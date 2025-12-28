不吃糖與水果之後，我的身體發生了什麼事

2025-12-28 只想工作不想上班的Summer

我常被朋友問：「妳到底怎麼維持的？為什麼年過五十還能保持不胖、氣色又好？」

其實，我沒有刻意的太多飲食控制，也沒有請體重身材管理師，除了瑜伽，走走山路，也沒有什麼特別的運動。

我也什麼都吃——肉也吃，酒也小酌，早上也會吃一些澱粉，甚至有時候邪惡的美食我也喜歡。

唯二不碰的，就是糖和水果

很多人聽到這裡都會皺眉：「水果不是健康的嗎？」

是的，水果有維他命、有纖維，但它也含有相當高的果糖。

果糖進入身體後，不經過胰島素調節，而是直接進入肝臟代謝，多餘的果糖最後會變成脂肪，累積在身體裡。

這也是為什麼，有些人覺得自己吃得「很健康」，每天兩顆蘋果、一根香蕉，卻還是瘦不下來。

我在三十幾歲快四十的那幾年開始察覺，身體的變化比想像快。

睡醒容易水腫、下午容易疲倦、晚上容易嘴饞。

那時候我開始接觸「低糖飲食」的概念，試著戒糖、戒水果。一開始很難，因為甜味對人有一種「安慰」的力量，不吃糖，就像少了生活裡的一點小確幸。

但我告訴自己：給身體一個機會試試看。

三個月後，變化非常明顯。體重自然回到43公斤，體脂下降，精神變好，皮膚也不再出現突發的狀況。

最明顯的改變是「清醒感」——早上起來頭腦很清楚，不再昏沉，也比較容易專注。

我不主張極端飲食，也不認為每個人都該照著做。但我發現，當我戒掉糖，味覺變得更敏銳，原本覺得「沒味道」的食物，竟然變得好吃起來。番茄有酸的層次，苦瓜不再苦到討厭，黑咖啡也能喝出香氣與細節。

那是一種「乾淨」的味覺，是回到自然狀態的感覺。

我還是會吃澱粉、會喝咖啡，也會偶爾和朋友喝點酒。

只是我不再依賴甜味。因為甜味最容易讓人「成癮」，而且不自覺地吃過量。

少了甜味之後，我開始真正地「吃」食物——

吃它的味道、口感、溫度，而不是吃情緒、吃習慣。戒糖之後，我最大的收穫是：我不再怕餓，也不容易胖。

血糖穩定，情緒穩定，整個人變得更平衡。我開始懂得分辨「嘴巴想吃」和「身體真的需要」。

那是一種新的自由。

五十歲以後，我學會讓身體說話。健康不是節制，而是理解。我選擇什麼都吃，但只不吃糖與水果，因為那是我與身體達成的和平協議。

少一樣甜味，卻多了清醒、能量與自信。

#健康飲食 #無糖生活 #低糖飲食 #身體平衡 #五十歲的日常 #自然老去 #健康習慣

作 #Summer的生活筆記 #活得更清醒


只想工作不想上班的Summer

只想工作不想上班的Summer

我是不想上班的Summer，在企業工作了31年的時間，終於，一年前，我開始創業了。 我也是一個追求瘦身為終身事業的女人，34歲開始學習減肥，嘗試各種方式，已經有將近20年的時間... 我還是一個結婚過兩次的女人，結婚離婚，再婚到現在，婚姻帶給我的，我想是也是值得分享的...

