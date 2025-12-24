不是一種穿法！Cortis 私服全解析：5 位成員風格拆解，馬丁的穿搭靈感竟來自《絕命毒師》

2025-12-24 11:57 女子漾／編輯王廷羽
不是一種穿法！Cortis 私服全解析：5 位成員風格拆解，馬丁的穿搭靈感竟來自《絕命毒師》。圖片來源：IG @cortis
不是一種穿法！Cortis 私服全解析：5 位成員風格拆解，馬丁的穿搭靈感竟來自《絕命毒師》。圖片來源：IG @cortis

近來隨著 Cortis 的人氣快速攀升，關於他們的討論也不再只停留在音樂或舞台表現上，私下穿搭同樣成為粉絲與潮流圈關注的焦點。你或許也曾在社群上看過「這就是 Cortis 風嗎？」、「Cortis 風要怎麼穿？」之類的討論聲量——當一個團體足夠受到關注，而成員們的造型又具有鮮明辨識度時，風格自然會被命名、被歸類，於是「Cortis 風」這個說法也就隨之誕生。

圖片來源：IG @cortis
圖片來源：IG @cortis

不過，如果真的細看 CORTIS 成員們私下的穿搭，其實會發現他們並不是在追求某一套統一的穿衣公式。相反地，每個人的風格都有清楚的來源與脈絡，只是這些風格線索在同一個團體裡同時存在，才讓外界用一個較為概括的詞去統稱它。也因此，與其問「什麼是 Cortis 風」，不如回到每一位成員身上，看看他們分別從哪些文化、音樂場景與時尚脈絡中汲取靈感。當你開始拆解這些細節，就會發現所謂的「Cortis 風」，其實是一張範圍很廣、而且完全有跡可循的穿搭地圖。今天，就從這個角度出發，帶大家一次整理 Cortis 各成員的穿搭風格與背後的文化來源。

大家都在說「CORTIS 風」，但其實他們每個人穿得很不一樣

馬丁｜Grunge × 90 年代街頭 × 嘻哈叛逆

隊長馬丁的穿搭一直是話題焦點，其風格讓人很容易聯想到 90 年代的 Grunge 與早期街頭風格。90 年代的 Grunge 不只是音樂分支，更是一種文化與穿搭態度──它起源於西雅圖，以抗拒主流審美與經濟壓抑的反叛精神為核心，當時的樂手們常穿著來自 thrift shop（古著店）的衣服，組合出粗糙、oversized、層次混搭的造型，形成一種強調自由與不羈的街頭美學。這種風格結合破洞牛仔、寬鬆襯衫、法蘭絨外套與復古球鞋等單品，象徵對傳統時尚規範的顛覆。

Kurt Cobain
Kurt Cobain

Aaron Paul
Aaron Paul

Aaron Paul
Aaron Paul

馬丁自己曾提及，穿搭靈感來自《絕命毒師》中由 Aaron Paul 飾演的 Jesse Pinkman 以及 Nirvana 主唱 Kurt Cobain。Cobain 的穿衣方式具體體現了 Grunge 的「反時尚（anti-fashion）」精神：透過 thrift、oversized 與隨性疊穿表達對既定潮流的抵抗與自我宣示。此外，Jesse Pinkman 則呈現出 90 年代早期嘻哈街頭文化中那種寬鬆剪裁與街頭態度的影響，寬大上衣、運動鞋款與不刻意修飾的日常感，都是這條脈絡下常見的樣貌。馬丁的穿搭不只是符號堆疊，而是從這些具有文化意義的歷史線索中取材、重組成一種屬於自己且有故事的個人風格。

圖片來源：IG @cortis
圖片來源：IG @cortis

安乾鎬｜美式復古街頭：日常中的層次與氣場

安乾鎬的路線則偏向一種美式復古街頭的精神。與高冷或意識流的風格不同，這種穿搭看似隨性，實則非常考驗對比例、層次與質感的直覺。它不像極端剪裁那般刻意修身或誇張，也不像 Grunge 那樣偏重反叛性，而是透過復古單品（如舊球鞋、簡約上衣、經典丹寧）與街頭日常語彙混搭出一種「自在卻有味道」的輪廓——就像是出門前隨便抓的衣服，但自然流露個人審美。這種路線在時尚圈也有對應，比如過去許多街拍風格就會用 vintage 單品與簡約設計結合，形成一種「不造作但很懂穿」的氣場。

