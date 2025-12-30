混合肌為什麼特別「不穩定」？原因不是油，而是乾！混合膚質5個保養要點

近年台灣氣候潮濕、氣溫升高，再加上長時間戴口罩、不穩定的生活作息，使部分族群更常出現混合肌相關困擾。T字易出油、兩頰乾又敏感、妝一上就卡，午後油光更是難以控制。

有些人以為自己偏油性而加強控油後，反而覺得出油更明顯；也有人覺得兩頰越保養越乾；健康管理師張恆恩表示：混合肌成因可能不只一種，其中常見的關鍵之一是保濕不足或油水平衡失調。

混合肌為什麼特別「不穩定」？原因不是油，而是乾

混合肌常見與油水平衡、角質層含水狀態及外在刺激等因素有關，部分情況可能出現出油更明顯的現象；在部分情況下，若清潔或環境因素使肌膚感到乾燥，可能出現出油更明顯的感受；實際狀況仍因人而異。

因此，消費者以為的「油」，其實是皮膚為了減少水分蒸散而做出的保護反應；也有些人會在兩頰偏乾的同時，覺得T字較油、膚況較不穩定。

控油用錯方式，反而讓混合肌更失控

市面上許多控油產品以「強清潔」「吸油」「收斂」為主，短期看似改善油光，但長期若清潔或控油方式過於強烈，部分人可能覺得乾燥緊繃、泛紅或出油更明顯，建議以溫和保養為主；有些人會出現：早上覺得清爽，但下午出油感更明顯的情況。

根據台北市立聯合醫院指出：混合性肌膚的油水平衡能力失調，使角質層脆弱，在保養過程中應避免過度去除油脂，注意水分補充的重要性，否則肌膚容易乾燥脫皮。

混合膚質 保養要點：

(一) 避免過度清潔，並選擇溫和的洗面乳，只要洗後不會油膩或乾澀即可

(二) 維持肌膚油水平衡，避免過度去除油脂，適當的油脂有助於肌膚保水

(三) 混合肌的角質層較脆弱，建議減少去角質的頻率，降低對肌膚的刺激

(四) 分區保養保持 T 字部位清爽及兩頰保濕︰ 可依部位選擇清爽或較滋潤的質地，並以保濕為主，避免過度清潔造成不適。

(五) 注意防曬，以免提早老化「分區保養」是混合肌穩定的要素之一。

品牌觀點：回歸肌膚需求，重新定義混合肌保養

法媚兒FARMELL保養品牌呼籲：「混合肌要的不是控制，而是被好好照顧。」若保養方式更符合膚況，有些人會覺得肌膚看起來較有光澤、上妝較服貼；實際感受因人而異。持續以以補水與保濕為核心，搭配溫和的日常保養與分區護理，希望提供一種更溫和、可持續的保養思路，讓日常保養更順手。

免責聲明：本文為一般保養資訊分享，非醫療診斷或治療建議。如有皮膚不適或症狀持續，建議諮詢皮膚科醫師。