#水果 #水腫 # 情緒 #健康保養 #低碳飲食法

康是美瘋了！全台最大門市開箱：直接把OLIVE YOUNG自有品牌搬進台灣 4亮點一次看

康是美瘋了！全台最大門市開箱：直接把OLIVE YOUNG自有品牌搬進台灣 4亮點一次看

2025-12-19 女子漾／編輯張念慈
康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 搬進台灣 4亮點一次看。圖片來源：品牌提供
康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 搬進台灣 4亮點一次看。圖片來源：品牌提供

康是美這次真的出大招，直接把韓國指標性藥妝店 OLIVE YOUNG 的人氣品牌搬進台灣。位於桃園的「桃華門市」與台中的「東興門市」雙雙升級為超旗艦店，12月19日正式開幕，以更大的空間、更完整的品項，打造全新等級的美妝潮流據點。

兩間門市不只外觀升級，內容更是誠意滿滿。包括OLIVE YOUNG四大自有品牌首度完整進駐，同步規劃MINI可愛小物專區、香水香氛大櫃，以及野獸國 IP潮玩區，無論是日常補貨、挖寶購物，還是拍照打卡，都能一次滿足。

康是美東興門市。圖片來源：品牌提供
康是美東興門市。圖片來源：品牌提供

亮點一 韓妝控必逛！OLIVE YOUNG 四大自有品牌一次到位

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

最大亮點莫過於 OLIVE YOUNG 四大品牌 wakemake、colorgram、BIOHEAL BOH、BRINGGREEN 首度以完整陣容進駐康是美。桃華與東興門市直接化身韓妝集中地，不用代購、不必等待，就能零時差入手韓妞熱用的話題商品。

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

wakemake主打專業彩妝，其中16色眼影盤與空氣感氣墊粉餅深受歡迎；colorgram以活潑年輕風格擄獲目光，糖葫蘆水光唇釉人氣居高不下；BIOHEAL BOH 則以科研保養聞名，3D益生菌面霜與B5積雪草噴霧在韓國熱銷；BRINGGREEN主打溫和純淨，積雪草毛孔精華是問題肌族群的愛用款。

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

亮點二 MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收

門市特別設置MINI主題陳列區，網羅季節限定、社群爆紅與高討論度小物，且會不定期更換內容，每次造訪都有新驚喜。從LANEIGE甜甜圈水唇釉、alternativestereo 寶石唇頰盤，到迷你版護髮精油、IP聯名護手霜，逛起來就像在挖寶。

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

亮點三 香氛控必試　命定香水機互動體驗

桃華與東興門市同步打造大型香水香氛專區，集結韓系、居家與小眾香氛品牌，讓消費者能盡情試香。包括韓國國民香氛 hetras、少女系香氛 OHANA MAHAALO 都能現場體驗。

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

其中桃華門市更設有adopt香水機，消費滿1,500 元即可互動體驗，並免費帶回一支市價690元的adopt 30ml 香水，成為開幕期間最受關注的話題亮點之一。

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

亮點四 野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買

不只美妝，康是美也同步擴展 IP 潮玩版圖。與野獸國合作的大型 IP 專區，集結迪士尼、飛天小女警等人氣角色。包含「動物方城市演唱會系列盲盒」與「飛天小女警鑰匙圈盒玩」，可愛度與收藏性兼具，讓人一逛就停不下來。

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

為歡慶開幕，康是美也端出多項限定優惠。12月19日至21日、12月26日至28日 全店不限金額85折，會員單筆消費滿2,000 元再送200點 OPENPOINT；消費滿1,500元還有機會抽中 BGYM 雲朵柔感按摩椅或 BGYM 飛輪車。此外，東興門市消費滿1,500 元可體驗超萌扭蛋機，桃華門市則推出單筆滿3,000 元贈送多功能摺疊推車或造型手提箱的限定好康。

隨著桃華門市與東興門市正式開幕，康是美也宣告美妝購物體驗全面升級。從韓系品牌、香氛互動到 IP 潮玩，一站式滿足逛街與療癒需求。12 月 19 日起，準備好清單與荷包，親自走一趟，就能感受這波超旗艦門市帶來的全新驚喜。