趙雨凡｜直覺為先的拼貼式穿搭

趙雨凡則在風格上更難被單一定義。他以「當下感覺」為主要搭配原則，不固定在某一個風格流派中。這種不被框架綁住的穿衣態度本身就是街頭文化中的一種重要觀念：穿搭是表達當下心境與個人能量的方式，而不是為了取悅某種審美標準。在當代時尚語言中，這也反映了很多人對風格的理解：它不必被制度化或劃分得過於清楚，而是根據個人感受不斷調整與混搭。

金主訓｜Hedi Boy：纖細剪裁美學的當代演繹

與馬丁的混搭派不同，金主訓的穿搭更靠近一種極具辨識度的剪裁美學，即所謂的 Hedi Boy。這種風格的核心在於纖細的比例、美妙的線條與極簡化的輪廓語言──它的起源可追溯到時尚設計師 Hedi Slimane 在男裝界的推動。他透過極細的剪裁、緊身牛仔與窄版西裝，打破傳統男裝中對強壯、飽滿身形的偏好，讓如筆直肩線、修長腿部比例與緊身褲款成為風格象徵。在這個脈絡下，金主訓身上那種接近「骨感」比例的視覺語言，其實正是歷史中一套具象徵性的設計美學延續。這種風格對穿著者的身材比例要求極高，但成功駕馭時極具現代感、冷峻又不失當代精緻。

Hedi Boy Style
Hedi Boy Style

嚴成玹｜Indie Sleaze 的浪漫頹廢語言

嚴成玹的穿搭則更與 Indie Sleaze 藝術與音樂文化相呼應。Indie Sleaze 作為 2000 年代中期到早期 2010 年的流行風格一種，原生於後龐克復興的音樂場景，並在紐約與倫敦等地逐漸形成一種文化標誌。這種美學強調對 70、80 與 90 年代低成本、迷幻與混亂感的再詮釋 —— 既懷舊又不完美，擁抱舊衣與年代感單品，並帶有一種「隨性、帶痕跡」的絕對個人態度。這種風格與搖滾樂隊、夜生活、影像文化有強烈關聯，被廣泛應用於具備反叛與自由精神的穿搭中。嚴成玹常從英國搖滾樂隊 The Libertines 主唱 Pete Doherty 的穿衣選擇中汲取靈感 — 那種混合隨性和精心不修邊幅的造型，具體呈現了 Indie Sleaze 的經典氛圍。

其實「Cortis 風」會被拿出來討論，本身就已經說明了一件事 —— Cortis 確實穿得有記憶點，也足夠讓人想模仿、想拆解。只是當我們真的把成員們的穿搭一個個攤開來看，會發現與其說他們創造了一種全新的風格，不如說是把過去早就存在的文化語彙，用很自然的方式重新穿在身上。從搖滾、街頭、復古，到不同年代的時尚人物與音樂場景，這些元素本來就一直存在，只是透過 Cortis 被更多人同時看見。

也正因為每個成員都沒有被同一套公式綁住，才讓整個團體的穿搭看起來既鬆又有態度，甚至讓人誤以為那是一種「說得出口卻很難定義」的風格。或許，「Cortis 風」最有趣的地方，不在於它到底算不算一種風格，而是在於它提醒了大家一件很簡單的事——穿搭本來就不需要被定義得那麼清楚，找到自己認同的文化線索，穿得舒服、穿得像自己，才是這個詞真正成立的原因。

康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 自有品牌搬進台灣 4亮點一次看

康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 自有品牌搬進台灣 4亮點一次看

2025-12-19 15:38 女子漾／編輯張念慈
康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 搬進台灣 4亮點一次看。圖片來源：品牌提供
康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 搬進台灣 4亮點一次看。圖片來源：品牌提供

康是美這次真的出大招，直接把韓國指標性藥妝店 OLIVE YOUNG 的人氣品牌搬進台灣。位於桃園的「桃華門市」與台中的「東興門市」雙雙升級為超旗艦店，12月19日正式開幕，以更大的空間、更完整的品項，打造全新等級的美妝潮流據點。

兩間門市不只外觀升級，內容更是誠意滿滿。包括OLIVE YOUNG四大自有品牌首度完整進駐，同步規劃MINI可愛小物專區、香水香氛大櫃，以及野獸國 IP潮玩區，無論是日常補貨、挖寶購物，還是拍照打卡，都能一次滿足。

