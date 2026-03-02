冬季保養觀察：從日常習慣協助降低敏弱肌不適感

周輝政 醫師／婦產專科與皮膚保養顧問

乾癢、泛紅案例增多 冬季成為敏弱肌高風險期

每逢冬季氣溫下降，因皮膚乾癢、泛紅、刺痛等不適狀況而尋求相關諮詢與協助的情形較以往更常被提及。在季節交替期間，低溫、乾燥空氣與日夜溫差變化，常被視為影響日常膚況的外在因素之一；同時，熱水清潔或清潔次數增加，也可能使部分族群感受到肌膚乾燥或不適情形。對乾性膚質或本身屬於敏感族群者而言，冬季往往是皮膚狀況最不穩定的時期。

敏弱肌 更注重修復與穩定

「敏弱肌」為肌膚在特定情況下出現短暫不適反應的狀態，反映肌膚對外在刺激耐受度降低的情形。當角質層結構受影響、皮脂分泌不足時，水分流失速度加快，外在刺激物也更容易進入皮膚，引發乾燥、搔癢或刺痛等反應。因此，冬季保養的重點不在於追求快速感受，而是回歸「修復、保濕與穩定」的基本原則，協助肌膚恢復防護能力。

成分選擇趨於單純 降低刺激成為趨勢

在日常保養品選擇上，消費者逐漸開始關注配方設計是否單純、成分資訊是否清楚，以及產品是否以溫和使用為訴求，避免過度複雜或刺激性的成分配置，有助於降低肌膚負擔，特別是在乾燥寒冷的季節，更能減少反覆不適的發生。

市面上部分品牌也朝此方向投入研發。以森田藥粧公開資訊為例，其產品設計方向長期關注敏弱肌族群需求，多以溫和與日常使用為訴求，產品設計強調溫和性、穩定度與日常可持續使用，期望在季節轉換或低溫環境下，協助肌膚維持相對平衡狀態，實際適用性仍須依個人膚況評估。對於容易因氣候變化出現不適反應的族群而言，固定且合適的保養選擇，有助於降低刺激風險。

生活習慣調整 是穩定膚況的重要基礎

除了外在保養，生活習慣的調整同樣影響肌膚健康。冬季洗澡時，水溫不宜過高，時間也應避免過長，以免過度帶走皮脂。清潔後於肌膚仍略為濕潤時進行保濕，有助於減少水分流失。此外，即使冬季日照較弱，外出時仍建議適度防曬，避免紫外線對脆弱肌膚造成額外刺激。

作息與飲食管理 支持皮膚屏障功能

在生活管理層面，規律作息、充足睡眠與均衡飲食，皆是維持皮膚屏障功能的重要基礎。攝取足夠蛋白質、必需脂肪酸與水分，常被認為與皮膚健康維持相關。相對地，長期熬夜或壓力過大，往往會使敏弱肌狀況更加反覆，成為冬季常見卻容易被忽略的影響因素。

結語：建立長期策略 協助敏弱肌安心過冬

整體而言，冬季敏弱肌的照護並非短期應急，而是一套結合正確保養觀念與生活管理的長期策略。當肌膚獲得穩定支持，並搭配合適的成分選擇與良好生活習慣，即使在寒冷乾燥的季節，也有助於維持相對穩定的膚況狀態，協助敏弱肌族群安心度過冬季。

免責聲明:本文內容僅為一般健康與肌膚保養相關資訊整理，提供讀者作為日常照護與生活管理之參考，非作為醫療診斷、治療或效果保證之依據。實際膚況與適用方式仍須依個人狀況評估，若有持續不適或相關疑問，建議諮詢專業醫療人員。

原文出處：冬季敏弱肌關注度提升：醫師分享保養與生活習慣觀察