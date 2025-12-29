距離 2026 年 7 月 1 日化粧品產品資訊檔案（PIF）制度全面強制實施，台灣化粧品業者已進入最後衝刺階段，PIF 將成為所有國產及進口化粧品在台灣市場合法流通的基本門檻，業者必須為每項產品建立這份詳盡的「產品履歷表」，否則一旦違規，將面臨產品下架，並可能遭受新臺幣最高 100 萬元的鉅額罰款。

什麼是 PIF 認證？

PIF，全名為 Product Information File，其目的在於提升產品資訊完整性，並協助業者進行必要的安全評估。這份檔案必須詳盡涵蓋 16 項核心資料，內容細節包含產品成分的實際含量比例、製造場所是否符合優良製造規範（如 GMP）、產品的安定性及微生物檢測報告，甚至還包括外包裝標示與功能評估的佐證數據。

PIF 制度於 2026 年 7 月強制實施

PIF 必須由具備法定資格的安全資料簽署人（SA）進行最終簽署，這項簽署不僅是對資料真實性的確認，更是對產品使用安全性的專業擔保；品牌商、進口商等作為產品的「法定販售單位」，必須負起最終責任，確保所有資料的齊備與正確性。

台灣的 PIF 制度採三階段逐步推動，自 2024 年針對特定用途化粧品（如防曬、美白）實施後，2025 年已擴大至嬰兒、眼部及唇部用等高敏感族群產品；最終，2026 年 7 月的全面啟動將涵蓋所有上市化粧品，正式將產業的合規要求推向國際高標準。

PIF 制度倒數一年，品牌合規刻不容緩

面對迫近的期限，美妝 PIF 認證廠商「標準認證」建議品牌應立即啟動四個核心步驟，以確保合規：

資料全面盤點： 優先整理 PIF 所需的 15 項產品資料。 尋求專業 SA 協助： 安排 SA 進行產品風險評估與文件審核。 建立正式文件與簽署： 將所有內容彙整成具備公信力的正式 PIF 文件並由 SA 簽署。 嚴謹保存與維護： 建立嚴謹的檔案保存與維護機制，確保檔案至少保存五年，並隨時更新任何配方或標示的異動。

PIF 制度落實的最終目的，是讓消費者「買得安心、用得安全」，同時也讓真正重視品質的品牌有機會透過透明化的資訊脫穎而出。唯有企業端與消費者共同理解制度、重視標示、關注資訊，才能共同邁向一個更安全、更透明的美妝保養品選擇環境。

免責聲明：本文內容僅供化粧品法規與產業資訊參考，實際合規作業請以主管機關公布之相關法規與指引為主。

原文出處：台灣化粧品市場 2026 年 7 月 PIF 制度全面啟動：品牌業者需提前準備合規文件