康是美東興門市。圖片來源：品牌提供
康是美東興門市。圖片來源：品牌提供

亮點一 韓妝控必逛！OLIVE YOUNG 四大自有品牌一次到位

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

最大亮點莫過於 OLIVE YOUNG 四大品牌 wakemake、colorgram、BIOHEAL BOH、BRINGGREEN 首度以完整陣容進駐康是美。桃華與東興門市直接化身韓妝集中地，不用代購、不必等待，就能零時差入手韓妞熱用的話題商品。

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

wakemake主打專業彩妝，其中16色眼影盤與空氣感氣墊粉餅深受歡迎；colorgram以活潑年輕風格擄獲目光，糖葫蘆水光唇釉人氣居高不下；BIOHEAL BOH 則以科研保養聞名，3D益生菌面霜與B5積雪草噴霧在韓國熱銷；BRINGGREEN主打溫和純淨，積雪草毛孔精華是問題肌族群的愛用款。

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

亮點二 MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收

門市特別設置MINI主題陳列區，網羅季節限定、社群爆紅與高討論度小物，且會不定期更換內容，每次造訪都有新驚喜。從LANEIGE甜甜圈水唇釉、alternativestereo 寶石唇頰盤，到迷你版護髮精油、IP聯名護手霜，逛起來就像在挖寶。

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

亮點三 香氛控必試　命定香水機互動體驗

桃華與東興門市同步打造大型香水香氛專區，集結韓系、居家與小眾香氛品牌，讓消費者能盡情試香。包括韓國國民香氛 hetras、少女系香氛 OHANA MAHAALO 都能現場體驗。

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

其中桃華門市更設有adopt香水機，消費滿1,500 元即可互動體驗，並免費帶回一支市價690元的adopt 30ml 香水，成為開幕期間最受關注的話題亮點之一。

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

亮點四 野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買

不只美妝，康是美也同步擴展 IP 潮玩版圖。與野獸國合作的大型 IP 專區，集結迪士尼、飛天小女警等人氣角色。包含「動物方城市演唱會系列盲盒」與「飛天小女警鑰匙圈盒玩」，可愛度與收藏性兼具，讓人一逛就停不下來。

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

為歡慶開幕，康是美也端出多項限定優惠。12月19日至21日、12月26日至28日 全店不限金額85折，會員單筆消費滿2,000 元再送200點 OPENPOINT；消費滿1,500元還有機會抽中 BGYM 雲朵柔感按摩椅或 BGYM 飛輪車。此外，東興門市消費滿1,500 元可體驗超萌扭蛋機，桃華門市則推出單筆滿3,000 元贈送多功能摺疊推車或造型手提箱的限定好康。

隨著桃華門市與東興門市正式開幕，康是美也宣告美妝購物體驗全面升級。從韓系品牌、香氛互動到 IP 潮玩，一站式滿足逛街與療癒需求。12 月 19 日起，準備好清單與荷包，親自走一趟，就能感受這波超旗艦門市帶來的全新驚喜。

康是美桃華門市。圖片來源：品牌提供
康是美桃華門市。圖片來源：品牌提供

2025 最新羽絨外套懶人包！平價 UNIQLO、韓星同款 COVERNAT 到 FILA 韓韶禧女神款一次整理

2025 最新羽絨外套懶人包！平價 UNIQLO、韓星同款 COVERNAT 到 FILA 韓韶禧女神款一次整理

2025-11-28 21:23 女子漾 /編輯周意軒
2025 最新羽絨外套懶人包！平價 UNIQLO、韓星同款 COVERNAT 到 FILA 韓韶禧女神款一次整理 圖片來源：官方
2025 最新羽絨外套懶人包！平價 UNIQLO、韓星同款 COVERNAT 到 FILA 韓韶禧女神款一次整理 圖片來源：官方

天氣越來越冷，衣櫃裡的羽絨外套是不是也準備「換季升級」？今年秋冬，從平價實穿到韓星同款，再到機能系豪華面料，各大品牌都端出全新羽絨系列，不只保暖，也要時髦。女子漾一次幫你整理 2025 最新必買羽絨外套，無論你是追求韓系街頭、戶外機能，還是上班穿搭百搭耐看，都能找到命定款。

