2026 保養新品推薦：紅到韓國DR.CINK神經醯胺、巴黎萊雅A 醇、DIOR高濃度精華

2026 新年保養新品推薦：紅到韓國DR.CINK神經醯胺、巴黎萊雅A 醇、DIOR高濃度精華

新的一年，最適合替保養櫃換血。2026開年話題度最高的保養新品，剛好涵蓋三種肌膚需求關鍵字：修護穩膚、快速緊緻、極奢抗老。從紅到韓國的神經醯胺安瓶、主打7天有感的 A 醇水乳，到站上保養天花板的高濃度精華，一次整理給正在物色「新年第一瓶保養」的妳。

2026 新年保養新品推薦：DR.CINK米粹姬光神經醯胺水潤安瓶

DR.CINK 米粹姬光神經醯胺水潤安瓶。圖片來源：品牌提供

換季一到，肌膚最明顯的狀況往往不是冒痘，而是乾燥、暗沉、上妝不服貼。DR.CINK 這款近期在社群討論度極高的「米粹姬光神經醯胺水潤安瓶」，主打的正是冬季最需要的穩定修護。

DR.CINK 米粹姬光神經醯胺水潤安瓶。圖片來源：品牌提供

以2%米粹神經醯胺為核心，搭配糖蜜酒粕、女貞活膚素、山金車花精粹與菸鹼醯胺，幫助補水、鎖水並修護肌膚屏障，讓膚況逐漸回到澎潤透亮的狀態。安瓶質地輕盈不黏膩，吸收速度快，早晚皆可使用，白天作為妝前打底也不影響底妝服貼度。

這款特別適合乾燥肌、換季膚況不穩定，或是新年想把肌膚慢慢養好的族群。

>> DR.CINK 米粹姬光神經醯胺水潤安瓶，15ml，NT$890。

2026 新年保養新品推薦：巴黎萊雅A醇 PRO小臉精華水＋精華乳

2026新年保養新品推薦：巴黎萊雅A醇 PRO 小臉精華水＋精華乳。圖片來源：品牌提供

如果保養訴求是「希望快一點看到變化」，巴黎萊雅2026新年主打的A醇PRO小臉水乳，無疑是效率派代表。

升級版A醇PRO搭配維他命C、緊緻胜肽，同時加入積雪草精萃與依克多因修護成分，兼顧緊緻、亮膚與使用舒適度，主打不需長時間耐受期，7天內即可感受毛孔與輪廓變化。水＋乳兩步驟的設計，讓日常保養更快速，也很適合作為重要場合前的急救保養。

2026新年保養新品推薦：巴黎萊雅A醇 PRO 小臉精華水＋精華乳。圖片來源：品牌提供

質地清爽好吸收，對於擔心 A 醇刺激、但又想嘗試抗老保養的人來說，是相對友善的入門選擇。

>> 巴黎萊雅A 醇PRO 小臉精華水，130ml，NT$849；A 醇 PRO 小臉精華乳，110ml，NT$999。

2026 新年保養新品推薦：DIOR 生命之源臻金醇萃・2024 依肯珍釀版

迪奧生命之源臻金醇萃‧2024 依肯珍釀版。圖片來源：品牌提供

說到新年犒賞級保養，DIOR 生命之源臻金醇萃系列幾乎是許多保養控心中的夢幻清單。這款 2026 年奢華上市的「2024 依肯珍釀版」，主打極高濃度的青春能量與完整三階段養膚概念。

迪奧生命之源臻金醇萃‧2024 依肯珍釀版。圖片來源：品牌提供

以珍稀葡萄萃取的高濃度活性成分為核心，設計成三瓶、三個月循序使用，從啟動、修護到再生，逐步提升肌膚緊緻度、彈潤度與光澤感。搭配專屬塑顏滾輪，讓保養過程更具儀式感。

這款並非日常必備型保養，而是適合在新年為自己安排一段高規格護膚時光，象徵「對自己好一點」的存在。

>> DIOR 生命之源臻金醇萃・2024 依肯珍釀版，30ml × 3，NT$145,500。