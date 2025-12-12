2025-12-12 14:57 女子漾／編輯許智捷
2025 冬季氣質髮型必看！AAA 惠莉御用設計師公開「蓬鬆不毛躁」法寶、4 大派對燙髮趨勢
2025 年末派對檔期全面引爆，從聖誕聚會、跨年倒數到尾牙宴席，人人都想在鏡頭與燈光下呈現最完美的一面。與其研究穿搭，不如從顯氣質又耐拍的「冬季知性髮型」開始打造存在感。
資生堂專業美髮指出，今年秋冬的髮型關鍵字只有三個：蓬鬆、修飾、立體，而能讓這三者自然共存的祕密，就藏在最新推出的秋冬燙髮趨勢中。
本季品牌特別攜手韓國 ALUU Beauty Professional，該團隊正是今年 AAA Asia Artist Awards 高雄典禮上，惠莉與秋泳愚紅毯造型的幕後功臣。負責示範此次燙髮趨勢的明星設計師 Minseon Kim，更是金惠允、韓孝周等大勢演員的指定造型師，以打造「耐看、氣質、不用刻意整理也好看的髮型」著稱。
她以資生堂專業美髮「極綻光水質感燙」為底，提出今年冬季最受關注的 知性派對髮 4 大焦點：自然弧線、輕盈層次、柔霧捲度，以及最重要的「讓頭髮蓬鬆，但一點也不毛躁」。
1. 日韓弧線修飾燙：冬季氣質小臉風的第一名
（短髮～中短髮推薦，打造清爽、高級感）
今年冬季最火的造型是能瞬間拉高氣質的 日韓弧線修飾燙。它以 C/S 字彎＋臉框修飾 為核心設計，在兩側營造自然包覆的弧度，不需修容也能自動「小臉」。搭配高顱頂的瀏海與層次，整體線條輕盈卻不貼頭皮，是拍照與派對的最安全選擇。
空氣泡泡捲（短髮）
經典鮑伯加入雲朵般的輕盈捲度，蓬鬆卻不顯膨，線條柔軟有彈性，走動時能自然擺動，讓整體氣質更清新、俐落。
清爽萊斯利捲（男士）
透過混合捲度讓髮根自然立體，同時有效壓住兩側容易炸毛的碎髮。即使從派對開場玩到深夜，依然能保持清爽、乾淨又有型，是今年男士派對季最實用的髮型選擇。
2. 氣質曲線燙：長髮的冬季派對高級小心機
（中長髮～長髮推薦，打造柔霧光＆仙氣線條）
長髮族今年全面吹起「高級知性風」。資生堂專業美髮強調，今年派對髮不追求厚重波浪，而要能「自然飄動」與「柔霧光澤」。
柔霧人魚捲
結合直髮的滑順與波浪的空氣感，打造出彷彿微風吹過的自然蓬鬆，線條柔順又能修飾臉型。透過「極綻光水質感」科技，一邊燙髮、一邊修護髮芯，讓捲度在燈光下呈現柔亮光澤，整體效果輕盈不厚重。
韓系荷葉燙
極自然、細膩的波紋能柔和修飾顴骨，也能在視覺上拉長頸部線條。捲紋帶有如極光般的柔軟流動感，不呆板、不僵硬，是最接近韓劇女主角氛圍的長髮造型，走到哪裡都自帶氣質焦點。
3. 冬季蓬鬆不毛躁的法寶：明星設計師必備造型組
（維持蓬鬆、抗濕氣、抗靜電、增加線條感）
冬季濕冷＋靜電＝捲度塌、毛躁炸毛，是造型最大敵人。為讓派對髮從午後一路美到倒數後，以下為 ALUU 設計師推薦的 零毛躁蓬鬆組合：
《蓬鬆不毛躁法寶》黑珍珠塑型慕絲
強力支撐髮根與捲度，提升線條立體度，尤其適合蓬鬆需求高的季節。
使用方法：
使用前，充分搖晃後直立瓶身，噴適量於手中，抹於濕髮上，以圓梳吹整出想要的髮型。
《蓬鬆不毛躁法寶》OSiS+ 絲絨蜜捲霜
改善毛躁、讓捲紋更深邃，呈現「絲絨光」效果，是冬天拍照最亮眼的祕密武器。
使用方法：
用於濕髮上、以手指理出自然頭髮紋理，自然風乾或使用烘罩加深捲紋。關鍵密技為取少量用於毛躁直髮上，再用梳子梳直吹乾塑造亮澤柔順髮感，若要與其他產品混搭，可與同系列之鬆捲凍用1:1 比例混和以提升結構與塑型效果。
《蓬鬆不毛躁法寶》彈潤蓬蓬霧
打造空氣感蓬鬆，彈性自然、會呼吸的捲度，適合喜歡「輕盈不厚重」的女生。
使用方法：
使用前請搖晃瓶身，適量噴灑於捲髮處並輕輕搓揉以進行造型。
《蓬鬆不毛躁法寶》輕縈絲光潤澤油
打造「不油、但亮」的柔光髮質，使髮尾滑順不亂翹，是臉部線條的隱形濾鏡。
使用方法：
塗抹輕縈絲光潤澤油需充分吹乾頭髮，一次用量約按壓1-2下(中長髮依髮量而定)。若要使用熱工具，建議使用輕縈絲光潤澤油後，將熱工具設置在180°C從底部頭髮開始，每片髮片造型兩次。