UNIQLO：平價入手高機能羽絨，無縫外套、長版大衣全面升級

UNIQLO 今年再度把「機能羽絨」推上新高度，最大亮點就是 無縫羽絨系列全面升級。

UNIQLO 無縫羽絨連帽外套

使用 750 蓬鬆度高品質羽絨，採用 NANODESIGN™ 技術打造出更柔軟、更高防潑水的新材質。不含 PFAS、保暖度大幅提升，口袋刷毛細節也全部升級。無縫設計可以完整鎖住暖空氣，穿起來更輕、暖、挺。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

UNIQLO 無縫羽絨長大衣

一樣使用 750 蓬鬆度，中長版剪裁更適合通勤族，領口採柔軟枕型包覆，走在冬天的風裡也能感受到被溫柔擁抱的安全感。刷毛口袋＋前襟防水拉鍊細節，都讓它保暖又耐穿，是都市女生最實用的選擇。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

國家地理服飾 National Geographic Apparel：中長羽絨外套

今年秋冬想買「高階機能＋韓系俐落剪裁」的，一定會看到最新 ATLAS 系列。

ATLAS WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS 2L 中長版羽絨外套

人氣男星 傅孟柏 穿上 國家地理服飾 National Geographic Apparel 羽絨外套，旋即成為時尚焦點！他帥氣演繹品牌最新秋冬旗艦系列ATLAS系列，身著 ATLAS WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS 2L 中長版羽絨連帽外套（80:20 波蘭RDS鵝絨），展現都會探險家的瀟灑型格。該系列採用 GORE-TEX WINDSTOPPER 2L 布料，具備卓越防水、防風與高透氣機能，防水深度達 10,000 毫米水柱，在極端氣候下仍能保持乾爽舒適，搭配韓系俐落剪裁，完美襯托傅孟柏的修長身形與沉穩魅力，詮釋機能與時尚兼具的秋冬新樣貌。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

Nike ACG：Lava Loft 羽絨外套，極輕10盎司、掌心可收納

想要輕量高機能？Nike ACG 今年直接端出「越跑越暖」的超輕羽絨。

Lava Loft 羽絨外套

外套重量僅 約 10 盎司（283.5g），填充 700 蓬鬆度羽絨，屬於超高效保暖層。特色是能收進自己的口袋，收起來只比掌心大一點，非常適合越野跑、戶外健行、旅行族。Nike 跑步科技＋ACG 野性精神融合，兼具透氣與耐候性，在多變天氣裡很有安全感。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

COVERNAT：TXT SOOBIN 同款咖啡羽絨，韓劇冬日情侶穿搭必收

韓星穿什麼，台灣就跟著爆紅。COVERNAT 本季請 TXT SOOBIN 親自演繹最新羽絨系列，整個 IG 直接被他的「咖啡羽絨」刷滿。

SOOBIN 同款羽絨（咖啡新色）

以 雙層拼接設計＋奶油米色調，穿起來溫柔又有份量感。另一套黑色羽絨走品牌代表性風格，搭配條紋與灰色休閒褲，完全是韓劇裡男主角走路會自帶濾鏡那種感覺。版型中性、情侶互穿也超合理，是「女孩買了男友也會穿」的那種超值款。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

Discovery Expedition：謝欣穎詮釋短版高領羽絨，城市機能感全面升級

今年 Discovery Expedition 以 Tech for Lifestyle 為核心，把機能剪裁帶進日常穿搭。

全新秋冬系列中的重點單品——BARNSLEY羽絨短版外套，搭載 Discovery 獨家 Heat Core 蓄熱科技，以卓越機能與時尚設計完美融合，體現品牌「Tech for Lifestyle」的核心精神。外層採用多重材質配置，包括防撕裂混紡面料、光澤面料、天然水洗面料與圖案混紡面料，整體以 高密度光澤聚酯纖維 製成，輕盈卻具備優異的防潑水與防風性能。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