康是美桃華門市。圖片來源：品牌提供
康是美桃華門市。圖片來源：品牌提供

#美妝 #野獸國 #康是美 #彩妝保養

2025 最新羽絨外套懶人包！平價 UNIQLO、韓星同款 COVERNAT 到 FILA 韓韶禧女神款一次整理

2025 最新羽絨外套懶人包！平價 UNIQLO、韓星同款 COVERNAT 到 FILA 韓韶禧女神款一次整理

2025-11-28 女子漾 /編輯周意軒
2025 最新羽絨外套懶人包！平價 UNIQLO、韓星同款 COVERNAT 到 FILA 韓韶禧女神款一次整理 圖片來源：官方
2025 最新羽絨外套懶人包！平價 UNIQLO、韓星同款 COVERNAT 到 FILA 韓韶禧女神款一次整理 圖片來源：官方

天氣越來越冷，衣櫃裡的羽絨外套是不是也準備「換季升級」？今年秋冬，從平價實穿到韓星同款，再到機能系豪華面料，各大品牌都端出全新羽絨系列，不只保暖，也要時髦。女子漾一次幫你整理 2025 最新必買羽絨外套，無論你是追求韓系街頭、戶外機能，還是上班穿搭百搭耐看，都能找到命定款。

UNIQLO：平價入手高機能羽絨，無縫外套、長版大衣全面升級

UNIQLO 今年再度把「機能羽絨」推上新高度，最大亮點就是 無縫羽絨系列全面升級。

UNIQLO 無縫羽絨連帽外套

使用 750 蓬鬆度高品質羽絨，採用 NANODESIGN™ 技術打造出更柔軟、更高防潑水的新材質。不含 PFAS、保暖度大幅提升，口袋刷毛細節也全部升級。無縫設計可以完整鎖住暖空氣，穿起來更輕、暖、挺。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

UNIQLO 無縫羽絨長大衣

一樣使用 750 蓬鬆度，中長版剪裁更適合通勤族，領口採柔軟枕型包覆，走在冬天的風裡也能感受到被溫柔擁抱的安全感。刷毛口袋＋前襟防水拉鍊細節，都讓它保暖又耐穿，是都市女生最實用的選擇。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

國家地理服飾 National Geographic Apparel：中長羽絨外套

今年秋冬想買「高階機能＋韓系俐落剪裁」的，一定會看到最新 ATLAS 系列。

ATLAS WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS 2L 中長版羽絨外套

人氣男星 傅孟柏 穿上 國家地理服飾 National Geographic Apparel 羽絨外套，旋即成為時尚焦點！他帥氣演繹品牌最新秋冬旗艦系列ATLAS系列，身著 ATLAS WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS 2L 中長版羽絨連帽外套（80:20 波蘭RDS鵝絨），展現都會探險家的瀟灑型格。該系列採用 GORE-TEX WINDSTOPPER 2L 布料，具備卓越防水、防風與高透氣機能，防水深度達 10,000 毫米水柱，在極端氣候下仍能保持乾爽舒適，搭配韓系俐落剪裁，完美襯托傅孟柏的修長身形與沉穩魅力，詮釋機能與時尚兼具的秋冬新樣貌。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

Nike ACG：Lava Loft 羽絨外套，極輕10盎司、掌心可收納

想要輕量高機能？Nike ACG 今年直接端出「越跑越暖」的超輕羽絨。

Lava Loft 羽絨外套

外套重量僅 約 10 盎司（283.5g），填充 700 蓬鬆度羽絨，屬於超高效保暖層。特色是能收進自己的口袋，收起來只比掌心大一點，非常適合越野跑、戶外健行、旅行族。Nike 跑步科技＋ACG 野性精神融合，兼具透氣與耐候性，在多變天氣裡很有安全感。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

