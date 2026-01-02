台中霧眉推薦【容RON 紋繡專門院】台中飄眉、紋繡專家，想要韓系眉毛，半永久霧眉嗎?自然到像天生的眉毛，讓你再也不用為眉毛煩惱。

過年要到了，生為女人，每年過年前總是特別忙碌。

做臉、染頭髮、以及全身保養都不可少，

而我的眉毛，也都會在這時候，來個年度大整理。

畢竟新年走春、拜年、拍照的機會特別多，

有個漂亮自然的眉毛，

讓素顏看起來有精神、上妝更省時，實在太重要了!

今年我預約了容RON 台中霧眉飄眉飄霧眉專門院，

替自己的農歷新年，提前做準備啦!

容RON 台中霧眉飄眉飄霧眉紋繡專門院 地理位置

容RON 紋繡專門院是從台北開下來台中的店，

在台北中山區，已經開業三年多了喔!

擁有不少主顧客的容RON ，選擇在台中的西屯開立分店，

這裡鄰近台中新光三越，步行到新光三越只要5分鐘。

開車或騎車的話，附近有多個機車停車位及汽車停車場。

想坐大眾運輸的話，坐捷運到市政府站，再慢慢走路過來也可以，

總之交通蠻方便的。

容RON 台中霧眉飄眉飄霧眉紋繡專門院 環境介紹

店面小小的，不是走連鎖大型美業那種氣派風格，

是一種簡單自然的感覺。

入門右手邊會先看到象牙白沙發，如果有陪同的友人，可以直接坐在這舒服等候。

精油淡淡的香氛撲鼻而來。

沒有過多裝潢，卻很乾淨、舒服，讓人不自覺卸下緊張感。

店面是樓中樓設計，一、二樓都有美容椅。

當天我是在一樓先畫好眉型，再上二樓開始進行霧眉。

我自己很喜歡這種空間，

像是來找一位很懂你的美容師，

安靜地、專心地把一件重要的事做好。

容RON 台中霧眉飄眉飄霧眉紋繡專門院 施作過程

先給大家看一下我原先的眉毛，距離我上次霧眉已經快一年了。

顏色明顯淡掉不少，眉型也開始有點模糊，

素顏時看起來精神度差了一點。

美容師進行完施作前講解後，就開始溝通我想要的眉型。

因為不是第一次霧眉，我本身也沒有特別想更換其它的感覺，

基本上眉型會按照之前的樣子。

不過美容師說她覺得我之前的眉型太平，讓臉的立體感不夠深，

有幫我稍微把眉峰提了一點起來。

畫完以後我還蠻喜歡的，就決定是這個眉型啦!

眉型確認，接著就開始施作。

美容師幫我使用手工霧眉，

對於一個手工跟機器霧眉都嘗試過的本人我來說，

雖然霧出來的成果都不錯，但我個人喜好是傾向手工多一點。

因為上色皮損小，過程比較無感(我個人認為)

甚至可以完全實現零結痂，避開尷尬期。

大概經過2個多小時後，便完成了今天的霧眉。

很高興我的眉毛又再度回到我臉上了，哈哈!

容RON 台中霧眉飄眉飄霧眉紋繡專門院 心得分享

算算從我第一次霧眉到現在，也有個五、六年的資歷，

手法跟技術真的是一年比一年厲害耶!

這是我霧完眉隔天去參加活動的自拍照，看!

完全沒有蠟筆小新眉的尷尬期，

直接出門沒問題，超方便的。

如果你還沒霧過眉，通常會擔心的就是霧眉會不會痛、會不會不自然。

美容師動作細心，節奏穩定，也會隨時確認狀況，

讓你輕鬆無痛感就變美。

眉型滿意、手法輕柔，

容RON 紋繡專門院在術後的保養也很用心。

雖然現在霧眉其實已經不會有太多傷口，

但他們還是貼心準備了修護包組合，

裡面有修護膏、棉花棒、濕紙巾、生理食鹽水、修眉刀、小鏡子....

這是截至目前，我遇過給的最完整的一間店了!

不過真的是沒有傷口，

我只有霧完的前七天有擦薄薄一層修護膏，其它東西都沒用到。

before / after 對比照給大家看一下，

真的一比就知道，眉型、顏色與整體乾淨度的差異一目了然，

也更符合我現在想要的自然感。

每次一霧完眉，我就要再次認真歌頌它的美好，

眉型一整理好，整個氣色都不一樣了。

容RON 台中霧眉飄眉飄霧眉紋繡專門院 店家資訊

我本身就是一個淡妝人，

所以我不要那種一眼就看出有做眉毛的濃重感，

我要的是眉毛本來就長這樣，只是更乾淨、更有精神。

如果你跟我一樣， 想要自然不浮誇，又耐看的霧眉，

趁著新年，

容RON 台中霧眉飄眉飄霧眉專門院，預約起來吧!

容RON 台中霧眉飄眉飄霧眉專門院

https://reurl.cc/VWvZLY

地址：台中市西屯區上石路36號

官網:https://www.ronbeauty.com/