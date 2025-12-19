這個冬天請這樣穿羽絨外套！４款造型擺脫臃腫，穿出帥氣、氣勢與質感

2026十二星座幸運色＋穿搭推薦一次看：把好運穿在身上，整年都順起來。圖片來源：藝人IG

2026年被視為「上半年調整、下半年收成」的關鍵之年，每個星座都在進行人生大整修：有人縮減步伐重新校準方向，有人則趁勢突破極限。而今年最受關注的「幸運色穿搭」，不只是風格選擇，更像把願望寫在衣服上，讓宇宙接收到訊號，好運自然會靠近你。

這篇整理十二星座2026年的全年運勢、幸運色能量與實用穿搭建議，不管妳是上班族、學生還是年末準備升級風格，都能找到自己的「開運穿搭密碼」。

牡羊座｜幸運色：紅橙色

運勢：2026 牡羊靈感旺、人緣佳，是升職與轉職機會並存的一年。桃花強但易速食，建議先觀察再靠近。財運佳、偏財運亮，但享樂支出偏高。

穿搭建議：牡羊的紅橙色要穿得有質感，可選紅橙針織衫、襯衫或半身裙，搭上白褲或牛仔褲，不會過於張揚。上班選紅橙外套點亮整體，約會時改用紅橙小包、高跟鞋或唇色，小面積即可增強氣場。

峮峮。圖片來源：峮峮IG

金牛座｜幸運色：嫩綠色

運勢：今年金牛被推著成長，是升職、轉職、突破舒適圈的好年。桃花質感佳，但容易猶豫不決。財運平穩，人情與旅費支出高。

穿搭建議：嫩綠色非常適合金牛打造「溫柔系通勤穿搭」，例如嫩綠襯衫＋白長褲、奶茶裙；假日可用嫩綠小外套搭牛仔褲。怕綠色突兀的人，可以先從嫩綠絲巾、髮夾或帆布袋開始。

太妍。圖片來源：太妍IG

雙子座｜幸運色：天藍色

運勢：雙子的 2026 是人際重整、事業升級的一年。秋季強桃花，有伴者需正面溝通。財運穩，注意不要衝動投資。

穿搭建議：天藍色讓雙子思緒清晰又顯眼，上班可選天藍襯衫或灰藍西外；休閒日穿天藍牛仔外套、天藍T恤或小包，整體立刻變輕盈。若想給人「值得信任」的形象，可搭白褲或深藍長褲。

潤哦。圖片來源：潤娥IG

巨蟹座｜幸運色：淡粉色

運勢：巨蟹在今年情緒更成熟，做決定更果斷。工作可能有位置或環境變動。年底三個月桃花大開。

穿搭建議：淡粉色讓巨蟹的溫柔變成魅力，淡粉針織＋牛仔褲、淡粉襯衫＋米白裙都很好看。想啟動愛情運，更推薦淡粉洋裝或淡粉上衣加一點白色細節。害羞的人可以用淡粉耳環、腮紅、手機殼替代。

太妍。圖片來源：太妍IG

獅子座｜幸運色：金色

運勢：獅子今年忙碌但表現最亮眼，是升級加薪的機會年。桃花多在聚會出現。

穿搭建議：金色不用大面積，一點點就能讓你氣場上升。金色耳環、金扣西外、金色鞋子、金屬包都是獅子的必備。正式場合可選金色細肩背心＋黑色西外；日常則用金色飾品快速拉升質感。義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，手提或肩背皆能展現個性魅力。

義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，左為Marcella大型皮革托特包、右為Aurora大型梯形皮革包。

處女座｜幸運色：米白色

運勢：處女今年進入「整理人生」模式，房間、人際、工作節奏全部重整。工作適合打底、進修。

穿搭建議：處女的幸運色米白，是打造極簡美學的最佳色。米白襯衫＋米白長褲，同色系穿搭最顯乾淨。若想提升專業度，可搭咖啡色腰帶、包包；假日則換成米白針織＋牛仔褲，舒服又優雅。

天秤座｜幸運色：薰衣紫

運勢：2026 天秤工作雜事多但處理得很好，是建立信任的關鍵年。5 月、10 月有強烈桃花期。

穿搭建議：薰衣紫能強化天秤的魅力，適合放在上衣、針織外套或紗裙。想打造「溫柔又有主見」的形象，可選薰衣紫襯衫＋白褲；日常則能用薰衣紫小包或指甲油點綴。

學 IU 的小清新風格：用「薰衣草紫色」穿出清新溫柔的高級質感。 Photo: Pinterest

天蠍座｜幸運色：深紫色

運勢：天蠍會做出人生重大調整，事業亮眼，但需避免因不耐煩與團隊衝突。桃花少但質量高。

穿搭建議：深紫色打造天蠍的神秘氣場，深紫襯衫配黑褲、深紫洋裝搭長靴都是「氣勢型穿搭」。不想太高調，可以用深紫絲質上衣、眼影或深紫口紅來加強存在感。

峮峮。圖片來源：峮峮IG

射手座｜幸運色：深紅色

運勢：射手今年開始做長期規劃，工作成果穩定。感情要避免被新鮮感吸走。

穿搭建議：深紅色可以讓射手的冒險魅力更成熟，深紅毛衣、深紅百褶裙、深紅斗篷外套都適合。上班時可選深紅襯衫＋西褲，休閒則深紅 T＋牛仔褲即可。怕太強烈的人可從深紅唇色開始。

摩羯座｜幸運色：灰藍色

運勢：摩羯今年做的是「人生系統更新」，將迎來升級、大專案機會。單身者易遇到成熟可靠型。

穿搭建議：灰藍色是摩羯今年最穩的專業色，灰藍西裝外套、灰藍襯衫、灰藍針織衫都很百搭。搭白褲、黑褲或牛仔褲都不會錯。假日全身灰藍基調＋白球鞋是摩羯最佳休閒配方。

潤哦。圖片來源：潤娥IG

水瓶座｜幸運色：銀色

運勢：水瓶創意旺，但執行力要加強。人際、感情都需要更直接，不要逃避承諾。

穿搭建議：銀色適合做亮點，小面積更顯風格。銀色球鞋、銀色包、銀色飾品都能讓你看起來前衛又不浮誇。更大膽的水瓶可以嘗試銀色百褶裙或銀色短裙，搭素色上衣即可。

義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，左為Natasha皮革手提包、右為Cindy皮革手提包。

雙魚座｜幸運色：淡紫粉

運勢：雙魚今年直覺準，生活將迎來一場「重新排序」。桃花多但要慢選。

穿搭建議：淡紫粉是雙魚的柔美力量來源，淡紫粉針織＋白裙、淡紫粉襯衫＋牛仔褲都能展現氣質。正式場合則穿淡紫粉洋裝，小面積金屬飾品加強亮度。害怕太甜的人可以選淡紫粉配件或指甲油。