COVERNAT：TXT SOOBIN 同款咖啡羽絨，韓劇冬日情侶穿搭必收

韓星穿什麼，台灣就跟著爆紅。COVERNAT 本季請 TXT SOOBIN 親自演繹最新羽絨系列，整個 IG 直接被他的「咖啡羽絨」刷滿。

SOOBIN 同款羽絨（咖啡新色）

以 雙層拼接設計＋奶油米色調，穿起來溫柔又有份量感。另一套黑色羽絨走品牌代表性風格，搭配條紋與灰色休閒褲，完全是韓劇裡男主角走路會自帶濾鏡那種感覺。版型中性、情侶互穿也超合理，是「女孩買了男友也會穿」的那種超值款。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

Discovery Expedition：謝欣穎詮釋短版高領羽絨，城市機能感全面升級

今年 Discovery Expedition 以 Tech for Lifestyle 為核心，把機能剪裁帶進日常穿搭。

全新秋冬系列中的重點單品——BARNSLEY羽絨短版外套，搭載 Discovery 獨家 Heat Core 蓄熱科技，以卓越機能與時尚設計完美融合，體現品牌「Tech for Lifestyle」的核心精神。外層採用多重材質配置，包括防撕裂混紡面料、光澤面料、天然水洗面料與圖案混紡面料，整體以 高密度光澤聚酯纖維 製成，輕盈卻具備優異的防潑水與防風性能。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

短版高領羽絨外套

女裝主打KELLY羽絨外套，短版設計更顯俐落修身，帽沿毛絨飾邊也有點綴的視覺效果。由謝欣穎親自演繹，短版＋高領設計非常修身，穿起來俐落輕盈。定位在「城市探險系女生」，兼具保暖、實穿與時尚份量感。品牌在中南部開出首店，新空間以冷灰、岩石白、金屬框架打造，呈現都市科技 × 自然探索的美學，整體調性與秋冬新品完全一致。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

adidas Golf：TOUR AUTHENTIC 高階系列，Pertex 頂級面料奢華登場

想找「高端、精品感、質感黑白系」的，這款會是你本季最想收藏的羽絨。

TOUR AUTHENTIC 系列

選用 Pertex 頂級面料，是國際認可的高端機能布料，輕、挺、防風，穿起來極簡又高級。以黑白色系為主軸，很像精品高球場裡走出來的「質感系職人」。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

FILA FLOW DOWN：韓韶禧冬日女神款，英國 PERTEX® QUANTUM 光澤外套

本季「最美羽絨」絕對是 FILA 的 FLOW DOWN。

FLOW DOWN 羽絨外套

採用 PERTEX® QUANTUM 高科技布料，布面有漂亮細緻光澤，穿上去會自帶柔焦感。內裡使用 RDS認證羽絨，輕盈、蓬鬆、透氣又保暖。配色推出 Cho-co 棕、Mat-cha 綠、Cream 奶白，全部都是「韓韶禧會穿的顏色」。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

韓韶禧在最新形象廣告中以優雅自信詮釋 FLOW DOWN，完全是今年冬天最能提升氣質的羽絨外套。

Wacky WiLLY：aespa Giselle率先演繹不設限的潮流風暴

基本款短版羽絨蓬蓬外套米白色　圖片來源：官方
基本款短版羽絨蓬蓬外套米白色　圖片來源：官方

全新代言人 aespa 成員 Giselle 加入後，讓 Wacky WiLLY 的品牌熱度持續升溫。她以俐落又帶點繽紛、歡樂的氣場完美詮釋品牌玩味精神，本季秋冬系列延續韓國街頭最新「蓬蓬羽絨外套風（Puffy Trend）」，推出兼具機能與造型感的單品——包括 Giselle 演繹的藍綠抗撕裂輕量外套、咖啡與米白兩色的短版羽絨外套，以及毛絨刷毛外套、酷甜花朵大學上衣、帶標語的休閒衛衣等男女皆可駕馭的保暖單品。整體系列以輕盈保暖材質結合幽默視覺，從 Oversized 羽絨到甜酷衛衣，再到日常混搭，展現韓系冬季街頭時尚多重樣貌，也讓 Giselle 輕鬆穿出專屬的「G Style」。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

