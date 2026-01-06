2026-01-06 14:58 女子漾／編輯Sydney
小預算穿出高級感！張員瑛、Karina 同款髮飾公式，戴對了臉小一圈不是夢！
妳有沒有發現，韓星的穿搭之所以看起來特別精緻，往往不是因為衣服有多華麗，而是因為她們非常擅長利用「髮飾」來點亮整體氛圍。不管是為了遮住沒洗頭的尷尬，還是為了修飾臉型，帽子、髮箍和髮夾這些小單品，都能在視覺上增加妳的層次感，在韓系的時尚語境裡，髮飾就像是最後一道「濾鏡」，能把平凡的穿搭瞬間變得有靈魂，今天幫大家整理了 5 套不同髮飾的 OOTD 範本，讓我們一起看看如何運用這些小細節，穿出那種不經意卻美得要命的時髦感吧！
Outfit 1：老帽
老帽絕對是韓星機場私服裡出鏡率第一名的單品！這套造型 Karina 用最基礎的黑色尼龍運動外套，搭配一頂帶有白色刺繡 Logo 的深藍色老帽，展現出那種「隨性卻很有型」的運動風。老帽的帽簷弧度是修飾臉型的關鍵，尤其是像這樣稍微壓低帽簷，能讓五官顯得更深邃立體。無論是自然的長捲髮還是俐落的低馬尾，加上一頂版型挺括的老帽，就能把休閒裝穿出一種美式復古的酷女孩味道，是每位女孩趕時間出門時的救星。
Outfit 2：毛帽
如果妳想追求更可愛、更有話題性的造型，這款「貓耳造型」的毛帽一定要試試看，厚實的黑色針織材質不僅保暖，兩側隆起的貓耳設計更是增加頭頂高度的神器，視覺上讓臉直接小了一圈，Karina 上身搭配一件寬鬆的黑色羽絨短外套，營造出上寬下窄的比例感。這種帶點俏皮感的髮飾，能中和秋冬深色衣物的沉悶，讓整個人看起來充滿靈氣又帶點叛逆的時髦感。
Outfit 3：髮箍
想要穿出溫柔又知性的感覺，髮箍絕對是首選。張員瑛穿搭利用帶有豹紋圖案的厚版髮箍，搭配簡約的白色 Polo 領上衣，展現出一種精緻的都會氣息，豹紋元素能為淺色系的穿搭增加視覺重點，而厚版髮箍能將前額髮絲整齊收攏，讓臉部輪廓完整呈現，看起來精神奕奕，這種搭配不需要過多的飾品，一個有質感的髮箍就能提升質感，讓妳在約會或日常通勤時，都能散發出一種低調卻優雅的風格。
Outfit 4：巴拉克拉法帽
這兩年韓系穿搭中最不能忽視的黑馬，就是這款巴拉克拉法帽了！雪炫的造型大膽地用亮藍色的針織帽搭配螢光綠色的塗鴉衛衣，色彩強烈得非常有視覺衝擊力，這種將帽子與脖圍合而為一的單品，更是抵禦寒風的神物。透過亮眼的藍色頭飾點綴，整體的時髦感瞬間被提拉到最高點，再配上同色系的運動鞋和亮色串珠掛飾，完全就是那種會被街拍攝影師追著跑的吸睛打扮！
Outfit 5：髮夾
最後一套回歸最簡單卻最撩人的細節，那就是髮夾，Rose 在穿著隨性的墨綠色刷舊連帽夾克時，利用兩個簡單的金屬髮夾將側邊髮絲固定，能在視覺上增加一種透明感的少女氣息。這種穿法非常適合染淺髮色的女孩，金屬質感的髮夾在髮絲間若隱若現，就像是星星點點的光影，讓休閒的造型多了一份精緻的甜美感。這種不費力的小細節，正是韓系風格中最吸引人的地方，簡簡單單就能穿出那種自然、氧氣感十足的明星氛圍。