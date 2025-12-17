穿雲舞白怎麼化妝？唇色、眼妝、腮紅這樣配 秒變雲系女神

編輯/鄭欣宜撰文

當Pantone公布2026年度色是雲舞白時，妳可能立刻想到穿搭，而穿了一身雲舞白，妝容又該怎麼搭配？由於雲舞白不是冰冷的白，而是霧面與亮感交織的柔白，當妳穿了一身雲舞白服裝，彩妝的重點就不是濃厚，而是「輕、透、暖、柔」。只要掌握正確的配色邏輯，妳的氣質會像是剛醒來被晨光親吻過一樣，乾淨卻讓人忍不住多看幾秒。以下就帶妳拆解，適合雲舞白穿搭的彩妝公式。

凸顯雲舞白淨柔的彩妝核心 乾淨度、柔光感、低攻擊性

因為雲舞白本身帶著空氣般的柔，所以妝容不宜太銳利。不是要妳完全素顏，而是妝感要像「塗完一層光」，不是「堆了五層粉」。簡單說，雲舞白的妝容就是妳很美，但妳不是靠妝硬撐。妳看起來很有光芒，但卻是溫和的柔光。妳有氣質，但妳不是表現得冷冰冰。這才是雲舞白的靈魂。

雲舞白穿搭最適合自然系的妝容。圖/123RF圖庫

唇色

1.雲霧奶茶裸粉 安全、乾淨、百搭

雲舞白服裝和裸粉色是天生CP。帶一點奶感、帶一點霧感、帶一點粉嫩的唇色，會讓妳的臉瞬間變柔。這種唇色不會搶鏡，但會把妳的氣質烘托到很乾淨的狀態。它會讓妳看起來像是自然美，但精緻得剛剛好。這款唇妝很適合日常、上班、讀書、約會。

雲舞白洋裝跟淡粉色唇膏也很配，看起來有氣質又年輕。圖/123RF圖庫

2.玫瑰豆沙色 溫柔又不會太甜

如果妳怕裸色太淡，可以選玫瑰豆沙色。它有女生感，但不會像粉紅唇那麼少女。它能替雲舞白服裝的潔淨增添一點氣色，讓整體更溫柔、有韻味。豆沙色就是那種漂亮不刻意的自然魅力。

3.微紅棕色 高級感滿點

對於想要多一點成熟氛圍的女生，輕柔版的紅棕色是最佳選擇。它不會太深，也不會太張揚，而是剛剛好地把雲舞白服裝的仙氣變成「大人版的溫柔」。搭起來會變成乾淨穩重以及空氣感的美。

眼妝

1.眼影用「奶霧大地色」最安全

雲舞白最適合的眼影，不是閃到飛天的亮片，而是柔軟霧色。像奶茶、燕麥、灰杏、淺棕、奶灰這類輕柔色調，都能和雲舞白服裝搭成清爽的空氣感。重點不是讓眼妝濃，而是讓眼神有焦點、線條乾淨。這種眼影會讓妳看起來不刻意性感，但眼睛會說話。

2.眼線建議畫柔線

妳可以用咖啡色、灰棕色或深米色的眼線筆，以細細一條沿著睫毛根部加深，就能提升眼神存在感。不需要上挑，也不要拉太長。搭配雲舞白服飾的妝感不是貓系，而是仙系。眼睛要有精神，但沒有攻擊性。

3.睫毛重點在根部濃密、尖端輕盈

不需要超濃的洋娃娃睫毛，雲舞白穿搭最怕睫毛太濃，會讓整體失去輕盈度。妳要的睫毛效果是看起來像天生睫毛長得很好，沒有刻意刷的感覺。根部濃密、尾端自然，就能呈現乾淨氣質。

可以用咖啡色、灰棕色或深米色的眼線筆畫眼線，搭配雲舞白服飾的妝容以自然淡雅為主。圖/123RF圖庫

腮紅

1.奶杏裸色 超仙、有雲感

想要把雲舞白服裝的空氣感放到最大，腮紅就選奶杏裸色。它會讓妳的臉像是被細霧輕掃過，看不太出顏色，但整張臉會提亮、變柔、變乾淨。這種腮紅會讓妳看起來像溫柔、好相處、氣場白淨的雲系女生。

2.玫瑰奶霜色 適合需要好氣色的日子

如果妳覺得妝容太淡，玫瑰奶霜色會是完美的補光腮紅。它比粉色更成熟，比橘色更柔軟。搭雲舞白穿搭時，會呈現一種溫柔加呼吸感混合的氛圍。妳會像走在霧氣裡，臉頰剛剛被風吹到那樣自然透色。

玫瑰奶霜色會是完美的補光腮紅。它比粉色更成熟，比橘色更柔軟。搭雲舞白穿搭時，會呈現一種溫柔加呼吸感混合的氛圍。圖/123RF圖庫

3.奶茶杏棕色 適合有銳度的人

如果妳平常偏氣質系或冷感系，杏棕色腮紅可以讓妳的雲舞白穿搭變得更高級有個性。它會把臉部線條推出來，但仍保持柔和，是非常聰明的搭配方式。

結語 雲舞白穿搭的彩妝關鍵在於輕柔光

雲舞白的魅力在於它能把女生的乾淨、柔和、安定、美好都放大，而彩妝的角色就是讓這份純淨變得更立體。妳要的是乾淨的唇色和柔焦的眼神，還有空氣感的腮紅，加上一點光、一點暖、一點溫度，當妳把這些元素調和在一起，妳會發現自己看起來像被雲包著，不張揚、卻讓人很難忽視，這就是「雲舞白女神」的魅力。

