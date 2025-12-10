OLIVIA YAO JEWELLERY 推出 2025 年末企劃「Love Letter」把情緒與祝福凝結成吊墜，讓心意成為最貼身的禮物

在燈光漸亮、節日氣息瀰漫的歲末時節,台灣知名輕珠寶品牌 OLIVIA YAO JEWELLERY 為今年聖誕揭開一段關於心意的珠寶篇章,正式推出 2025 聖誕限定系列 「Love Letter」。此系列以「像寫信般把心意化成吊墜」,賦予了吊墜語言般的力量,每一枚吊墜都是一句話、一段回憶、一種心境或一次紀念;當這些語彙被串連於泛著金屬光暈的項鍊上時,便形成了一封屬於佩戴者的 Love Letter,可以寄給自己,也可以寄給深愛之人。

用四種語彙,寫下一封屬於自己的聖誕信

本次新品以「可組合、可客製、可象徵」為核心結構,透過四大吊墜語彙—水晶、符號、刻字、字母—像在信中選字般自由搭配,讓每個人能打造出獨一無二的聖誕祝福。

● 水晶 Crystal|For Heal:為信件寫上祝福的語氣,代表療癒、富足、好運、守護

● 符號 Symbol|For Belief:以愛心、十字、羅盤等圖騰承載信念,用最直覺的符號說出心裡話

● 刻字 Tag|For Memory:可客製刻字牌,把名字、銘言、紀念日真正寫進「信」裡

● 字母 Words|For You:用一個字母代表一個人、一段關係或一份思念

「寫信,是將話語落在紙上的方式;首飾,則以金屬塑形,將情感化為可觸的形狀。」在OLIVIA YAO JEWELLERY 的設計哲學中,挑選並串起吊墜的過程,彷彿在為心中的情緒、念想與願望尋找能對應的字句,將它們逐字落筆般地寫入一封屬於自己的信。當這些象徵性的暗號最終凝結成一件金屬首飾,也意味著這封 Love Letter 已完成書寫—得以被長久保存、貼身陪伴,在節日時分以最溫柔的方式呈現心意的形狀。

實體/官網 聖誕限定優惠:

● 指定暢銷品・全系列吊墜,單件 93 折

● 買項鍊送吊墜,再加購任一吊墜,送聖誕限定包裝

官網全館優惠:

● 全館消費滿 $ 3,600 折 $ 300、滿 $5,000 送限定蠟封包裝

● 全館消費滿 $ 3,000 免運、海外滿 $12,000 免運

OLIVIA YAO JEWELLERY 實體門市與官網:

● 誠品 松菸店:台北市信義區菸廠路 88 號 1 樓

● 誠品 南西店:台北市中山區南京西路 14 號 2 樓

● 新光三越 A11:台北市信義區松壽路 11 號 2 樓

● 新光三越 Diamond Towers:台北市大安區忠孝東路三段 268 號 2 樓

● 勤美誠品 綠園道店:台中市西區公益路 68 號 1 樓

● Olivia Yao Jewellery 敦南珠寶旗艦店:台北市大安區敦化南路一段 311 號 1 樓

● 官網: https://www.oliviayao.com.tw/

關於 OLIVIA YAO JEWELLERY :

OLIVIA YAO JEWELLERY 由創辦人 Olivia Yao 創立於 2013 年的英國,以其對歐洲金屬和器物工藝的熱愛為起點,品牌自創立以來始終秉持「Never Settle For Less」的理念,追求細膩工藝、毫不妥協的精緻度。Olivia 曾就學於臺灣大學經濟系並具備會計師資格,但熱愛創作的她在大學期間便踏入金工領域,並在 GIA 取得鑽石鑑定師資格,隨後赴英國伯明罕修讀珠寶設計碩士學位,經歷前衛藝術與時尚潮流的洗禮,使她將華人藝術內涵融入珠寶設計中,形成獨樹一幟的風格。