#機能 #咖啡 #韓韶禧 #情侶穿搭 #Nike #羽絨外套 #KELLY #Uniqlo #Discovery

2026十二星座幸運色＋穿搭推薦一次看：學IU、舒華把好運穿在身上，整年都順起來

2026十二星座幸運色＋穿搭推薦一次看：學IU、舒華把好運穿在身上，整年都順起來

2025-12-09 女子漾／編輯張念慈
2026十二星座幸運色＋穿搭推薦一次看：把好運穿在身上，整年都順起來。圖片來源：藝人IG
2026十二星座幸運色＋穿搭推薦一次看：把好運穿在身上，整年都順起來。圖片來源：藝人IG

2026年被視為「上半年調整、下半年收成」的關鍵之年，每個星座都在進行人生大整修：有人縮減步伐重新校準方向，有人則趁勢突破極限。而今年最受關注的「幸運色穿搭」，不只是風格選擇，更像把願望寫在衣服上，讓宇宙接收到訊號，好運自然會靠近你。

這篇整理十二星座2026年的全年運勢、幸運色能量與實用穿搭建議，不管妳是上班族、學生還是年末準備升級風格，都能找到自己的「開運穿搭密碼」。

牡羊座｜幸運色：紅橙色

運勢：2026 牡羊靈感旺、人緣佳，是升職與轉職機會並存的一年。桃花強但易速食，建議先觀察再靠近。財運佳、偏財運亮，但享樂支出偏高。

穿搭建議：牡羊的紅橙色要穿得有質感，可選紅橙針織衫、襯衫或半身裙，搭上白褲或牛仔褲，不會過於張揚。上班選紅橙外套點亮整體，約會時改用紅橙小包、高跟鞋或唇色，小面積即可增強氣場。

峮峮。圖片來源：峮峮IG
峮峮。圖片來源：峮峮IG

金牛座｜幸運色：嫩綠色

運勢：今年金牛被推著成長，是升職、轉職、突破舒適圈的好年。桃花質感佳，但容易猶豫不決。財運平穩，人情與旅費支出高。

穿搭建議：嫩綠色非常適合金牛打造「溫柔系通勤穿搭」，例如嫩綠襯衫＋白長褲、奶茶裙；假日可用嫩綠小外套搭牛仔褲。怕綠色突兀的人，可以先從嫩綠絲巾、髮夾或帆布袋開始。

太妍。圖片來源：太妍IG
太妍。圖片來源：太妍IG

雙子座｜幸運色：天藍色

運勢：雙子的 2026 是人際重整、事業升級的一年。秋季強桃花，有伴者需正面溝通。財運穩，注意不要衝動投資。

穿搭建議：天藍色讓雙子思緒清晰又顯眼，上班可選天藍襯衫或灰藍西外；休閒日穿天藍牛仔外套、天藍T恤或小包，整體立刻變輕盈。若想給人「值得信任」的形象，可搭白褲或深藍長褲。

潤哦。圖片來源：潤娥IG
潤哦。圖片來源：潤娥IG

巨蟹座｜幸運色：淡粉色

運勢：巨蟹在今年情緒更成熟，做決定更果斷。工作可能有位置或環境變動。年底三個月桃花大開。

穿搭建議：淡粉色讓巨蟹的溫柔變成魅力，淡粉針織＋牛仔褲、淡粉襯衫＋米白裙都很好看。想啟動愛情運，更推薦淡粉洋裝或淡粉上衣加一點白色細節。害羞的人可以用淡粉耳環、腮紅、手機殼替代。

太妍。圖片來源：太妍IG
太妍。圖片來源：太妍IG

獅子座｜幸運色：金色

運勢：獅子今年忙碌但表現最亮眼，是升級加薪的機會年。桃花多在聚會出現。

穿搭建議：金色不用大面積，一點點就能讓你氣場上升。金色耳環、金扣西外、金色鞋子、金屬包都是獅子的必備。正式場合可選金色細肩背心＋黑色西外；日常則用金色飾品快速拉升質感。義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，手提或肩背皆能展現個性魅力。

