冬季防曬不可忽視：紫外線仍可能影響肌膚狀態

隨著氣溫下降，許多民眾在冬季往往降低防曬相關防護行為。然而紫外線並非僅存在於夏季，高頻率、長時間的日常曝露，仍可能在冬季對肌膚造成影響，防曬觀念值得重新檢視。

紫外線為全年環境因子 冬季仍可能累積曝露

臺大醫院健康教育中心指出，紫外線屬於日常生活中的外在環境刺激之一，即使在冬季或日照感受不明顯的情況下，仍可能因通勤、戶外活動或長時間靠窗環境而持續接觸。由於冬季氣溫較低，民眾往往因「不覺得曬」而忽略防護，使紫外線曝露在不自覺中累積。

紫外線可能影響皮膚免疫反應 特定族群需留意曝露情境

臺大醫院健康教育中心亦提到，皮膚本身含有多種免疫相關細胞，當暴露於紫外線環境中，可能與部分免疫相關的皮膚反應有關，例如臨床上常見於日光曝露後出現的紅疹或搔癢等狀況，常見表現可能包括紅疹與搔癢感受。

對於皮膚較為敏感或已有相關病史的族群而言，紫外線可能成為影響肌膚穩定度的環境因子之一，冬季同樣需要留意日常曝露情境。

冬季乾燥條件下 防曬逐漸被視為生活管理的一環

在冬季乾燥條件下，肌膚屏障功能相對脆弱，對外在刺激的耐受度可能降低。美容專業線保養品牌法媚兒FARMELL 於相關觀察中指出，近年民眾對於肌膚照護的理解，已逐漸從季節性行為轉向全年管理，防曬也被視為日常生活調整的一部分，而非僅在夏季或強烈日照時才被重視。

紫外線在日常生活中屬於常見的環境因子，冬季不僅是加強保濕的時期，也成為重新檢視防曬與日常曝露習慣的重要時刻。透過將防曬納入全年生活管理的一環，作為日常生活管理的一部分，協助降低環境刺激帶來的不適感受。

免責聲明：本文為一般健康與生活資訊整理，僅供衛教與參考，非作為醫療診斷、治療或醫療建議依據。如有皮膚不適或相關疑慮，建議諮詢專業醫療人員。

