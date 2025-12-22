《海芙時光機．菁英高峰會》星光熠熠　蔡淑臻與動力火車蒞臨現場

圖：《海芙時光機菁英高峰會》邀請到金獎女神蔡淑臻到場分享自己金馬62走紅毯前保養策略。

優擎科技日前舉辦《海芙時光機．菁英高峰會》，邀請國內數百位醫美同業菁英齊聚一堂，針對電音波相關使用經驗與產業發展趨勢進行交流。活動邀請品牌代言人蔡淑臻蒞臨現場，分享其參與大型公開活動前的個人經驗與心得；並安排金曲天王樂團「動力火車」進行演出。動力火車與蔡淑臻一同出席活動，現場星光雲集、嗨翻全場！

優擎科技總經理陳健宗先生親自出席並致詞，感謝一路支持品牌的合作夥伴。他在致詞中分享品牌一路走來的心路歷程，以及對未來發展的期待。致詞內容穩健而誠懇，讓不少現場來賓感受到品牌對夥伴關係的重視，也為整場活動定下安定而踏實的氛圍。

活動也邀請到來自韓國原廠的重要代表、Classys Young Jin Park , CSO蒞臨現場，分享其在國際市場中的觀察與經驗。透過跨市場、跨文化的交流視角，讓現場討論更具層次，也讓這場《海芙時光機．菁英高峰會》不僅止於年末聚會，更增添國際交流的亮點。

活動當天星光雲集，品牌代言人 蔡淑臻 受邀出席，分享自己在繁忙演藝工作下，如何妥善安排時間與日常保養規劃。她日前於第62屆金馬獎紅毯亮相，以典雅造型與自信狀態受到關注，也提到面對重要公開活動時，更重視事前與專業醫師的充分溝通與評估，並依個人狀況安排合適的保養計畫。蔡淑臻也提醒，每個人的條件與需求不同，相關規劃仍應以專業建議為依據。

圖：《海芙時光機菁英高峰會》邀請醫師分享海芙電音雙波的發展與應用，並致贈感謝獎盃。

此外，金曲天王樂團 動力火車 也現身活動並帶來現場演出，以多首經典歌曲炒熱氣氛，讓活動在專業交流之餘，也展現輕鬆熱絡的一面，現場掌聲不斷。

優擎科技總經理陳健宗親自出席並致詞，感謝醫療端夥伴長期以來的支持與合作。他表示，品牌投入相關醫療設備領域以來，始終以專業、安全與合規為核心方向，未來也將持續透過教育訓練與學術交流，與醫療院所共同推動產業理性發展。

優擎科技表示，相關設備與技術之實際應用，皆須由合格醫師依個別狀況進行專業評估與說明，並非固定模式或單一標準適用於所有人。品牌也提醒，任何醫療行為皆應以專業諮詢與安全為優先。

優擎科技強調，本次高峰會以產業交流與專業分享為核心，相關內容僅供醫療專業討論參考，實際醫療行為仍須由合格醫師進行診察、說明與執行，未來也將持續以合規方式推動產業發展。

圖：《海芙時光機菁英高峰會》邀請到金曲天王動力火車現場演唱。

圖片提供:優擎科技有限公司