義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，左為Marcella大型皮革托特包、右為Aurora大型梯形皮革包。
義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，左為Marcella大型皮革托特包、右為Aurora大型梯形皮革包。

處女座｜幸運色：米白色

運勢：處女今年進入「整理人生」模式，房間、人際、工作節奏全部重整。工作適合打底、進修。

穿搭建議：處女的幸運色米白，是打造極簡美學的最佳色。米白襯衫＋米白長褲，同色系穿搭最顯乾淨。若想提升專業度，可搭咖啡色腰帶、包包；假日則換成米白針織＋牛仔褲，舒服又優雅。

張員瑛。圖／IG@for_everyoung10
張員瑛。圖／IG@for_everyoung10

天秤座｜幸運色：薰衣紫

運勢：2026 天秤工作雜事多但處理得很好，是建立信任的關鍵年。5 月、10 月有強烈桃花期。

穿搭建議：薰衣紫能強化天秤的魅力，適合放在上衣、針織外套或紗裙。想打造「溫柔又有主見」的形象，可選薰衣紫襯衫＋白褲；日常則能用薰衣紫小包或指甲油點綴。

學 IU 的小清新風格：用「薰衣草紫色」穿出清新溫柔的高級質感。 Photo: Pinterest
學 IU 的小清新風格：用「薰衣草紫色」穿出清新溫柔的高級質感。 Photo: Pinterest

天蠍座｜幸運色：深紫色

運勢：天蠍會做出人生重大調整，事業亮眼，但需避免因不耐煩與團隊衝突。桃花少但質量高。

穿搭建議：深紫色打造天蠍的神秘氣場，深紫襯衫配黑褲、深紫洋裝搭長靴都是「氣勢型穿搭」。不想太高調，可以用深紫絲質上衣、眼影或深紫口紅來加強存在感。

峮峮。圖片來源：峮峮IG
峮峮。圖片來源：峮峮IG

射手座｜幸運色：深紅色

運勢：射手今年開始做長期規劃，工作成果穩定。感情要避免被新鮮感吸走。

穿搭建議：深紅色可以讓射手的冒險魅力更成熟，深紅毛衣、深紅百褶裙、深紅斗篷外套都適合。上班時可選深紅襯衫＋西褲，休閒則深紅 T＋牛仔褲即可。怕太強烈的人可從深紅唇色開始。

舒華。圖片來源：IG@yeh.shaa_
舒華。圖片來源：IG@yeh.shaa_

摩羯座｜幸運色：灰藍色

運勢：摩羯今年做的是「人生系統更新」，將迎來升級、大專案機會。單身者易遇到成熟可靠型。

穿搭建議：灰藍色是摩羯今年最穩的專業色，灰藍西裝外套、灰藍襯衫、灰藍針織衫都很百搭。搭白褲、黑褲或牛仔褲都不會錯。假日全身灰藍基調＋白球鞋是摩羯最佳休閒配方。

潤哦。圖片來源：潤娥IG
潤哦。圖片來源：潤娥IG

水瓶座｜幸運色：銀色

運勢：水瓶創意旺，但執行力要加強。人際、感情都需要更直接，不要逃避承諾。

穿搭建議：銀色適合做亮點，小面積更顯風格。銀色球鞋、銀色包、銀色飾品都能讓你看起來前衛又不浮誇。更大膽的水瓶可以嘗試銀色百褶裙或銀色短裙，搭素色上衣即可。

義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，左為Natasha皮革手提包、右為Cindy皮革手提包。
義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，左為Natasha皮革手提包、右為Cindy皮革手提包。