短版高領羽絨外套

女裝主打KELLY羽絨外套，短版設計更顯俐落修身，帽沿毛絨飾邊也有點綴的視覺效果。由謝欣穎親自演繹，短版＋高領設計非常修身，穿起來俐落輕盈。定位在「城市探險系女生」，兼具保暖、實穿與時尚份量感。品牌在中南部開出首店，新空間以冷灰、岩石白、金屬框架打造，呈現都市科技 × 自然探索的美學，整體調性與秋冬新品完全一致。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

adidas Golf：TOUR AUTHENTIC 高階系列，Pertex 頂級面料奢華登場

想找「高端、精品感、質感黑白系」的，這款會是你本季最想收藏的羽絨。

TOUR AUTHENTIC 系列

選用 Pertex 頂級面料，是國際認可的高端機能布料，輕、挺、防風，穿起來極簡又高級。以黑白色系為主軸，很像精品高球場裡走出來的「質感系職人」。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

FILA FLOW DOWN：韓韶禧冬日女神款，英國 PERTEX® QUANTUM 光澤外套

本季「最美羽絨」絕對是 FILA 的 FLOW DOWN。

FLOW DOWN 羽絨外套

採用 PERTEX® QUANTUM 高科技布料，布面有漂亮細緻光澤，穿上去會自帶柔焦感。內裡使用 RDS認證羽絨，輕盈、蓬鬆、透氣又保暖。配色推出 Cho-co 棕、Mat-cha 綠、Cream 奶白，全部都是「韓韶禧會穿的顏色」。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

韓韶禧在最新形象廣告中以優雅自信詮釋 FLOW DOWN，完全是今年冬天最能提升氣質的羽絨外套。

Wacky WiLLY：aespa Giselle率先演繹不設限的潮流風暴

基本款短版羽絨蓬蓬外套米白色　圖片來源：官方
基本款短版羽絨蓬蓬外套米白色　圖片來源：官方

全新代言人 aespa 成員 Giselle 加入後，讓 Wacky WiLLY 的品牌熱度持續升溫。她以俐落又帶點繽紛、歡樂的氣場完美詮釋品牌玩味精神，本季秋冬系列延續韓國街頭最新「蓬蓬羽絨外套風（Puffy Trend）」，推出兼具機能與造型感的單品——包括 Giselle 演繹的藍綠抗撕裂輕量外套、咖啡與米白兩色的短版羽絨外套，以及毛絨刷毛外套、酷甜花朵大學上衣、帶標語的休閒衛衣等男女皆可駕馭的保暖單品。整體系列以輕盈保暖材質結合幽默視覺，從 Oversized 羽絨到甜酷衛衣，再到日常混搭，展現韓系冬季街頭時尚多重樣貌，也讓 Giselle 輕鬆穿出專屬的「G Style」。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

aespa Karina同款溫柔短髮！2026韓系短髮10款靈感推薦：一刀切、鎖骨髮…好整理的短髮髮型一次看

aespa Karina同款溫柔短髮！2026韓系短髮10款靈感推薦：一刀切、鎖骨髮…好整理的短髮髮型一次看

2025-12-13 01:15 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：Instagram @katarinabluu、@yejinhand
圖片來源：Instagram @katarinabluu@yejinhand

2026年韓系髮型潮流全面吹向俐落短髮！從aespa Karina的小姊姊系短髮到孫藝珍的減齡短髮，不只好整理，更能修飾臉型、讓氣質瞬間升級。對於正在考慮換髮型的女孩，不妨考慮在2026年讓自己煥然一新！小編為女孩們盤點10款最新韓系短髮靈感，只要抓到適合的長度與層次，每個人都能剪出屬於自己的高級短髮。

1. 小姊姊系短髮

圖片來源：Instagram @katarinabluu
圖片來源：Instagram @katarinabluu

Karina這頭短髮打破以往的形象，呈現出優雅成熟感，她的短髮長度落在肩上，下擺微順，整體造型富有線條感，很適合臉部輪廓立體的女孩，展現能俐落也能溫柔的高級短髮。

2. 一刀切短髮

圖片來源：Instagram @_chaechae_1
圖片來源：Instagram @_chaechae_1

LE SSERAFIM成員金采源以一頭俐落的一刀切短髮登場，下擺齊平，髮束俐落乾淨，給人率性、知性、有個性的印象。

3. 鎖骨短髮

圖片來源：Instagram @__shinyeeun
圖片來源：Instagram @__shinyeeun

對於不敢一次剪太短的人，可以選擇將長度落在鎖骨或再上一點，自然微彎就能達到顯臉小的效果，建議搭配髮夾、髮箍等配件，給人溫柔又減齡的感覺。

4. C字內彎短髮

圖片來源：Instagram @iammaeng
圖片來源：Instagram @iammaeng

如果臉型偏圓或下顎比較明顯，C字內彎是很好的修飾幫手，宋慧喬以齊短髮加末端自然C字內彎，藉由髮型包住臉頰達到瘦小臉的效果，五官瞬間更顯精緻，即使素顏也能看起來很有精神，給人輕盈又隨性的感覺。

