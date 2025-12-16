2025-12-16 22:18 女子漾／編輯張念慈
年末送禮不踩雷！2025最有「被好好對待感」13款質感禮盒清單：香氛、洗沐、生活儀式感禮盒一次整理
隨著聖誕節、跨年與新年腳步逼近，年末送禮市場正式進入高峰。相較過往追求話題或外型，今年的送禮趨勢明顯回歸「實用性」與「陪伴感」，香氛、洗沐與生活型保養品成為最受青睞的選擇。從選品平台到百年香氛品牌，皆陸續推出節慶限定禮盒，主打能被長期使用、融入日常的生活儀式感。
一站式選禮不踩雷 10/10 APOTHECARY 集結多品牌節慶禮盒
以選品力聞名的 10/10 APOTHECARY，今年推出節慶企畫〈曙光森願 Dawn of Forest〉，集結多個國際香氛與保養品牌，從千元入門到高端送禮一次備齊，成為不少消費者年末選禮的重要據點。
1. EVE LOM 逆時多效精華組（NT$5,400）
內容包含全能逆時新生多效精華 30ml、全能深層潔淨霜 50ml 及瑪姿林布。新聞稿指出，此組合以含大馬士革玫瑰精粹的明星精華搭配五效合一潔顏霜，完整涵蓋卸妝、清潔與冬季修護，是本次節慶中定位最高的品牌限定禮盒之一。
2. EVE LOM 潔淨亮顏組（NT$990）
內容為全能深層潔淨霜 20ml、深層潔淨修護面膜 15ml 及瑪姿林布。以倫敦節日燈火為包裝靈感，千元入門節慶禮，適合交換禮物與日常心意贈禮。
3. 植萃手部防護組（NT$1,050）
內容為 BONDI WASH 植萃防護噴霧與 (MALIN+GOETZ) 佛手柑護手霜。外出與通勤的貼心小儀式，屬於輕巧、實用型的節慶心意選擇。
4. 香氣旅行組（NT$1,460）
由 KERZON 香氛片與 CULTI 車用香氛包組成，主打旅程與日常轉換心情的輕盈陪伴，適用於車內、行李箱或辦公空間。
5. 冬日暖香組（NT$2,100）
內容為 CULTI 香氛袋與香氛栗補充瓶，新聞稿以「木質暖香如晨光穿透樹梢」形容其居家香氣層次，是本次企畫中最明確的居家香氛推薦組。
6. 運動清爽修護組（NT$2,500）
由 Diptyque 佛手柑賦活潔淨露與 (MALIN+GOETZ) 尤加利體香膏組成，為晨間淋浴或運動後的最佳調頻儀式，強調從沐浴到外出的完整清爽流程。
7. 夜晚靜謐香氛組（NT$2,600）
內容為 Perfumer H 線香與 Bamford 甯靜枕頭噴霧，屬於睡前放鬆導向的香氛組合。
8. 奢華呵護組（NT$6,600）
包含 Natura Bissé 無齡緊膚極緻片狀面膜與鑽石極緻臻白護手霜，定位為「最體面的節慶心意」，鎖定高端修護需求。
百年義式香氛登台 ACCA KAPPA 台北首店成送禮新據點
擁有超過 150 年歷史的義大利生活美學品牌 ACCA KAPPA，今年正式進駐誠品生活松菸開設台北首店，將義式慢生活美學與香氛工藝帶進台灣，也成為年末送禮的新選項。
1.白麝香香水身體保養精選禮盒（NT$3,980）
結合香水、沐浴露、潤膚乳與護手霜，香氣乾淨柔和、不侵略，是品牌最具代表性的節慶禮盒，適合送給氣質型或香氛新手收禮者。
2.東京粉櫻身體保養精選禮盒（NT$2,780）
以柔和花香為主軸，搭配沐浴與身體保養組合，包裝辨識度高，特別適合送給閨蜜或女性友人。
洗沐系禮物持續走紅 SAWAA 推出聖誕限量香氛洗沐禮盒
台灣香氛品牌 SAWAA 今年以森林與夜晚為靈感，推出多款聖誕限定香氛洗沐禮盒，主打高使用率與睡前放鬆情境。
1.SAWAA 微光洗沐組（組合價 NT$2,280）
結合波光淨膚酵母沐浴露與全新「黑杉微光｜靜心安恬身體乳」，主打夜間修護與放鬆，是今年 SAWAA 話題度最高的聖誕組合。
2.SAWAA 暖杉養護組（組合價 NT$1,950）
以暖杉木質調香氣為核心，搭配修護髮油與去角質沐浴露，適合乾燥季節使用，屬於實用度高、不易出錯的洗沐型禮盒。
3.SAWAA 海月護唇組（組合價 NT$1,250）
主打日夜雙效護唇，體積小、價格親民，非常適合作為交換禮物或補送小禮。
從選品平台、百年香氛品牌到台灣在地香氛，今年年末送禮的共同關鍵字，已不再是「一次性驚喜」，而是能長時間陪伴的香氣與生活感。對於仍在煩惱年末該送什麼的人而言，香氛、洗沐與保養禮盒，正成為最不容易出錯的選擇。
