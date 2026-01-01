2026-01-01 15:01 潮健康
頭髮一洗就塌、出油扁？專家揭4 點蓬鬆感維持建議＋洗髮精挑選原則一次整理
圖說：頭髮扁塌影響整體造型感，與日常頭皮出油與清潔習慣有關。
許多人每天洗頭後不到幾小時，髮根就開始扁塌，使整體造型失去蓬鬆感。到底造成頭髮扁塌的原因是什麼？
《FJ豐傑生醫》化妝品研發師朱靜慧指出，除了髮質本身之外，日常洗護習慣與產品選擇也深深影響髮根蓬鬆度；本篇整理常見髮根扁塌的生活原因、日常洗護建議，以及蓬鬆洗髮精的選購原則，提供細軟髮族群作為參考。
頭髮越洗越扁塌？專家分析可能的日常影響因素
朱靜慧研發師指出，頭髮扁塌不僅與天生髮質有關，日常行為也會讓蓬鬆度大打折扣。例如：
- 洗髮後未徹底吹乾，可能影響頭髮蓬鬆感與清爽度
- 吹完頭直接睡覺，造成壓痕與塌陷
- 護髮產品塗抹到髮根，形成額外負擔
- 若髮根區域清潔不完全，也可能影響整體髮絲的蓬鬆效果
- 以及使用過於油性洗髮精，造成髮根下垂與出油加劇
頭髮扁塌日常保養重點：4 點蓬鬆感維持建議
想要讓髮根保持蓬鬆感，除了避免上述元凶之外，專家建議可從以下 4 個改善方向著手：
- 挑選標榜蓬鬆效果的洗髮精避免使用二合一潤絲型洗髮精，此類配方多含滋潤成分，對細軟髮與頭皮清潔力不足，容易讓髮根塌陷。可選擇標榜蓬鬆感、清潔力適中的洗髮產品，作為細軟髮日常使用參考。
- 護髮產品只塗抹髮尾很多人喜歡在髮根位置加強護髮油或精華，但這些在髮根停留會增加重量，不利於蓬鬆感形成。建議只在髮尾使用護髮產品即可。
- 隨身攜帶吸油面紙或蜜粉急救當髮根因出油而扁塌時，可利用吸油面紙或蜜粉輕按頭皮區域，暫時改善油膩感與塌陷。此方法適合急救，但並非長期改善策略。
- 洗完頭盡快吹乾頭皮長時間在濕潤環境易滋生細菌，使頭髮更快出油、扁塌。建議洗後盡快吹乾，再用冷風或自然降溫方式定型，有助維持蓬鬆感。
細軟髮蓬鬆洗髮精挑選 3 大原則
針對洗髮精的挑選，以下三大原則，幫助讀者在眾多產品中做出合適選擇：
- 原則 1：含控油、蓬鬆專用成分可選擇含薑黃胜肽、柳草萃取等常見植萃成分配方，作為控油與蓬鬆使用訴求產品參考。
- 原則 2：避免過強清潔劑雖然刺激性清潔劑如 SLS、SLES 剛洗完會顯得清爽，但過度清潔會刺激頭皮加速分泌油脂，反而讓髮根更易塌陷。選擇溫和且兼具清潔與保護效果的配方更為關鍵。
- 原則 3：遠離油性、柔潤成分過多的配方過多油性柔潤成分（如摩洛哥油、礦物油）在髮根停留會增加重量，影響蓬鬆效果。建議選擇控油導向且保濕不厚重的配方。
專家回答 3 個髮根扁塌常見疑問
Q1：頭髮扁塌，有辦法改善蓬鬆度嗎？可以。研發師指出，雖然細軟髮天生較容易貼服頭皮，但扁塌多半與清潔方式、產品殘留與頭皮油脂狀態有關。只要建立正確洗護習慣，並選擇適合細軟髮與頭皮狀態的洗護產品，透過日常洗護調整與產品搭配，也可在一定程度上維持蓬鬆造型感。
Q2：細軟髮要不要用護髮產品？還是要用護髮產品。但「使用位置」要正確。護髮產品的設計重點在於滋潤與修護髮絲，若塗抹到髮根，容易增加重量，使髮根更快塌陷。研發師建議，護髮產品應集中於髮中至髮尾區域，才能兼顧修護效果與蓬鬆度表現。
Q3：吸油面紙來吸頭皮，真的有用嗎？吸油面紙可在髮根出油、造型突然扁塌時作為短期急救使用，暫時減少油脂造成的貼服感。然而，這類方式僅屬應急處理，無法取代正確的洗護流程與頭皮調理。若長期依賴急救手段，仍可能反覆出現扁塌問題。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
