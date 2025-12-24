早C晚A怎麼保養？常見錯誤迷思：過度疊擦與忽略保濕

「早C晚A」近年來在保養界迅速竄紅，從歐美一路延燒到亞洲，成為部分消費者偏好的保養程序。這種早上使用維他命C、晚上加入維他命A的做法，被許多愛美人士視為提升膚況的黃金流程，部分使用者認為能提升膚況觀感，但實際感受可能因人而異。

其實，「早C晚A」之所以受到推崇，是因為它結合了肌膚代謝節奏與科學作用原理，利用維他命C與維他命A在不同時間的功效差異，達到白天防禦、夜晚修護的完美協作。

早上保養：早 C 強調抗氧化與光澤管理

維他命C能對抗自由基、提升亮度，因此相當適合在白天使用。

建議流程如下：

● 清潔： 以溫和洗面產品清潔夜間代謝物。● 維他命C精華： 洗臉後立即使用，可協助提升肌膚明亮度的觀感。● 保濕： 視個人膚質補充乳液或乳霜，提高肌膚安定度。● 防曬： 強調「防曬是早C不可或缺的關鍵步驟」，能避免紫外線造成的光老化。

晚間保養：晚 A 以更新修護為主

晚間使用維他命A（A醇）能協助角質代謝，使肌膚觸感更為細緻，但亦需特別留意刺激性。

建議流程如下：

● 卸妝、清潔： 完整洗去底妝與防曬殘留。● 化妝水／前導液／保濕精華： 先建立水潤基底。● 維他命A精華： 薄擦、避開眼周，待完全吸收。● 乳霜鎖水： 最後以乳霜封住前序保養，加強鎖水與修護。

常見錯誤迷思：過度疊擦與忽略保濕

許多消費者誤以為使用A醇越多效果越明顯，事實上，肌膚耐受度是需要「訓練」的。專業護膚品品牌法媚兒FARMELL建議初學者可採「間歇使用」原則，每週2至3次起步，搭配足量保濕與防曬產品。此外，維他命C易受光氧化，白天使用時務必搭配防曬；而A醇為光敏性成分，建議夜間使用，避免白天紫外線破壞活性。

漸進式保養，效果更持久

根據藥物食品安全週報第1031期指出：「依個人耐受度,每週使用1~2次 或視情況改用A醇、A醛，並可搭配高保濕或含油量較高的產品，確保角質層鎖水，有助減少乾燥帶來的緊繃感。」建議在「早C晚A」保養時，應遵循「由低濃度開始、逐步建立耐受」的原則，並觀察肌膚反應。同時，夜間A醇保養後，隔天白天一定要使用防曬產品，以防肌膚受紫外線刺激。

健康管理師張恆恩也分享：無論是哪種保養趨勢，最重要的仍是「了解自己的膚況」，「早C晚A」雖然可能有助於維持肌膚理想的保養狀態，但並非人人都適合一體套用。唯有在正確觀念與循序使用的前提下，才能讓保養回歸初心，讓肌膚健康、穩定、提升肌膚光澤感的觀感。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

延伸閱讀：

法媚兒Farmell

參考文章：

藥物食品安全周報

原文出處：從歐美流行到亞洲的「早C晚A」保養方式：了解其原理與適用情況