168斷食之外的答案：我留下早餐，換來一整天的穩定

最近幾年，168 幾乎成了一種「自律的象徵」。不吃早餐，好像代表你很懂健康、很能控制自己，但我最近這幾年幾乎沒跟著這個做法走。不是因為我不知道 168 的邏輯，而是因為我越來越清楚——我的身體，不喜歡被撐著。

我的早晨，很簡單

大多數的早上，都差不多。起床後，先喝一大杯溫水，運動，瑜伽，唸書，少了一點就好像一天還沒開始。

接著是一杯熱美式咖啡。我只喝熱的，不加奶，也不加糖。不是為了什麼儀式感，而是因為這樣，身體會覺得是被溫柔對待，也沒有負擔。

早餐不複雜，可能是一點蛋白質，搭配少量澱粉， 份量不多，但夠讓身體知道——今天開始了。不追求營養學上的完美比例，但我很在意一件事： 吃完之後，我的身體是不是穩定的。

不吃早餐的我，其實沒有比較清醒

我有試過跳過早餐。

那種感覺不是「輕盈」，而是有一點空、有一點撐、有一點勉強。早上看起來精神還行，但到了中午，血糖起伏、注意力開始鬆動，一不小心就胡亂吃東西， 那時候再補救，其實已經有點晚了。

後來我慢慢懂了：對我來說，早餐不是熱量問題， 而是身體節奏的問題。

50+後，我更在意「穩定」，小的時候，我可以靠意志力撐。現在，我更相信身體給的回饋。

荷爾蒙在變，恢復力在變，壓力不是少了，而是累積得更久。

這個階段，我不再追求「撐得住」，追求的是：一整天都不要大起大落。

而早餐，剛好扮演了那個角色。

我沒有反對 168，我只是沒有勉強自己

如果你做 168，很舒服、很穩定，那很好。健康，本來就沒有單一標準答案。

只是我越來越不想，為了符合某一種流行的健康樣子， 而忽略自己真正的感受。對我來說，早餐不是規則，是一種照顧。早餐，是我每天對自己說的一句話

每天早上，坐下來，喝一口熱咖啡，吃一點東西。那不是多厲害的生活方式，

但它讓我知道—— 我有在聽身體說話。

在這個什麼都講求效率、極簡、斷捨離的年代，我選擇把早餐留下來。因為這是我跟自己，最安靜、也最誠實的一段時間。

