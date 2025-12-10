OLIVIA YAO JEWELLERY 推出 2025 年末企劃「Love Letter」把情緒與祝福凝結成吊墜，讓心意成為最貼身的禮物

在燈光漸亮、節日氣息瀰漫的歲末時節,台灣知名輕珠寶品牌 OLIVIA YAO JEWELLERY 為今年聖誕揭開一段關於心意的珠寶篇章,正式推出 2025 聖誕限定系列 「Love Letter」。此系列以「像寫信般把心意化成吊墜」,賦予了吊墜語言般的力量,每一枚吊墜都是一句話、一段回憶、一種心境或一次紀念;當這些語彙被串連於泛著金屬光暈的項鍊上時,便形成了一封屬於佩戴者的 Love Letter,可以寄給自己,也可以寄給深愛之人。

用四種語彙,寫下一封屬於自己的聖誕信


本次新品以「可組合、可客製、可象徵」為核心結構,透過四大吊墜語彙—水晶、符號、刻字、字母—像在信中選字般自由搭配,讓每個人能打造出獨一無二的聖誕祝福。


● 水晶 Crystal|For Heal:為信件寫上祝福的語氣,代表療癒、富足、好運、守護


● 符號 Symbol|For Belief:以愛心、十字、羅盤等圖騰承載信念,用最直覺的符號說出心裡話


● 刻字 Tag|For Memory:可客製刻字牌,把名字、銘言、紀念日真正寫進「信」裡


● 字母 Words|For You:用一個字母代表一個人、一段關係或一份思念

「寫信,是將話語落在紙上的方式;首飾,則以金屬塑形,將情感化為可觸的形狀。」在OLIVIA YAO JEWELLERY 的設計哲學中,挑選並串起吊墜的過程,彷彿在為心中的情緒、念想與願望尋找能對應的字句,將它們逐字落筆般地寫入一封屬於自己的信。當這些象徵性的暗號最終凝結成一件金屬首飾,也意味著這封 Love Letter 已完成書寫—得以被長久保存、貼身陪伴,在節日時分以最溫柔的方式呈現心意的形狀。

實體/官網 聖誕限定優惠:


● 指定暢銷品・全系列吊墜,單件 93 折


● 買項鍊送吊墜,再加購任一吊墜,送聖誕限定包裝

官網全館優惠:


● 全館消費滿 $ 3,600 折 $ 300、滿 $5,000 送限定蠟封包裝


● 全館消費滿 $ 3,000 免運、海外滿 $12,000 免運

OLIVIA YAO JEWELLERY 實體門市與官網:


● 誠品 松菸店:台北市信義區菸廠路 88 號 1 樓


● 誠品 南西店:台北市中山區南京西路 14 號 2 樓


● 新光三越 A11:台北市信義區松壽路 11 號 2 樓

● 新光三越 Diamond Towers:台北市大安區忠孝東路三段 268 號 2 樓


● 勤美誠品 綠園道店:台中市西區公益路 68 號 1 樓


● Olivia Yao Jewellery 敦南珠寶旗艦店:台北市大安區敦化南路一段 311 號 1 樓


● 官網: https://www.oliviayao.com.tw/

關於 OLIVIA YAO JEWELLERY :


OLIVIA YAO JEWELLERY 由創辦人 Olivia Yao 創立於 2013 年的英國,以其對歐洲金屬和器物工藝的熱愛為起點,品牌自創立以來始終秉持「Never Settle For Less」的理念,追求細膩工藝、毫不妥協的精緻度。Olivia 曾就學於臺灣大學經濟系並具備會計師資格,但熱愛創作的她在大學期間便踏入金工領域,並在 GIA 取得鑽石鑑定師資格,隨後赴英國伯明罕修讀珠寶設計碩士學位,經歷前衛藝術與時尚潮流的洗禮,使她將華人藝術內涵融入珠寶設計中,形成獨樹一幟的風格。

Love Letter 聖誕系列新品:

