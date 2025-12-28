不吃糖與水果之後，我的身體發生了什麼事

我常被朋友問：「妳到底怎麼維持的？為什麼年過五十還能保持不胖、氣色又好？」

其實，我沒有刻意的太多飲食控制，也沒有請體重身材管理師，除了瑜伽，走走山路，也沒有什麼特別的運動。

我也什麼都吃——肉也吃，酒也小酌，早上也會吃一些澱粉，甚至有時候邪惡的美食我也喜歡。

唯二不碰的，就是糖和水果。

很多人聽到這裡都會皺眉：「水果不是健康的嗎？」

是的，水果有維他命、有纖維，但它也含有相當高的果糖。

果糖進入身體後，不經過胰島素調節，而是直接進入肝臟代謝，多餘的果糖最後會變成脂肪，累積在身體裡。

這也是為什麼，有些人覺得自己吃得「很健康」，每天兩顆蘋果、一根香蕉，卻還是瘦不下來。

我在三十幾歲快四十的那幾年開始察覺，身體的變化比想像快。

睡醒容易水腫、下午容易疲倦、晚上容易嘴饞。

那時候我開始接觸「低糖飲食」的概念，試著戒糖、戒水果。一開始很難，因為甜味對人有一種「安慰」的力量，不吃糖，就像少了生活裡的一點小確幸。

但我告訴自己：給身體一個機會試試看。

三個月後，變化非常明顯。體重自然回到43公斤，體脂下降，精神變好，皮膚也不再出現突發的狀況。

最明顯的改變是「清醒感」——早上起來頭腦很清楚，不再昏沉，也比較容易專注。

我不主張極端飲食，也不認為每個人都該照著做。但我發現，當我戒掉糖，味覺變得更敏銳，原本覺得「沒味道」的食物，竟然變得好吃起來。番茄有酸的層次，苦瓜不再苦到討厭，黑咖啡也能喝出香氣與細節。

那是一種「乾淨」的味覺，是回到自然狀態的感覺。

我還是會吃澱粉、會喝咖啡，也會偶爾和朋友喝點酒。

只是我不再依賴甜味。因為甜味最容易讓人「成癮」，而且不自覺地吃過量。

少了甜味之後，我開始真正地「吃」食物——

吃它的味道、口感、溫度，而不是吃情緒、吃習慣。戒糖之後，我最大的收穫是：我不再怕餓，也不容易胖。

血糖穩定，情緒穩定，整個人變得更平衡。我開始懂得分辨「嘴巴想吃」和「身體真的需要」。

那是一種新的自由。

五十歲以後，我學會讓身體說話。健康不是節制，而是理解。我選擇什麼都吃，但只不吃糖與水果，因為那是我與身體達成的和平協議。

少一樣甜味，卻多了清醒、能量與自信。

