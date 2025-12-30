《陽光女子合唱團》暖心女警怎麼保養的？陳庭妮公開氧氣美肌4關鍵 急救雙膜法絕對要筆記！

陳庭妮。圖片來源：陳庭妮粉專、編輯張念慈/攝影

陳庭妮主演電影《陽光女子合唱團》31日正式上映，她始終在線的好氣色，讓人忍不住想問一句：「到底怎麼保養的？」陳庭妮大方公開自己的「氧氣美肌」關鍵，從生活作息、運動習慣，到被美容編輯圈私下筆記的按摩法與急救雙膜法，這篇一次整理她真正長期在做的保養日常。

陳庭妮美肌關鍵1：運動不是為了瘦，是為了皮膚發光

陳庭妮。圖片來源：陳庭妮粉專

陳庭妮向來給人健康、有精神的印象，她自己也直言，一週約運動2到3天，動機其實很單純，就是「不想忌口」。但真正讓她愛上運動的，是運動後皮膚自然紅潤、透亮的狀態。

她認為流汗、促進循環，對皮膚與情緒都是最直接的修復。比起勉強自己節食，運動反而讓她整個人更放鬆，也更有能量。

陳庭妮美肌關鍵2：拳推＋揉捏，幫臉做一場「有氧運動」

陳庭妮。圖片來源：陳庭妮粉專

運動後的好狀態，她也延伸到日常保養裡。陳庭妮分享自己很常在保養時加入按摩，尤其偏好「拳推＋揉捏」的方式。

先在臉上塗好保養品，避免乾拉，再用雙手握拳，從兩頰開始向外推，幫助放鬆咀嚼肌、促進淋巴循環，接著再用食指與拇指進行小範圍的夾捏。她形容這就像幫臉蛋做有氧運動，按完整個臉會微微泛紅，但線條更順、輪廓更立體，氣色也會立刻不一樣。

陳庭妮美肌關鍵3：乾到不行時，她靠「救急雙膜法」

陳庭妮。圖片來源：陳庭妮粉專

拍戲、壓力大或環境變化時，皮膚狀況難免失控。這時陳庭妮的急救法，就是她口中的「雙膜法」。

作法是先用化妝水浸濕化妝棉，濕敷在雙頰，接著在化妝棉外層塗上乳霜，敷約 5 到 10 分鐘後，再把化妝棉翻面，換乳霜那一側厚敷。短時間內密集補水、鎖養分，她形容就像幫肌膚快速做一場 SPA，很適合重要場合前或連續熬夜後使用。

陳庭妮美肌關鍵4：質地要換、用量不能省

陳庭妮。圖片來源：陳庭妮粉專

陳庭妮也坦言，自己以前習慣一瓶乳霜用到見底才換，但後來發現這樣其實不符合肌膚需求。她現在更重視依膚況、季節去調整保養品的質地，而不是死守同一瓶。

另一個她反覆強調的重點是「用量不能省」。既然是投資在自己身上的保養，就要用到足夠的量，才能真正照顧到每一寸肌膚。

陳庭妮近期愛用：DIOR逆時活氧膠原系列

陳庭妮近期愛用：DIOR逆時活氧膠原系列。編輯張念慈/攝影

隨著年紀與膚況轉變，陳庭妮的保養重心也從單純保濕，轉向「膠原蛋白」與「澎潤感」。她近期偏好使用DIOR逆時活氧膠原系列，日霜有輕質與特潤兩種質地，可依季節與狀態調整；晚霜質地柔潤卻不黏膩，搭配按摩與霜膜法使用，能加強夜間修護。

她也提到，保養前後都會按摩，讓產品吸收更完整，即使前一晚熬夜，隔天妝感與氣色也不容易露出疲態。

不只保養，是一種生活節奏

陳庭妮。圖片來源：陳庭妮粉專

從夜貓子到晚上10點半自然想睡，從忙碌焦躁到透過冥想找回專注，陳庭妮的保養其實不只發生在鏡子前，而是一整套生活節奏的調整。

或許這也是她在《陽光女子合唱團》中，能詮釋出那種溫柔卻有力量的原因。真正的好狀態，從來不是硬撐出來的，而是長期對自己溫柔以待的結果。

3款值得投資的抗老乳霜推薦清單

如果你也和陳庭妮一樣，把保養當成長期投資，而不是短暫急救，選對一罐「用得久、看得到變化」的抗老乳霜就格外重要。以下3款，分別從「日夜膠原管理」、「抗糖緊緻」、「肌膚根源賦活」切入，是近期高度關注的抗老乳霜代表。

1. DIOR｜迪奧逆時活氧膠原霜（日霜／晚霜）

上至下分別為：《迪奧逆時活氧膠原霜》兩款新質地：特潤霜 & 輕質乳霜、《迪奧逆時活氧膠原晚霜》質地。編輯張念慈/攝影

主打「日升膠原、夜鎖彈潤」概念，將日夜保養拆解得非常精準。日霜依膚況推出不同質地，能在白天持續支撐澎潤感；晚霜則針對夜間膠原流失問題，加強修護與鎖彈。整體質地細緻、吸收快，很適合搭配按摩與霜膜法，屬於穩定型、長期使用有感的抗老乳霜。

迪奧逆時活氧膠原乳霜。編輯張念慈/攝影

迪奧逆時活氧膠原晚霜。編輯張念慈/攝影

2. SkinCeuticals｜修麗可 A.G.E.活膚緊緻霜

如果你發現自己明明很認真保養，卻還是覺得鬆垂、暗沉慢慢出現，這款主打「抗糖老化」的乳霜會是關鍵角色。透過抗糖與促膠原雙軌並進，幫助維持膠原蛋白品質，讓緊緻感不是一時，而是留得住。特別適合熟齡肌、壓力型老化，或有醫美療程後修護需求的人。

修麗可 A.G.E.活膚緊緻霜。圖片來源：品牌提供

3. GUERLAIN｜蘭鑽蘊氣氧生乳霜

從「肌膚根源年輕」出發的頂級抗老代表。透過蘭花賦活科技，著重於整體肌膚狀態的回彈、細緻與光澤感，而不只是單一部位改善。質地奢潤卻不悶，適合在換季或膚況不穩時使用，長期下來會感覺膚質更穩、輪廓更柔順。

嬌蘭 蘭鑽蘊氣氧生乳霜。圖片來源：品牌提供