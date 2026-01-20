2026-01-20 01:23 女子漾／編輯桑泥
2026 寒流來襲如何穿得時尚？５ 套必學時髦造型，讓你顯得格調又精緻
隨著新的一年到來，「穿得時髦」不再只是在 IG 上展示照片，而是能把衣服質感與生活的自信感結合起來。從穿搭博主街拍到國際時尚潮人示範，一些經典元素如毛料外套、皮革、挺版大衣與細節配件，都在這個寒冷的季節被重新詮釋。在新的一年，學會這幾個優雅又有層次感的穿搭組合，讓自己更精緻有格調！
造型 １｜皮革外套+毛領圍巾+長靴
用皮革外套搭配緊身褲款，再配上一條溫暖十足的毛領圍巾，就能輕鬆完成一套既具有質感又不失休閒感的造型。皮革本身就有光澤焦點，而毛領圍巾則帶出溫暖層次，是冬日裡精緻的街頭感搭配。
造型 2｜合身高領毛衣＋西裝外套＋經典尖頭鞋
一件合身的高領針織衫，搭配一條牛仔寬褲與尖頭鞋，是冬季最簡單卻最耐看的穿搭之一。這種簡約中帶著細節質感的搭配，無論是約會或通勤上班都很適合，是屬於冬日的優雅基礎款。
造型 ３｜短款仿毛外套＋厚底雪鞋
仿毛外套是冬季必備熱門單品，它既有蓬鬆溫暖感，又能在視覺上製造層次。配上經典的厚底雪鞋，俏皮又有層次感。
造型 ４｜基本白 T＋長款西裝外套
從近期的國外街拍中可以發現，長款西裝外套是冬季的大勢單品之一。配上基本白 T 與牛仔褲，可讓簡單裝扮瞬間有時尚力度，是最容易上手又提升氣場的冬季酷感造型。
造型 ５｜皮革外套＋蕾絲緞面長裙＋中長靴
皮革外套與蕾絲緞面長裙的搭配，是這個冬季很受歡迎的造型方向。細緻的蕾絲緞面材質讓整體看起來更柔性且細膩，而皮革外套則提升了整體的率性感。