#台北 #金屬 #流行穿搭 #聖誕限定

2025 最新羽絨外套懶人包！平價 UNIQLO、韓星同款 COVERNAT 到 FILA 韓韶禧女神款一次整理

2025 最新羽絨外套懶人包！平價 UNIQLO、韓星同款 COVERNAT 到 FILA 韓韶禧女神款一次整理

2025-11-28 21:23 女子漾 /編輯周意軒
2025 最新羽絨外套懶人包！平價 UNIQLO、韓星同款 COVERNAT 到 FILA 韓韶禧女神款一次整理 圖片來源：官方
2025 最新羽絨外套懶人包！平價 UNIQLO、韓星同款 COVERNAT 到 FILA 韓韶禧女神款一次整理 圖片來源：官方

天氣越來越冷，衣櫃裡的羽絨外套是不是也準備「換季升級」？今年秋冬，從平價實穿到韓星同款，再到機能系豪華面料，各大品牌都端出全新羽絨系列，不只保暖，也要時髦。女子漾一次幫你整理 2025 最新必買羽絨外套，無論你是追求韓系街頭、戶外機能，還是上班穿搭百搭耐看，都能找到命定款。

UNIQLO：平價入手高機能羽絨，無縫外套、長版大衣全面升級

UNIQLO 今年再度把「機能羽絨」推上新高度，最大亮點就是 無縫羽絨系列全面升級。

UNIQLO 無縫羽絨連帽外套

使用 750 蓬鬆度高品質羽絨，採用 NANODESIGN™ 技術打造出更柔軟、更高防潑水的新材質。不含 PFAS、保暖度大幅提升，口袋刷毛細節也全部升級。無縫設計可以完整鎖住暖空氣，穿起來更輕、暖、挺。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

UNIQLO 無縫羽絨長大衣

一樣使用 750 蓬鬆度，中長版剪裁更適合通勤族，領口採柔軟枕型包覆，走在冬天的風裡也能感受到被溫柔擁抱的安全感。刷毛口袋＋前襟防水拉鍊細節，都讓它保暖又耐穿，是都市女生最實用的選擇。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

國家地理服飾 National Geographic Apparel：中長羽絨外套

今年秋冬想買「高階機能＋韓系俐落剪裁」的，一定會看到最新 ATLAS 系列。

ATLAS WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS 2L 中長版羽絨外套

人氣男星 傅孟柏 穿上 國家地理服飾 National Geographic Apparel 羽絨外套，旋即成為時尚焦點！他帥氣演繹品牌最新秋冬旗艦系列ATLAS系列，身著 ATLAS WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS 2L 中長版羽絨連帽外套（80:20 波蘭RDS鵝絨），展現都會探險家的瀟灑型格。該系列採用 GORE-TEX WINDSTOPPER 2L 布料，具備卓越防水、防風與高透氣機能，防水深度達 10,000 毫米水柱，在極端氣候下仍能保持乾爽舒適，搭配韓系俐落剪裁，完美襯托傅孟柏的修長身形與沉穩魅力，詮釋機能與時尚兼具的秋冬新樣貌。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

Nike ACG：Lava Loft 羽絨外套，極輕10盎司、掌心可收納

想要輕量高機能？Nike ACG 今年直接端出「越跑越暖」的超輕羽絨。

Lava Loft 羽絨外套

外套重量僅 約 10 盎司（283.5g），填充 700 蓬鬆度羽絨，屬於超高效保暖層。特色是能收進自己的口袋，收起來只比掌心大一點，非常適合越野跑、戶外健行、旅行族。Nike 跑步科技＋ACG 野性精神融合，兼具透氣與耐候性，在多變天氣裡很有安全感。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

COVERNAT：TXT SOOBIN 同款咖啡羽絨，韓劇冬日情侶穿搭必收

韓星穿什麼，台灣就跟著爆紅。COVERNAT 本季請 TXT SOOBIN 親自演繹最新羽絨系列，整個 IG 直接被他的「咖啡羽絨」刷滿。

SOOBIN 同款羽絨（咖啡新色）

以 雙層拼接設計＋奶油米色調，穿起來溫柔又有份量感。另一套黑色羽絨走品牌代表性風格，搭配條紋與灰色休閒褲，完全是韓劇裡男主角走路會自帶濾鏡那種感覺。版型中性、情侶互穿也超合理，是「女孩買了男友也會穿」的那種超值款。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