5. 層次感短髮

圖片來源：Instagram @ggonekim
圖片來源：Instagram @ggonekim

比一刀切短髮再更自然，加入齊瀏海與輕微層次，讓髮尾微微外翹，變得更加可愛俏皮，同時露出頸部線條，營造出俐落輕盈的氛圍。

6. 奶油系短髮

圖片來源：Instagram @maybe_im_jisu
圖片來源：Instagram @maybe_im_jisu

在2026年韓系髮型趨勢中，奶油色調染髮依然流行，以厚度適中的短髮，搭配奶茶棕、可可棕等奶油色系，營造溫柔清新的感受，也讓髮絲更飽滿、更有存在感。

7. 微濕感短髮

圖片來源：Instagram @sooyaaa__
圖片來源：Instagram @sooyaaa__

近年日本很有名微濕感的髮型也流行到韓國，使用髮油、髮蠟等造型品製造水光線條，讓頭髮呈現半乾、半濕的質感，短髮建議可以向外夾翹，增添造型感，像Jisoo這樣很適合搭配深色或冷淡風妝容，也非常適合派對、聚餐等場合。

8. 耳下3公分

孫藝珍近期換上一頭俏皮又減齡的短髮，長度落在耳下 3～4 公分，清爽、精緻、沒有負擔，尤其搭配瀏海又更增添幾分可愛感。

9. 法式短捲髮

圖片來源：Instagram @iammaeng
圖片來源：Instagram @iammaeng

帶有小小捲度的短髮，展現輕微的凌亂感，既方便整理，也不會因為風大而崩壞，輕鬆營造法式的自然俏麗與慵懶感。

10. 瀏海＋短髮組合

圖片來源：Instagram @kyo1122
圖片來源：Instagram @kyo1122

瀏海短髮也跟著這波短髮風潮重新流行回來，不管是齊瀏海、韓系八字瀏海或空氣瀏海，短髮加上瀏海能讓五官比例更集中，還有減齡效果，非常適合想變可愛的女生。

2026 年度代表色是它！別錯過這7款「雲舞白」美甲提案，原來白色也有這麼多變化！

2026 年度代表色是它！別錯過這7款「雲舞白」美甲提案，原來白色也有這麼多變化！

2025-12-11 21:50 女子漾／編輯桑泥
2026 年度代表色是它！別錯過這７款「雲舞白」美甲提案，原來白色也有這麼多變化。 圖片來源：Pinterest
2026 年度代表色是它！別錯過這７款「雲舞白」美甲提案，原來白色也有這麼多變化。 圖片來源：Pinterest

隨著 Pantone 宣布 2026 年度代表色為 「Cloud Dancer 雲舞白」，它是一種柔霧、空靈、不刺眼的米白、淺白調，而時尚與彩妝界都在積極準備響應這股淡雅清新的風格！除了穿搭以外，小編整理了以下 7 款雲舞白專屬美甲造型提案，為今年冬天換上一手閃亮、乾淨又優雅的白色美甲，讓我們一起帶著指尖走在時尚尖端！