雙魚座｜幸運色：淡紫粉

運勢：雙魚今年直覺準，生活將迎來一場「重新排序」。桃花多但要慢選。

穿搭建議：淡紫粉是雙魚的柔美力量來源，淡紫粉針織＋白裙、淡紫粉襯衫＋牛仔褲都能展現氣質。正式場合則穿淡紫粉洋裝，小面積金屬飾品加強亮度。害怕太甜的人可以選淡紫粉配件或指甲油。

舒華。圖片來源：IG@yeh.shaa_
舒華。圖片來源：IG@yeh.shaa_

#穿搭 #摩羯座 #水瓶座 #射手座 #雙子座 #流行穿搭 #星座運勢

aespa Karina同款溫柔短髮！2026韓系短髮10款靈感推薦：一刀切、鎖骨髮…好整理的短髮髮型一次看

aespa Karina同款溫柔短髮！2026韓系短髮10款靈感推薦：一刀切、鎖骨髮…好整理的短髮髮型一次看

2025-12-13 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：Instagram @katarinabluu、@yejinhand
圖片來源：Instagram @katarinabluu@yejinhand

2026年韓系髮型潮流全面吹向俐落短髮！從aespa Karina的小姊姊系短髮到孫藝珍的減齡短髮，不只好整理，更能修飾臉型、讓氣質瞬間升級。對於正在考慮換髮型的女孩，不妨考慮在2026年讓自己煥然一新！小編為女孩們盤點10款最新韓系短髮靈感，只要抓到適合的長度與層次，每個人都能剪出屬於自己的高級短髮。

1. 小姊姊系短髮

圖片來源：Instagram @katarinabluu
圖片來源：Instagram @katarinabluu

Karina這頭短髮打破以往的形象，呈現出優雅成熟感，她的短髮長度落在肩上，下擺微順，整體造型富有線條感，很適合臉部輪廓立體的女孩，展現能俐落也能溫柔的高級短髮。

2. 一刀切短髮

圖片來源：Instagram @_chaechae_1
圖片來源：Instagram @_chaechae_1

LE SSERAFIM成員金采源以一頭俐落的一刀切短髮登場，下擺齊平，髮束俐落乾淨，給人率性、知性、有個性的印象。

3. 鎖骨短髮

圖片來源：Instagram @__shinyeeun
圖片來源：Instagram @__shinyeeun

對於不敢一次剪太短的人，可以選擇將長度落在鎖骨或再上一點，自然微彎就能達到顯臉小的效果，建議搭配髮夾、髮箍等配件，給人溫柔又減齡的感覺。

4. C字內彎短髮

圖片來源：Instagram @iammaeng
圖片來源：Instagram @iammaeng

如果臉型偏圓或下顎比較明顯，C字內彎是很好的修飾幫手，宋慧喬以齊短髮加末端自然C字內彎，藉由髮型包住臉頰達到瘦小臉的效果，五官瞬間更顯精緻，即使素顏也能看起來很有精神，給人輕盈又隨性的感覺。

5. 層次感短髮

圖片來源：Instagram @ggonekim
圖片來源：Instagram @ggonekim

比一刀切短髮再更自然，加入齊瀏海與輕微層次，讓髮尾微微外翹，變得更加可愛俏皮，同時露出頸部線條，營造出俐落輕盈的氛圍。

6. 奶油系短髮

圖片來源：Instagram @maybe_im_jisu
圖片來源：Instagram @maybe_im_jisu

在2026年韓系髮型趨勢中，奶油色調染髮依然流行，以厚度適中的短髮，搭配奶茶棕、可可棕等奶油色系，營造溫柔清新的感受，也讓髮絲更飽滿、更有存在感。

7. 微濕感短髮

圖片來源：Instagram @sooyaaa__
圖片來源：Instagram @sooyaaa__

近年日本很有名微濕感的髮型也流行到韓國，使用髮油、髮蠟等造型品製造水光線條，讓頭髮呈現半乾、半濕的質感，短髮建議可以向外夾翹，增添造型感，像Jisoo這樣很適合搭配深色或冷淡風妝容，也非常適合派對、聚餐等場合。

