一只深棕色皮革編織包，呈現出一種游刃有餘的自信美感。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 5

用一件具有強烈橫向線條的彩色條紋針織衫，與下半身縱向發展的深藍色運動長褲線條形成交錯美感。這種橫縱線條的交織不僅能優化身材比例，更能增添視覺的跳躍感，配件上選擇了一頂灰色的毛絨水桶帽與黑皮手套，增添了幾分俏皮與神秘，手拎經典的老花提包，將大牌的高級感融入日常的運動街頭中。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#內搭 #穿搭 #造型 #時尚 #棒球 #流行穿搭

年過 30 才懂的保養真相：補骨脂抗老保養品 + TRUE TISANE人蔘逆齡彈潤面膜，真的是穩住我臉的秘密

年過 30 才懂的保養真相：補骨脂抗老保養品 + TRUE TISANE人蔘逆齡彈潤面膜，真的是穩住我臉的秘密

18+