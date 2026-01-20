2026-01-20 15:01 女子漾／編輯Vera Yang
2026冬天必看！跟著秀智、金世正學5個中長版風衣的高級穿搭法
冬季除了大衣之外，風衣也是韓國時尚圈冬季外套代表之一。它不像厚重羽絨那樣笨重，卻能達到保暖、修飾比例、提升質感三大效果，小編今天為女孩們盤點韓國藝人們，像是金世正、秀智等人5套中長版風衣穿搭範本，他們用各種不同風格的風衣穿法，從通勤穿搭、到潮流街頭風格，不只保暖而且看起來超有層次，無論是上班、約會、日常出門都能照著穿！
1. 摩卡風衣同色系穿搭
金世正曾在首爾仁川機場穿著一身摩卡色系風衣，搭配同色系毛衣、腰帶，再加上一件丹寧褲，打造高級層次感的冬季穿搭。選用溫暖色調＋不同材質的單品疊加，營造出都市俐落的層次感，時髦又保暖。
2. 大領片英倫風風衣
秀智以一件帶有大領片的長風衣，搭配短版內搭衣著與中高筒球鞋，組成簡約英倫風穿搭，不僅修身也修飾臉型，手上拿著一顆經典的Dior手拿包，穿搭風格不張揚，卻能讓整體造型看起來既優雅又高級。
3. 極簡風衣＋牛仔褲
中長版風衣配簡單的牛仔褲，是韓劇中常常出現的日常穿搭，Jennie以一身極具有設計感的黑色皮風衣，搭配修長牛仔褲，營造出休閒又帶有設計感的風格，這種穿法不需過多細節，就能讓整體看起來有質感。
4. 中版風衣＋裙裝
穿風衣時不只可以搭褲裝，將中版或短版風衣搭配百褶裙、針織裙等，也是一種典雅的選擇，裙裝可以選落在膝下的中長裙，讓風衣比例更平衡，風衣腰帶可以自然垂下或綁腰，呈現不同造型，在冬天裡保有女性柔美感，但不會顯得過於甜膩。
5. 風衣層次打底＋亮眼配件
中長風衣搭配貼身上衣與針織褲，看似簡單，但在加上帽子與搶眼的大包包作為配件之後，不同單品與材質混搭，讓整套風衣穿搭更有層次，更活潑，做出既保暖又有層次的街頭風格。
