2026-02-03 10:01 潮健康
臉部濕疹從哪來？常見誘發原因解析
為什麼臉部容易出現乾燥、脫屑與泛紅？
不少民眾在更換保養品後，出現眼周、臉頰泛紅、脫屑或搔癢等狀況，即使表面沒有明顯疹子，仍可能在醫師評估下被歸類為「臉部濕疹」相關表現。其實，濕疹（Eczema）與皮膚炎（Dermatitis）在醫學上屬於廣義概念，泛指非感染性引起的皮膚發炎反應，並不一定會出現滲液或明顯丘疹。
相較於身體其他部位，發生在臉部的濕疹因外觀影響與反覆發作，更容易造成生活困擾與心理壓力。本文由四季皮膚科診所整理臉部濕疹臨床常見問題與照護重點，協助民眾在專業評估下，建立正確用藥觀念，供民眾作為健康資訊參考。
臉部濕疹可依成因分為「內因性」與「外因性」兩大類。
內因性濕疹
- 與個人體質相關，常見如異位性皮膚炎、脂漏性皮膚炎等。
外因性濕疹（接觸性皮膚炎）
多與日常接觸物質有關，常見誘發因子包括：
- 染髮劑、洗髮精：對苯二胺或刺激性界面活性劑，常影響髮際線、耳際與眼皮
- 保養品、化妝品：防腐劑、香料或某些活性成分，易引發眼周與臉頰不適
- 牙膏、漱口水、口紅、香精：可能造成嘴周皮膚炎
- 含鎳金屬飾品：如眼鏡框、耳環，引發局部過敏反應
- 口水刺激：常見於嬰幼兒，因唾液酵素破壞角質層導致皮膚炎
由醫師評估後的臉部濕疹的臨床處理原則
當臉部濕疹反覆發作時，角質層屏障會逐漸受損，導致皮膚更容易乾燥、發炎，形成惡性循環。因此，多數情況下仍建議及早由皮膚科醫師評估治療。
臨床上，醫師會依病況嚴重程度，搭配：
- 外用藥膏以緩解紅、癢、發炎
- 必要時合併口服藥物，協助控制急性症狀
對於不適合或不希望長期使用類固醇的族群，近年也有非類固醇外用藥物作為替代選項，透過不同作用機制，作為濕疹相關照護的臨床選項之一。
照光療法：作為濕疹治療的輔助選項之一
針對反覆或較為頑固的臉部濕疹，部分患者在醫師評估後，可能會合併採用照光療法（Phototherapy）作為輔助治療；照光治療是利用特定波長的光源，幫助調節皮膚免疫反應、減緩發炎，並降低藥物使用量。常見應用於濕疹的光療形式包括：
- 311 nm 窄波段 UVB 全身照光：適合範圍較廣或慢性皮膚炎
- 308 nm 準分子照光：針對局部病灶加強治療
實際療程方式與頻率，需由醫師依皮膚狀態與耐受度個別規劃。
臉部濕疹照護重點：治療與日常管理並重
若希望減少反覆不適的發生感受，除了配合醫師治療外，日常照護同樣重要，包括：
- 避免已知或高度懷疑的刺激物
- 選擇溫和、低刺激性的清潔與保濕產品
- 加強保濕，維持皮膚屏障功能
- 避免過度清潔與頻繁更換保養品
四季皮膚科提醒：若濕疹長期未改善或反覆加重，仍建議回診調整治療策略，以免轉為慢性皮膚炎，增加後續照護難度。
免責聲明：本文為一般健康與醫療知識資訊整理，僅供民眾參考，非作為個人診斷、治療或用藥依據。實際治療方式與藥物使用，應由合格醫師依個別狀況評估。