Discovery Expedition：謝欣穎詮釋短版高領羽絨，城市機能感全面升級

今年 Discovery Expedition 以 Tech for Lifestyle 為核心，把機能剪裁帶進日常穿搭。

全新秋冬系列中的重點單品——BARNSLEY羽絨短版外套，搭載 Discovery 獨家 Heat Core 蓄熱科技，以卓越機能與時尚設計完美融合，體現品牌「Tech for Lifestyle」的核心精神。外層採用多重材質配置，包括防撕裂混紡面料、光澤面料、天然水洗面料與圖案混紡面料，整體以 高密度光澤聚酯纖維 製成，輕盈卻具備優異的防潑水與防風性能。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

短版高領羽絨外套

女裝主打KELLY羽絨外套，短版設計更顯俐落修身，帽沿毛絨飾邊也有點綴的視覺效果。由謝欣穎親自演繹，短版＋高領設計非常修身，穿起來俐落輕盈。定位在「城市探險系女生」，兼具保暖、實穿與時尚份量感。品牌在中南部開出首店，新空間以冷灰、岩石白、金屬框架打造，呈現都市科技 × 自然探索的美學，整體調性與秋冬新品完全一致。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

adidas Golf：TOUR AUTHENTIC 高階系列，Pertex 頂級面料奢華登場

想找「高端、精品感、質感黑白系」的，這款會是你本季最想收藏的羽絨。

TOUR AUTHENTIC 系列

選用 Pertex 頂級面料，是國際認可的高端機能布料，輕、挺、防風，穿起來極簡又高級。以黑白色系為主軸，很像精品高球場裡走出來的「質感系職人」。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

FILA FLOW DOWN：韓韶禧冬日女神款，英國 PERTEX® QUANTUM 光澤外套

本季「最美羽絨」絕對是 FILA 的 FLOW DOWN。

FLOW DOWN 羽絨外套

採用 PERTEX® QUANTUM 高科技布料，布面有漂亮細緻光澤，穿上去會自帶柔焦感。內裡使用 RDS認證羽絨，輕盈、蓬鬆、透氣又保暖。配色推出 Cho-co 棕、Mat-cha 綠、Cream 奶白，全部都是「韓韶禧會穿的顏色」。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

韓韶禧在最新形象廣告中以優雅自信詮釋 FLOW DOWN，完全是今年冬天最能提升氣質的羽絨外套。

Wacky WiLLY：aespa Giselle率先演繹不設限的潮流風暴

基本款短版羽絨蓬蓬外套米白色　圖片來源：官方
基本款短版羽絨蓬蓬外套米白色　圖片來源：官方

全新代言人 aespa 成員 Giselle 加入後，讓 Wacky WiLLY 的品牌熱度持續升溫。她以俐落又帶點繽紛、歡樂的氣場完美詮釋品牌玩味精神，本季秋冬系列延續韓國街頭最新「蓬蓬羽絨外套風（Puffy Trend）」，推出兼具機能與造型感的單品——包括 Giselle 演繹的藍綠抗撕裂輕量外套、咖啡與米白兩色的短版羽絨外套，以及毛絨刷毛外套、酷甜花朵大學上衣、帶標語的休閒衛衣等男女皆可駕馭的保暖單品。整體系列以輕盈保暖材質結合幽默視覺，從 Oversized 羽絨到甜酷衛衣，再到日常混搭，展現韓系冬季街頭時尚多重樣貌，也讓 Giselle 輕鬆穿出專屬的「G Style」。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

#機能 #咖啡 #韓韶禧 #情侶穿搭 #Nike #羽絨外套 #KELLY #Uniqlo #Discovery

顏值詐欺術！短毛帽、貝蕾帽這樣戴根本「換頭型」等級，韓國歐膩都在瘋的「帽子」穿搭公式

顏值詐欺術！短毛帽、貝蕾帽這樣戴根本「換頭型」等級，韓國歐膩都在瘋的「帽子」穿搭公式

2025-12-02 22:38 女子漾／編輯Sydney

冬天的穿搭層次本來就豐富，有時候選對帽款更能夠為穿搭提升視覺完整度、巧妙修飾臉部線條！無論是短毛帽、貝蕾帽、飛行帽、或髮箍、髮帶，其實每一款都能呈現完全不同的氣質，也讓冬天的穿搭多了更多細節可以玩，一起來看看韓國歐膩如何用以下用四種帽款穿搭出不一樣的感覺吧！

