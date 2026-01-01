身為彩妝控，妳在挑選底妝或眼影時，是否曾擔心過：為什麼有的粉底擦了容易長粉刺？這支顯色度超強的唇膏，色料來源安全嗎？過去我們選彩妝看重的是「試色」與「持妝度」；但現在，妳必須認識這個能守護肌膚的美妝 PIF 認證。

為什麼彩妝品比保養品更需要美妝 PIF 認證？

比起保養品，彩妝品其實更複雜。為了顯色、為了持妝，裡面藏了很多妳不知道的細節，而 PIF 就是在幫妳「避雷」：

有些唇膏顯色度極高，或眼影閃爍著高級金屬光，但如果色料來源不夠純淨，裡頭可能夾帶微量重金屬，就容易殘留在肌膚上造成風險；而 PIF 認證要求品牌必須追蹤每一批原料的源頭，確保妳擦在臉上的是真正的色彩，而不是雜質。

妳有沒有過粉底液放久了油水分離，或是上臉後顏色變得灰暗、氧化？標榜 24 小時持妝的產品，物理與化學結構必須非常穩定；PIF 認證規範品牌必須做產品安定性測試，確保產品從出廠到妳臉上的那一刻，品質都沒有走鐘。

彩妝最怕的就是粉體受潮或生產過程被污染，這往往是用了某些彩妝後莫名長粉刺、冒痘痘的原因；而 PIF 認證強制品牌必須在優良工廠生產，才能讓妳每一刷都安心。

2026 年 7 月全面啟動：買彩妝看 PIF 更有保障

美妝 PIF 認證顧問公司標準認證指出，台灣化粧品法規已分階段實施，至 2026 年 7 月起，所有彩妝品都必須建立 PIF 檔案；下次在下單熱門彩妝前，除了看網紅試色，也可以觀察品牌是否重視這份「產品履歷」。在選購彩妝時，了解品牌是否落實法規要求的產品資訊建檔（PIF），有助於消費者更安心地做出選擇。

免責聲明：本文為化粧品資訊與法規制度介紹，非作為醫療診斷或產品療效依據。實際使用情形視個人膚況與產品設計而異，若有疑慮請諮詢專業人員。

延伸閱讀：・與標準認證諮詢 PIF 認證服務・PIF 必備 16 項資料一次看懂！圖解版懶人包整理

參考資料：・衛生福利部食品藥物管理署－化粧品產品資訊檔案（PIF）專區－法規與指引

原文出處：彩妝控女孩注意！除了看彩妝顯色度，妳更該知道 PIF 認證