為什麼醫美術後 7–14 天最關鍵？肌膚敏感期：多數人容易忽略的照護觀念

隨著雷射、皮秒、電波等醫美療程普及，越來越多人將醫美視為日常保養的一環。然而，健康管理師張恆恩提到：許多民眾在療程後卻出現泛紅、緊繃、乾燥等肌膚感受，甚至覺得皮膚對外界刺激較為敏感，不免對術後的肌膚狀態產生疑問；其實，這多半與術後肌膚尚在調整階段有關。

術後敏感，其實是正常反應

根據台中榮民醫院公開衛教資訊提到：雷射是目前醫學美容的主流，但所有雷射治療需要一定療程，在這段療程中，不僅靠雷射治療前後醫師的充分說明與溝通，民眾也需耐心配合及雷射後的皮膚照顧，以利術後照護過程更加順利。

多數醫美療程可能使肌膚表層狀態暫時改變，使肌膚在短時間內較容易感到乾燥或緊繃。此時肌膚對外在刺激（溫差、摩擦、成分）的耐受度降低，便容易出現泛紅、緊繃、刺痛等不適反應。這類情形在術後初期有時會被觀察到，實際狀況仍因個人差異而異

為什麼術後 7–14 天最關鍵？

醫美療程影響術後感受的，除了療程本身，也包含後續的照護方式。術後初期的數天至兩週內，肌膚狀態仍在調整中，若此時過度使用酸類、美白或高活性成分，可能使肌膚感受較不舒適；不少人誤以為「做完醫美就該加強保養」，卻忽略肌膚其實正處於高風險敏感狀態，需要的是減法而非加法。

術後「穩定」原則療效更持久

以法媚兒FARMELL的品牌觀點為例，業者分享：術後保養不是補越多越好，應以「穩定優先」為原則，簡化流程、降低刺激性，選擇以高保濕與屏障修護為主的產品，例如含有維他命B5、積雪草、神經醯胺等成分，作為保養成分設計上的考量之一。

同時，應暫停去角質、酸類、A 醇等刺激性保養，避免過度按摩與摩擦，讓肌膚在修護期內專心恢復。當肌膚狀態逐漸回到較為穩定的感受後，後續的保養安排也較容易進行，醫美不是結束，而是一段修護的開始。理解術後敏感、尊重肌膚修復節奏，也有助於讓整體保養過程更為安心。

免責聲明：本文為醫美術後照護觀念與生活資訊整理，內容僅供一般性參考，非作為醫療診斷或治療依據。如有術後不適或疑問，請依醫師指示或諮詢專業醫療人員。

原文出處：醫美術後的肌膚敏感期：多數人容易忽略的照護觀念