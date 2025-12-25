43 公斤不是節食，是與食物和平相處的日常

我今年 53 歲，體重常年維持在 42-43 公斤，很多人第一個問題都是：「Summer,妳是不是都不吃澱粉？」

或者：「妳是不是飲食很嚴格？」

其實完全不是。

我並不是靠犧牲生活樂趣來維持體態，而是找到一套能長期、舒服、自然的方式。 今天想和大家分享，我是怎麼靠一點紀律、一點聽身體的聲音、再加上一點享受，維持住這個狀態的。

01. 早餐吃澱粉：讓身體更穩定的一天開始

我每天早餐一定會吃一些澱粉，這是我長年觀察自己的結果。

早餐吃澱粉，對我來說有三個好處：

1. 情緒穩定：澱粉能讓血糖緩緩上升，不會一早就進入低血糖、暴躁或焦慮，但是記得先吃蛋白質，如雞蛋，雞胸肉之類，避免血糖上升太快。

2. 不會亂吃：早餐吃澱粉，有飽足感，反而讓我中午不會進食太多。

3. 滿足感強：身體得到它需要的能量，不容易一整天都想找零食。

我早餐非常自由——半片貝果、一小塊麵包，只要方便、好吃即可。但是記得，雞蛋，蔬菜先吃，最後才吃澱粉類。

這種「早上給自己一點溫柔」的飲食法，讓我一整天都不容易暴飲暴食，反正最罪惡的一早就吃了。。。

02. 中午後：我不主動吃澱粉，但如果遇到好吃的…吃一口吧

到了中午之後，我幾乎不主動選澱粉。不是刻意節食，而是身體真的比較不想吃了。到了中午、晚上我多半吃：

蛋（如果早上吃了，那中午晚餐就不再吃雞蛋了）

蔬菜

魚肉或一點雞肉

美式熱咖啡或無咖啡因的熱茶

但人生沒那麼規矩，對吧？如果我遇到：

· 剛出爐的麵包

· 市場裡超好吃的米粉湯

· 手工麵線

· 好友推薦到會感動的甜點

我絕不勉強拒絕。

我的原則只有一個： 吃1-2口就好。

第一口通常是最滿足的，那就把最好的留給自己。

吃得開心，但不吃過量。

除了澱粉，我人生的另一個樂趣，就是紅酒。

不是每天喝，也不是大量喝，而是和先生一起的小酌時光。

我們常常在忙完一天後，各倒半杯紅酒，邊喝邊聊：

· 彼此今天發生的趣事

· 生活中覺得有感的小觀察

· 工作的想法

· 或只是一些很生活的小語句

這是屬於我們兩個人的「晚間儀式」，放鬆、療癒、親密，我很珍惜這個時刻。

但我也會保持平衡。如果前一晚小酌，隔天我會調降一些熱量來製造缺口。

不是節食，也不是補償，而是對身體負責：

· 早餐正常吃

· 午餐清爽、少油

· 晚餐不主動碰澱粉

· 不喝含糖飲料

這樣我就能同時享受生活，也維持健康。

04. 體重不是自律，是學會跟食物和平共處

很多人以為維持體態靠的是「意志力」，但我真心覺得不是。

真正重要的是：不要讓飲食變成壓力。

因為越壓抑、越嚴格，越容易反彈。我秉持的原則很簡單：

· 想吃就吃一點

· 不餓就不硬吃

· 早餐溫柔一點

· 中午後不主動碰澱粉

· 好吃的食物吃一兩口

· 晚上不吃太晚

· 有喝酒隔天就微幅克制

· 每天動一動，不激烈但規律

日子久了，體態自然維持住。

05. 運動：不用激烈，但要持續

我一週固定：

· 一堂空中瑜伽

· 一堂重量訓練

· 一周2-3天快走、爬樓梯

· 一周6次的早晨瑜伽

· 不定期和先生散步

不是激烈運動，而是「持續的小動作」。

我非常相信：身體喜歡規律，而不是爆發式的努力。

只要每天都動一點，年紀越大，就越能感受到身體對妳的回饋。

06. 最後想說：不要複製我，找到適合妳的節奏就好

我分享的不是瘦身法，也不是飲食教條，而是我長年與自己相處後的習慣。

妳可以參考，但不用照做。

最重要的是：找到妳能輕鬆、快樂、長期維持的方式。

體態不是唯一標準，健康感、輕盈感、生活的愉悅，才是最值得追求的。

妳在維持體態或生活平衡上，有沒有屬於自己的小習慣？留言跟我分享，我很想聽聽妳的故事。

#Health#DailyHabits #WellnessLifestyle #WomenOver50 #HealthyRoutine #MindfulEating #WineTime #LightLiving #SummerNotes