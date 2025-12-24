3D影像科技助力溝通！皮膚科名醫陳昱璁分享AI影像應用趨勢

台灣氣候夏季濕熱、秋冬溫差大，加上空氣污染與生活型態改變，皮膚狀態容易出現反覆不穩定的情形。維格醫美診所竹北院長陳昱璁醫師表示，臨床觀察中，外在環境因素、長時間使用3C產品與作息不規律，常使民眾在膚況表現上出現暗沉、乾燥或膚質紋理改變等現象，也使皮膚照護與評估更具挑戰。

維格醫美診所竹北院長陳昱璁醫師IG粉絲超過2萬人，分享臨床觀察，指出現代生活型態與環境因素對皮膚狀態帶來的挑戰。（圖／維格醫美診所提供）

陳昱璁醫師指出，近年來民眾對外貌的關注逐漸從單一部位，轉向整體膚質、光澤感與臉部結構比例的觀察，包含毛孔紋理、保水度、臉部平整度與整體氣色等面向。這類變化往往不易僅以肉眼精準描述，也容易在醫病溝通中產生認知差距。

3D影像科技輔助判讀 提升醫病理解一致性

在臨床諮詢過程中，陳昱璁醫師分享，部分民眾會以經過修圖的影像作為想像基準，實際面對真實狀態時，容易出現期待落差。為了讓溝通更具客觀依據，維格醫美診所引進Aura歐若拉3D魔鏡，作為臉部影像記錄與分析的輔助工具。

該系統可於短時間內完成3D影像建模，協助記錄臉部輪廓、結構與表面紋理變化，讓醫師與患者在討論時，有一致且可視化的參考基礎。陳醫師表示，透過立體影像呈現，能更清楚說明目前狀態與照護方向，減少僅以主觀描述所產生的誤解。

Aura歐若拉3D魔鏡儀器提供客觀前後對比影像，以3D方式呈現助力醫師與患者之間溝通。（圖／維格醫美診所提供）

超越平面影像限制 結構與比例一次呈現

Aura歐若拉3D魔鏡透過多角度鏡頭與光源設計，將臉部資訊以立體方式呈現，提供不同於傳統2D影像的觀察視角。陳昱璁醫師指出，這類科技並非取代醫師判斷，而是作為輔助工具，讓臨床說明更具結構性與可理解性，協助民眾更清楚掌握自身狀況。

他也提到，透過影像化與量化的呈現方式，有助於提升問診效率，讓醫病之間能在同一基準上進行討論，使醫療溝通更為順暢。

科技導入醫療現場 強化溝通而非取代專業

隨著影像科技與數據分析發展，醫療現場逐漸導入更多輔助工具。陳昱璁醫師認為，醫美的核心仍在於專業評估與醫病信任，科技的角色是幫助資訊更清楚被理解，而非單純追求設備本身。

在醫療趨勢持續演進的同時，如何讓民眾更理性認識自身狀態、建立正確期待，仍是醫師在臨床中重視的關鍵。透過科技輔助溝通，讓醫療資訊更透明，也有助於民眾在照護選擇上做出更安心的判斷。