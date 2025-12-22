十年磨一劍的指尖藝術！「妮莉莎美學」用專業美甲師視角，打造讓新手也心動的質感沙龍。

妮莉莎美學提供

每個女孩的指尖，都藏著一段對美的嚮往。深耕美甲領域十餘年的專業美甲師，在經歷了無數指尖的轉變後，比誰都了解美甲師的辛勞，也更懂得消費者對色彩與質感的挑剔。

「妮莉莎美學 (Nelissa Aesthetic)」本著「感同身受」的初心，耗時一年多反覆研發，終於推出專為精緻女孩與專業人士設計的品牌。品牌旗下最受矚目的「黑膠經典甲油膠」，打破了高品質必有高門檻的迷思，獨特的扁平刷頭設計，讓膠量更好掌握，不論是新手還是 DIY 愛好者，都能輕鬆推至指緣邊角，打造一筆上色的完美飽和感。

從柔和的裸色系、質感的貓眼，到閃耀的璀璨亮片，妮莉莎將所有流行的色彩匯集成一場指尖的盛宴。這不只是一個品牌，更是將十年的專業經驗，濃縮成一罐罐讓美感更簡單、品質更穩定的質感首選。

✨ 為什麼懂生活的女孩都選妮莉莎？

1.職人研發，最懂痛點： 耗時一年研發，專利扁平刷頭不吃膠，讓上色就像畫畫一樣順暢。

2.極致色澤，一筆飽和： 15ml 足量包裝，無論是溫柔裸色還是個性貓眼，一抹即顯高級感，且無刷痕困擾。

3.安心認證，質感加分： 全產品通過 SGS 檢驗合格並完成化粧品登錄，追求美麗的同時更守護健康。

🎁 專屬妳的指尖禮盒 現在入手的「48色全系列套組」，讓妳的指尖每天都是伸展台，不僅一次收集所有大勢色系，更貼心附贈精緻禮盒與專業修護工具組（含功能膠、海綿拋及磨棒）。無論是想開啟斜槓事業，還是想在週末享受居家美甲時光，妮莉莎美學都能幫妳輕鬆解決所有美感難題。

品牌名稱： 妮莉莎美學 (Nelissa Aesthetic)

地址： 桃園市楊梅區四維路196號

電話： 03-4312061

官方網站：https://www.nelissa.com.tw/products-6.html