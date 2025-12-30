愛漂亮的女孩們，妳在挑選保養品時，還只是習慣看看網紅推薦、滑滑包裝說明嗎？過去我們學會了「看成分」來避開敏感原，學會了「看功效」來追求亮白與保濕；但從現在開始，也可進一步了解一項與產品合規相關的重要制度——PIF 化粧品產品資訊檔案。

買保養品只看「成分表」就夠了嗎？

許多女孩已經養成看成分表（INCI Name）的習慣，但成分表只能告訴妳產品「加了什麼」，卻無法揭露隱藏的細節。例如：這些原料的來源是否純淨、有無雜質？產品在不同溫度或運送過程中是否容易變質？生產工廠的環境是否符合優良製造規範（GMP）？

而 PIF 認證是一份包含 16 項核心資料的「產品全方位數位履歷」，作為產品合規管理的一部分，PIF 用於彙整與保存產品研發、生產與安全相關的資料，以利主管機關查核。

美妝 PIF 制度：妳美妝清單上的安全勳章

當一個品牌落實 PIF 規範，代表該產品具備了以下三大安心價值：

SA 安全評估員嚴格把關：每一份 PIF 必須由具備法定資格的安全資料簽署人（SA）親自評估，他們會針對每一項成分進行毒理計算，作為產品安全評估的參考資料之一，用以評估在合理使用條件下的安全性。 功效有憑有據：PIF 要求品牌必須提供功效佐證資料。這代表妳看到的「淡斑」、「抗老」等宣稱，不再只是行銷話術，而是有實驗數據支撐的真實效果。 供應鏈透明化：品牌必須掌握每一滴原料的來源。透過 PIF，品牌能有效過濾掉來源不明、或含有禁用物質的高風險原料，有助於降低使用來源不明原料所可能帶來的風險。

美妝 PIF 認證顧問公司「標準認證」特別提醒，PIF 制度將於 2026 年 7 月全面啟動。未來在挑選保養品時，除了看成分、看功效，別忘了留意品牌是否已落實 PIF 認證。唯有業者與消費者共同重視這份「安全履歷」，我們才能邁向一個更透明、更安心的美妝保養新時代！

免責聲明：本文為化粧品法規制度與消費知識之一般性說明，非作為產品功效、安全性或醫療行為之保證或依據。實際產品資訊仍應以品牌標示與主管機關公告為準。

延伸閱讀：・與標準認證諮詢 PIF 認證服務・PIF 是什麼？2026 年強制實施！你的品牌準備好了嗎？

參考資料：・衛生福利部食品藥物管理署－化粧品產品資訊檔案（PIF）專區－法規與指引

原文出處：愛買保養品的女孩們注意了！除了看成分、看功效，美妝 PIF 認證你也要知道