圖片來源：IG
圖片來源：IG

｜短毛帽

短毛帽是現代休閒風格中不可或缺的單品，它的魅力在於能夠在隨性與精緻間取得絕佳的平衡。無論是粗獷的針織紋理或是細膩的羊絨質感，都為穿搭帶來豐富的層次感，佩戴短毛帽的關鍵在於其高度和角度，建議微微上推，露出一小部分額頭，這不僅能避免臉部視覺比例被壓縮，更能營造出不經意的時髦感。在色彩選擇上，若能與衣著或配件如鞋款、包包形成色彩呼應，將使整體造型更具連貫性與高級感。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

｜貝蕾帽

貝蕾帽自始至終都是優雅、浪漫與藝術家氣息的代名詞。其無帽簷的渾圓造型給予了造型極大的發揮空間，無論是側向斜戴、慵懶後扣或沉穩正戴，都能散發出截然不同的情緒張力。材質選擇上，經典的羊毛呢適合秋冬的溫潤氛圍，而皮革或亮色系則能彰顯出玩味且前衛的個性。例如韓國歐膩運用厚重的米色毛絨大衣，與跳脫的藍色羊毛貝蕾帽形成鮮明對比，成功為造型注入了輕盈的色彩亮點。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

｜飛行帽

飛行帽，亦被稱為耳罩帽，近年來從嚴謹的機能單品華麗轉身，成為潮流穿搭的熱門選擇，其標誌性的兩側耳罩不僅具備極佳的禦寒實用性，更為造型帶來一種中性、硬朗且充滿戶外冒險精神的酷颯風格。從柔軟的絨毛到防風的尼龍面料，飛行帽的材質選擇決定了它的風格屬性。像是韓國歐膩以丹寧質感的鋪棉外套搭配深色長褲，頭戴一頂淺灰色針織飛行帽，厚實的針織感與外套的挺括線條相得益彰，俐落地展現了現代機能美學與休閒街頭風格的完美融合。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

｜髮箍與髮帶

當整體服裝已經足夠豐富時，輕盈且注重細節的髮箍與髮帶便成為提升造型質感的最佳選擇。髮箍是快速整理髮型、增加優雅度的利器，無論是復古的絲絨、點綴的珍珠，或是經典的玳瑁紋理，都能瞬間讓髮型煥發光彩，是追求精緻感的女性首選。髮帶則更偏向休閒感！例如駝色針織衫與黑色皮革長外套的中性帥氣，透過一只寬版玳瑁紋髮箍的加入，獲得了精妙的平衡，復古的紋理與光澤感為硬朗的皮衣造型增添了一抹柔美與細膩的女性氣質。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

#穿搭 #造型 #髮箍 #毛帽 #歐膩

眼鏡救星來了！掌握5招戴眼鏡化妝重點，少脫妝、不卡粉、不呆板

眼鏡救星來了！掌握5招戴眼鏡化妝重點，少脫妝、不卡粉、不呆板

2025-11-16

眼鏡救星來了！掌握5招戴眼鏡化妝重點，少脫妝、不卡粉、不呆板
圖片來源：IG @jennierubyjane、@for_everyoung10
圖片來源：IG @jennierubyjane@for_everyoung10

眼鏡時，眼鏡經常會有在視覺上改變臉部線條、遮住部分輪廓，或者因戴上近視鏡片而看起來眼睛比例變小等情況，進而影響妝容呈現，小編今天為女孩們整理5招「眼鏡妝」上妝重點，專為戴眼鏡的人所設計，掌握這些技巧，就算戴著眼鏡也能擁有活力妝容！

1. 底妝：輕透控油

圖片來源：IG @jennierubyjane
圖片來源：IG @jennierubyjane

戴眼鏡時，因鏡框貼近鼻樑與臉頰，容易在這些位置卡粉或流汗而脫妝。建議底妝選擇質地輕薄、控油度高的粉底液，並且避免一次厚塗，最後還要記得使用蜜粉，針對這兩個部位加強定妝。

2. 眉毛：俐落挑高

圖片來源：IG @dlwlrma
圖片來源：IG @dlwlrma

因為鏡框會略微遮蔽眉毛線條，建議眉毛要畫得高挑一點點，稍微提高眉峰位置，像是繪製野生眉一樣俐落地呈現眉型，這樣在視覺上才能撐起鏡框，即使鏡框遮住眉眼區域，也能讓眼神看起來明亮有神，妝感更出色。

