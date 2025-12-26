秋冬交替、日照變化與生活習慣，都可能讓皮膚水分流失速度增加。這幾年有不少人發現自己的皮膚容易變得乾燥、緊繃，甚至會脫皮。除了天氣變化，日常的保養方式和清潔習慣也可能是造成這些狀況的原因之一。

環境轉換加速水分散失，季節性乾燥成常見困擾

進入秋冬後，空氣濕度下降、室內暖氣使用增多，可能使皮膚表面水分較容易流失。當空氣變得很乾燥時，皮膚表層更容易失去水分，變得粗糙或乾裂，所以不少人在換季時會感覺到皮膚特別乾癢或出現脫皮。除了氣候改變，頻繁待在冷氣房、長時間使用電腦與手機，也可能影響皮膚表層的穩定狀態，使保水感受下降

清潔不當成隱形地雷，過度去脂恐加重乾燥

許多人認為清潔越徹底越能維持肌膚健康，但若清潔產品或步驟過度複雜，可能反而帶走表層必要的皮脂。包含卸妝油、卸妝水、洗面乳若重複使用，或以摩擦性過高的方法清潔，都可能破壞皮膚的天然保護屏障；有化妝習慣的族群更容易在清潔環節增加額外負擔。

部分品牌觀察到，降低重複卸妝或減少清潔步驟的族群，皮膚乾燥的情況較少見。例如：瑞秋懷恩礦物彩妝表示，部分使用者回饋，在使用成分相對單純的純粉狀礦物底妝時，清潔流程較為簡化，對於減少清潔步驟所帶來的摩擦感受可能有所幫助。但實際感受仍須依個人膚況與清潔需求調整。

生活習慣也是關鍵，喝水不足、睡眠不穩都會影響皮膚保水力

如果平常喝水不夠，身體容易缺乏水分，不僅會影響精神狀態，也可能讓皮膚變得比較緊繃，乾燥情形也會更明顯。此外，熬夜、壓力大、飲食不均衡都會造成皮膚保護力下降，讓乾燥現象更為明顯。長期攝取精緻糖類、炸物與含糖飲，亦可能影響皮膚表層的穩定感受

保養過度或過少都不適當，建立適度保濕更能維持穩定

保養步驟並非越多越有效。若產品種類過多，反覆塗抹可能造成刺激；但若保養過於簡單，則可能無法提供足夠的鎖水支持。

一般在談皮膚保濕時，常會提到重點就是先讓皮膚補充水分，再幫助把水分留住，這樣比較能維持穩定。選擇成分單純、刺激度較低的保濕品，並搭配環境加濕與適當清潔，通常能較好維持皮膚穩定。

改善皮膚乾燥，從日常調整開始

以下為可在生活中落實的皮膚保養原則，可作為日常調整的參考方向，協助減少乾燥不適感：

減少過度清潔：避免一天多次使用強清潔力產品，清潔以溫和為主。 使用溫水洗臉：過熱的水會加速皮脂流失，使乾燥感加劇。 洗後3分鐘內完成保濕：趁皮膚仍含水時進行保養較能鎖住水分。 提升環境濕度：可在居家使用加濕器，使濕度維持在 40–60% 較為理想。 喝足每日所需水量：依活動量補充水分，避免體內缺水。 減少含酒精的護膚或化妝品：以溫和配方為優先。 維持充足睡眠與規律生活：穩定作息有助於皮膚自然屏障維持健康。

以上方式屬生活調整原則，實際仍須依個人肌膚狀況調整步驟。

皮膚健康需從日常習慣累積，適度保養最為關鍵

健康管理師張恆恩表示：皮膚乾燥與脫皮並非單一因素造成，而是受到環境、清潔、作息、飲食等多重面向影響。換季期間，民眾不妨檢視自己的清潔方式與生活模式，並適度調整保濕與作息習慣；部分季節性乾燥情形，透過日常調整可能獲得較佳的穩定感受。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

原文出處：皮膚乾燥脫皮常見原因解析：認識季節性乾燥的日常影響