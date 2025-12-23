2025-12-23 15:48 女子漾／編輯張念慈
這些真的會被掃光！康是美 2025 年最狂保養＋美髮回購清單公開，第一名大家都在囤
每次走進康是美，最困難的不是沒東西買，而是東西太多、每一樣都寫「熱賣」，到底該怎麼買？康是美公布2025年度保養Top10與美髮Top5，從卸妝、補水、修護到急救面膜統統有，特別適合「不想踩雷、只想買安心款」的人參考，如果你也常站在貨架前猶豫，這份清單可以直接照著買。
2025 康是美年度保養銷量 Top10
第10名｜OZIO 蜂王乳凝露
一瓶結合乳液、精華與面霜概念的全能型保養。質地柔潤、吸收快，特別受到乾燥肌與熟齡族群喜愛，是不少人化妝台上的長年常備款。
第9名｜YNM 彩虹蜂蜜溫感變色潤唇膏
從韓國紅到台灣的潤唇明星，主打隨體溫與唇況變色，潤度高、妝感自然，被許多人當作「偽素顏」必備。
第8名｜CeraVe 全效超級修護乳
敏感肌與屏障受損族群的定心丸。主打神經醯胺與菸鹼醯胺配方，質地清爽卻保濕持久，換季、醫美後都派得上用場。
第7名｜提提研保濕金箔黑面膜（Plus）
以備長炭黑布膜搭配高保濕精華，強調深層補水與膚況提亮，是許多面膜控「重要時刻才拿出來用」的儀式感單品。
第6名｜DR.WU 玻尿酸保濕精華乳
主打清爽型高保濕，特別適合混合肌與偏乾肌。吸收速度快、不黏膩，是長年穩坐門市熱銷的醫美系乳液。
第5名｜未來美 PDRN 外泌體新生面膜
今年保養關鍵字「外泌體」代表作之一，主打修護與急救用途，常被熬夜族、重要約會前列入清單。
第4名｜AHC 超能玻尿酸保濕肌亮機能水
大容量、高實用度，濕敷不心痛，是不少人一年四季都會補貨的機能型化妝水。
第3名｜Neogence 超爆水清爽保濕面膜
清爽派保濕代表，主打補水有感但不黏膩，特別受到悶熱氣候與油性肌族群青睞。
第2名｜雅漾舒護活泉水
幾乎零門檻的萬用型保養。舒緩、穩定、補水，從學生到醫美族群都離不開的一瓶。
第1名｜L’Oréal 溫和眼唇卸妝液
年度銷量冠軍毫無懸念。卸妝力強、溫和不刺激，是許多人「一用就是十幾年」的經典存在。
2025 康是美年度美髮銷量 Top5
第5名｜Dr’s Formula 髮根強化洗髮精（清爽型）
針對細軟、油性頭皮設計，主打洗後蓬鬆不塌，回購率極高。
第4名｜Rerise 髮色復黑菁華乳（自然黑）
不走傳統染髮路線，主打漸進式上色與低刺激配方，成為許多輕熟齡族群的日常選擇。
第3名｜髮の食譜 綠茶柚子淨油保濕洗髮露
以清爽果香與溫和洗感圈粉，兼顧頭皮清潔與髮絲柔順。
第2名｜宣若 EX 染髮霜 5 自然棕
操作簡單、顏色自然，是居家染髮市場的長年熱銷款。
第1名｜FINO 高效滲透護髮膜
被封為「平價護髮天花板」的存在，修護力與光澤感兼具，穩坐冠軍寶座多年。
