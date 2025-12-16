2025-12-16 14:24 女子漾／編輯許智捷
你用過幾樣？康是美 2025 年度彩妝排行榜出爐！10 款化妝包必備神品曝光
不是每一款爆紅彩妝都能活到年底，但能站上年度銷量榜的，一定有被反覆使用的理由。康是美公布「2025 年度彩妝銷量排行榜」，直接用消費者的購買行為，選出真正撐得起日常妝容的實力派單品。
榜單橫跨卸妝、妝前、底妝、定妝與防曬，清一色都是高回購率、價格親民、日常實用度極高的單品。如果你還在煩惱年底補貨該從哪一樣下手，或好奇大家的化妝包裡究竟藏了哪些不敗爆款？照著康是美年度榜單選，少走冤枉路，也能輕鬆完成一整套耐看又安心的精緻妝容。
第十名｜KISSME 花漾美姬 一刷睫淨睫毛膏卸除液
第十名是在社群上討論度超高，也受到各彩妝師激推的好物，「KISSME花漾美姬 一刷睫淨睫毛膏卸除液」！能擠進年度榜單的卸妝產品，關鍵只有一個：真的省力，精準解決「防水睫毛膏難卸、還會拉扯睫毛」的老問題。
刷頭一刷就能溶解膏體，不用濕敷、不用來回搓，眼周也不刺不熏。加上卸妝同時兼顧睫毛保養，對天天刷睫毛膏的人來說，這不是加分，是必需品。能長期穩坐榜單，靠的不是噱頭，而是效率。
第九名｜媚點 輕透柔光蜜粉
這盒蜜粉的存在感很低，但出現在化妝包裡的機率卻高得驚人！以細緻輕薄的粉體為核心，透過毛孔凹凸修飾粉體帶來自然柔焦效果，同時兼顧定妝與控油，特別適合混合性膚質與悶熱天氣使用。配方中加入玻尿酸等保濕成分，維持肌膚潤澤度，輕鬆達到自然細緻的零毛孔妝效。
第八名｜媚比琳 飛天翹防水睫毛膏
說到開架睫毛膏，這支幾乎是共同記憶。它具有「24H飛天瞬翹科技」，刷完立刻拉長、定型快、不垂塌，對亞洲睫毛條件來說非常友善。首創「180°飛天睫毛梳」讓新手也不容易結塊，無論是在妝效、易上手程度、持久度、防水抗暈力都無懈可擊，輕鬆維持整天不暈不塌。
第七名｜蘇菲娜漾緁 水感控油校色粧前乳
控油妝前乳的經典代表！這款粧前乳的強項在於「控油但不乾」，採用Aqua Touch水感配方，輕輕一推就能瞬間服貼，不會影響後續底妝貼合度。校色效果自然、不假白，加上長時間穩定妝感的能力，讓它多年來在控油妝前乳類型中始終有一席之地。
第六名｜Za 美白隔離霜（透亮紫）
這支隔離霜幾乎是許多人第一支底妝產品。透亮紫色號專門修飾蠟黃，擦上去不會有厚重感，卻能立刻讓氣色亮一階。保濕、防曬、校色一次完成，對於通勤、上課、日常出門來說非常夠用。價格友善、功能完整，讓它成為多年不退流行的長青款。
第五名｜柏瑞美 PRAMY 長效保濕定妝噴霧
現在底妝趨勢幾乎都追求清透感水光肌，定妝方式也得著改變。這款定妝噴霧的存在，就是為了「定住妝，但不吃掉光澤」。細緻噴霧不破壞妝面，成膜後能穩定持妝，同時保留底妝的透亮感。對不愛蜜粉、或怕粉感過重的人來說，是非常實用的一瓶。
第四名｜CLIO 玫瑰精萃亮采氣墊粉餅
CLIO 把保濕精華直接融進氣墊裡，解決了水光底妝常見的「不持妝、易暗沉」問題。妝感透亮，但遮瑕力不弱，拍起來是乾淨細緻的光澤肌。特別適合秋冬或偏乾膚質，想要光澤感又不想頻繁補妝的人，喜愛韓妝效果的姐妹務必入手。
第三名｜Solone 補水柔焦妝前精華
在 Threads 上熱度超高的產品，甚至一度賣到大缺！底妝服貼的必備法寶，冰沙質地上臉即化，快速補水、柔焦毛孔，後續粉底更好推、不起屑。價格親民、效果有感，是許多人「用過就回不去」的妝前產品。
第二名｜heme 清透水感防曬凝膠
防曬一直都是消費者最愛買的品項之一，即使在素顏的日子，也必須防止紫外線的侵蝕，抵抗肌膚老化。heme 清透水感防曬凝膠質地清爽、不黏膩，擦完不影響後續妝感，SPF50 的防護力讓人安心。小巧包裝好攜帶，補擦不尷尬，是那種會默默用光、再補一條的實用型防曬。
第一名｜資生堂惹我 清爽吸油蜜粉
沒有對手的國民級冠軍！這盒蜜粉能連年稱王，幾乎沒有懸念。吸油快、定妝穩、價格親切，不少人從學生時期用到出社會，連外國旅客也經常至康是美一箱一箱豪邁購入。有著控油、保濕、定妝神級三合一功效，甚至被拿來應急處理瀏海出油。產品力強、價格又甜，讓它成為榜單的常勝軍。