「雲舞白」美甲提案 1：白色波點

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

波點造型的美甲散發著優雅又帶點趣味的氛圍，白色更襯托出它的精緻與夢幻，既不浮誇，但多了一點設計感，非常適合冬季聚會。


「雲舞白」美甲提案 2：半月形經典法式

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

如果是喜歡經典法式美甲的女孩，不仿試試雲舞白半月法式，簡單的設計更顯精緻，也可以在靠近指甲根部的位置增加第二道更細的弧線，增加更多造型感。


「雲舞白」美甲提案 3：柔和的中性漸層造型

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

小編非常推薦這款蜜桃裸色到雲舞白色的漸層美甲，這兩個顏色搭配起來不僅氣質滿分，更帶有一股溫柔高雅的氛圍。


「雲舞白」美甲提案 4：雲朵造型

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

想要打造最符合2026年度代表色「雲舞白」的美甲嗎？那就試試這款夢幻雲朵造型吧！在指尖上添加白色雲朵圖案，再混搭簡約的法式半月形，名符其實的雲舞白美甲就完成了！


「雲舞白」美甲提案 5：細緻雪花

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

利用大小不一的雪花圖案點綴在指尖上，這個造型特別適合聖誕節，節慶氛圍感滿滿。


「雲舞白」美甲提案６：珠光金屬

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

想讓雲舞白美甲更添幾分優雅？不妨試試不同的光澤感，與其選擇柔滑的高光白色，可以試試帶有銀色光澤的珠光金屬，它能為任何長度和形狀的指甲帶來煥然一新的優雅感。


「雲舞白」美甲提案７：經典乳白色

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

雲舞白美甲提案中當然也不可少最經典的單色系列，而這款乳白色給人溫暖、簡約又純潔的感覺，是一款自己在家也可以完成的美甲造型！

時髦人都在偷學！ 5 種「會呼吸的保暖品」告別冬季臃腫，打造輕盈靈活的保暖層次

時髦人都在偷學！ 5 種「會呼吸的保暖品」告別冬季臃腫，打造輕盈靈活的保暖層次

2025-11-29 17:09 女子漾 / 編輯 Sydney

入冬以後，保暖成了穿搭的首要考量，但要怎麼在不堆疊厚重單品的情況下，讓整體造型看起來依然清爽利落？關鍵，其實藏在材質的選擇裡。從發熱科技到天然保暖纖維，這幾年品牌在面料上都做了不少進化，許多單品早已擺脫過往「穿得暖就不講究造型」的印象。以下幾種值得關注的材質，不只機能性高，也讓冬季造型更輕盈靈活。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

羊毛混紡

純羊毛雖然保暖，但在日常穿著中，常會遇到厚重、難照顧、容易起皺等問題。混紡面料的出現，便成為兼顧溫暖與實用性的選項。像是羊毛與聚酯、尼龍混紡的材質，不僅更挺拔、不易變形，也更耐穿耐洗，特別適合用在需要結構感的單品上，像是大衣或寬褲。這樣的面料在維持造型的同時，也減輕了整體重量。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

合成絨與植物性填充

談到冬天的保暖外層，傳統羽絨不再是唯一解。像 Thermore®、3M Thinsulate™、PrimaLoft® 等科技填充，近年被越來越多品牌採用。它們主打輕盈、防風、快乾，即便在潮濕環境中也能保持穩定保暖效果。另一種趨勢則是朝向永續與動物友善的方向發展，利用蓖麻油、玉米纖維等植物來源製成填充物，溫暖之餘，也兼顧對環境與皮膚的友善。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

喀什米爾毛衣

每到冬天，高級天然毛料的魅力總是讓人難以抗拒。喀什米爾與羊駝毛因為纖維細緻、質地輕柔，即使在單層穿著的狀態下，也能提供極佳的保暖效果。相較於一般毛料，它們更不容易刺癢，貼膚性也更好，適合怕冷又不喜歡穿太多層的族群。雖然價格相對偏高，但一件高品質的毛衣或圍巾，往往能成為多年陪伴的冬日戰友。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

發熱纖維

發熱衣不只是暖，更是一種對冬季穿搭的底層革命。從 Heattech、蓄熱棉、到遠紅外線纖維，這些技術讓輕薄的打底單品具備強大保暖力。除了貼身衣物，現在也有品牌將這類科技面料運用在褲子、帽子、甚至裙裝的內層設計中，讓外觀保持簡潔俐落的同時，內裡依然溫暖。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

刷毛與搖粒絨

當溫度還穿不上厚外套的時候，刷毛（Fleece）與搖粒絨（Sherpa）便是不錯的選擇。這類材質保暖性高但不笨重，手感柔軟親膚，特別適合製作中層單品，如套頭衫、內襯背心或連帽外套等。它們也常與機能性設計結合，具備透氣性與快乾能力，讓穿著感受更自由靈活，特別適合日常移動量大的生活節奏。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

冬天的穿搭關鍵，不只是疊穿與否，更是「穿得住」與「穿得久」。選對材質，是讓你在保暖之外也能自在活動、不被衣服限制的第一步。下一次入手冬裝時，不妨試著多摸一摸、多查一下面料，說不定會開啟一條更好穿的輕盈路線。真正的冬季時尚，不該是沉重的負擔，而是舒服、耐穿、值得細品的日常。