8. 耳下3公分

孫藝珍近期換上一頭俏皮又減齡的短髮，長度落在耳下 3～4 公分，清爽、精緻、沒有負擔，尤其搭配瀏海又更增添幾分可愛感。

9. 法式短捲髮

圖片來源：Instagram @iammaeng
圖片來源：Instagram @iammaeng

帶有小小捲度的短髮，展現輕微的凌亂感，既方便整理，也不會因為風大而崩壞，輕鬆營造法式的自然俏麗與慵懶感。

10. 瀏海＋短髮組合

圖片來源：Instagram @kyo1122
圖片來源：Instagram @kyo1122

瀏海短髮也跟著這波短髮風潮重新流行回來，不管是齊瀏海、韓系八字瀏海或空氣瀏海，短髮加上瀏海能讓五官比例更集中，還有減齡效果，非常適合想變可愛的女生。

#短髮 #髮型 #奶油色 #潮流美髮 #KARINA

2026 年度代表色是它！別錯過這7款「雲舞白」美甲提案，原來白色也有這麼多變化！

2026 年度代表色是它！別錯過這7款「雲舞白」美甲提案，原來白色也有這麼多變化！

2025-12-11 女子漾／編輯桑泥
2026 年度代表色是它！別錯過這７款「雲舞白」美甲提案，原來白色也有這麼多變化。 圖片來源：Pinterest
2026 年度代表色是它！別錯過這７款「雲舞白」美甲提案，原來白色也有這麼多變化。 圖片來源：Pinterest

隨著 Pantone 宣布 2026 年度代表色為 「Cloud Dancer 雲舞白」，它是一種柔霧、空靈、不刺眼的米白、淺白調，而時尚與彩妝界都在積極準備響應這股淡雅清新的風格！除了穿搭以外，小編整理了以下 7 款雲舞白專屬美甲造型提案，為今年冬天換上一手閃亮、乾淨又優雅的白色美甲，讓我們一起帶著指尖走在時尚尖端！

「雲舞白」美甲提案 1：白色波點

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

波點造型的美甲散發著優雅又帶點趣味的氛圍，白色更襯托出它的精緻與夢幻，既不浮誇，但多了一點設計感，非常適合冬季聚會。


「雲舞白」美甲提案 2：半月形經典法式

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

如果是喜歡經典法式美甲的女孩，不仿試試雲舞白半月法式，簡單的設計更顯精緻，也可以在靠近指甲根部的位置增加第二道更細的弧線，增加更多造型感。


「雲舞白」美甲提案 3：柔和的中性漸層造型

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

小編非常推薦這款蜜桃裸色到雲舞白色的漸層美甲，這兩個顏色搭配起來不僅氣質滿分，更帶有一股溫柔高雅的氛圍。


「雲舞白」美甲提案 4：雲朵造型

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

想要打造最符合2026年度代表色「雲舞白」的美甲嗎？那就試試這款夢幻雲朵造型吧！在指尖上添加白色雲朵圖案，再混搭簡約的法式半月形，名符其實的雲舞白美甲就完成了！


「雲舞白」美甲提案 5：細緻雪花

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

利用大小不一的雪花圖案點綴在指尖上，這個造型特別適合聖誕節，節慶氛圍感滿滿。


「雲舞白」美甲提案６：珠光金屬

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

想讓雲舞白美甲更添幾分優雅？不妨試試不同的光澤感，與其選擇柔滑的高光白色，可以試試帶有銀色光澤的珠光金屬，它能為任何長度和形狀的指甲帶來煥然一新的優雅感。


「雲舞白」美甲提案７：經典乳白色

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

雲舞白美甲提案中當然也不可少最經典的單色系列，而這款乳白色給人溫暖、簡約又純潔的感覺，是一款自己在家也可以完成的美甲造型！

#美甲 #造型 #指彩 #時尚 #光澤 #氛圍 #金屬 #雲舞白 #指甲造型

