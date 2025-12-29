2025-12-29 14:59 造咖
2025賞櫻穿搭小心機！粉嫩仙女鞋大盤點，百搭球鞋、休閒平底鞋穿上直接變身櫻花女神
一年一度的賞櫻花季節又來臨！漫步在粉嫩櫻花樹下，當然要搭配一雙與櫻花相呼應的粉色鞋款才能讓整體造型更加分。今年許多品牌都推出各式各樣的櫻花粉鞋款，從甜美可愛的運動鞋、優雅氣質的芭蕾舞鞋通通有，以下就替大家盤點2025年賞櫻季必備的浪漫櫻花粉鞋款，穿上它們，在櫻花樹下留下最美好的回憶！
櫻花粉休閒鞋推薦1：Adidas Originals
adidas Gazelle Indoor運動休閒鞋最早是為室內訓練而生，這次採用與季節相呼應的柔和配色，含皮革和合成鞋面，搭配低平橡膠鞋底，鞋底花紋以三葉草造型呈現，還另配一副雪紡鞋帶，可根據穿搭隨心替換。
櫻花粉休閒鞋推薦2：Onitsuka Tiger
Onitsuka Tiger 的MEXICO 66 NM鞋款，其經典的復古外型和多樣化的配色深受時尚愛好者的喜愛，最新推出的這款粉紫色MEXICO 66 NM更是許多人心中夢幻逸品，不僅是日本製，每雙還都是手工染色，也保留了標誌性的虎爪紋、鞋側線條等經典元素，展現濃厚的復古風格。
櫻花粉休閒鞋推薦3：New Balance
FuelCell Propel v5 是一雙十分實用的跑鞋，FuelCell中底泡棉提供出色的能量回饋，這種中底設計能夠有效減緩地面衝擊，提供舒適的跑步體驗，寬楦頭設計適合亞洲東方人腳型，使前趾部在鞋內能擁有更大的延展空間，進而提升舒適性，無論是日常訓練還是比賽，都能提供良好的性能。
櫻花粉休閒鞋推薦4：PUMA
PUMA Bella UT Leather 流行休閒鞋以時下最流行的流線型鞋面、低筒輪廓和側面標誌性的 PUMA Formstrip為特色，搭配SOFTFOAM+ 記憶鞋墊，提供柔軟緩震效果，不僅好搭又好穿。
櫻花粉平底鞋款推薦5：Studio Doe
這款穆勒鞋以質感頭層牛皮鞋面搭配細緻羊皮內裡，鞋頭上翹弧度造型結合配色鞋底，呈現流暢且具層次的廓型。鞋墊採用Q彈雲朵材質，腳跟處更添加乳膠軟墊，提供絕佳回彈性，讓日常行走舒適無壓。
櫻花粉平底舞鞋款推薦6：Ray BEAMS
鞋面上的精巧孔眼大小錯落，展現獨特設計巧思，令人眼前一亮。而交織的綁帶不僅提升造型感，更讓步伐輕鬆舒適。這雙細節滿滿的芭蕾元素鞋款，絕對是打造時尚穿搭不可或缺的單品。
櫻花粉平底舞鞋款推薦7：Charles&Keith
透過緞面綁帶細節，風格慵懶的淺粉色厚底懶人鞋展示了甜美印象，在豐富視覺層次感之餘，更注入了精緻氣息。時髦光澤度與舒適的4公分設計感厚底相互輝映，想輕鬆享有完美比例又不必辛苦墊腳的貼心細節，日常休閒都能舊輕盈自在。
櫻花粉平底舞鞋款推薦8：Pedro Nica
這款芭蕾平底鞋為經典款注入現代感，以細緻緞面打造，搭配交叉繫帶與簡約扣環設計，呈現優雅又帶點個性的風格。兼具時尚與實用性，輕鬆穿出不凡氣質，為日常造型增添一抹獨特態度。