3. 眼影：清透自然

圖片來源：IG @egg204
圖片來源：IG @egg204

建議選擇自然清透的風格，避免過濃的眼影在鏡框中壓縮眼睛比例，可以挑選像是橙棕或暖棕等低飽和色系，能自然放大雙眼，在鏡框下也更有神。另外，可以在下眼線或眼尾內側加上一點點亮色或珠光，提升眼部立體感。

4. 腮紅：提高位置

圖片來源：IG @for_everyoung10
圖片來源：IG @for_everyoung10

如果腮紅位置太低，被鏡框擋住，容易顯得臉部比例短，因此建議將腮紅位置提高到顴骨上方，從顴骨上方向臉部中央輕刷，拉提視覺重心，與眼妝自然銜接，並且選擇自然血色色系，提升整體氣色！

5. 唇妝：重點加強

圖片來源：IG @qqqqqueen
圖片來源：IG @qqqqqueen

眼鏡可能會讓人將視線集中在臉部上半區，因此下半部需要更加強，來做出整體妝容亮點，建議唇色選擇飽和度高、帶有光澤的唇膏，還可以在下唇中心點綴一點點透明亮彩，讓整體妝感更加完整立體。

#唇妝 #造型 #眼鏡 #彩妝保養 #化妝技巧

職場女王必收！2025 秋冬 5 款必備單品指南：掌握顯瘦疊穿與氣場升級技巧

職場女王必收！2025 秋冬 5 款必備單品指南：掌握顯瘦疊穿與氣場升級技巧

2025-12-08 20:53 女子漾／編輯桑泥
職場女王必收！2025 秋冬 5 款必備單品指南：掌握顯瘦疊穿與氣場升級技巧。 圖片來源：Pinterest
職場女王必收！2025 秋冬 5 款必備單品指南：掌握顯瘦疊穿與氣場升級技巧。 圖片來源：Pinterest

氣溫開始下降，職場穿搭也要兼具保暖、質感與專業度。從大衣、針織衫到襯衫，今年秋冬職場穿搭要打造時髦專業感的關鍵是剪裁乾淨、層次俐落、色調溫柔，再加上小編整理的以下 5 款必備單品，讓我們一起打造得體又時髦的 Office Look！

單品一、西裝外套

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

西裝外套不僅簡約時髦又專業，而秋冬職場穿搭永遠離不開的組合，就是「西裝外套＋針織」。推薦選擇黑色、灰色挺版西外，加上羅紋針織內搭，下身搭配直筒西裝褲，這套造型乾淨俐落，不論是開會或客戶拜訪都適用。


單品二：長版風衣

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

一件剪裁硬挺、線條俐落的長版風衣，是展現高級知性的最佳武器。選擇經典的卡其色或黑色。繫上腰帶時，強調高腰線能拉長腿部比例；敞開穿時，內搭白襯衫及西外，不僅能打造層次感，更讓風衣的垂墜感成為視覺焦點。


單品三：百搭高領衫

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

高領衫是秋冬最實用的疊穿單品。建議親自去試穿，選擇親膚的材質，穿得舒服外，還能提升整體造型的質感。將高領衫作為襯衫的內搭，露出的領口能修飾頸部線條，打造內斂高級感。


單品四：高腰寬版西裝褲

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

高腰設計能讓雙腿看起來無限延伸，而寬版造型可以隱藏腿部線條，達到極佳的顯瘦效果。選擇垂直線條的款式，增加垂墜度。搭配尖頭高跟鞋或踝靴，讓褲腳剛好落在鞋面上方，打造俐落幹練的形象。


單品五：皮革過膝裙

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

除了專業的褲裝外，一條材質好的過膝皮裙能展現女性的優雅與專業度。上身搭配經典的針織衫，並搭配精緻配飾，如項鏈、耳環等，展現專業又不失柔美的形象。

#秋冬 #單品 #造型 #內搭 #風衣 #百搭 #時髦 #職場穿搭

知名保養品爆檢驗出添加化妝品違禁成分蘇丹紅！美妝供應鏈出現危機

知名保養品爆檢驗出添加化妝品違禁成分蘇丹紅！美妝供應鏈出現危機

2025-12-01 14:01 潮健康

　

近期，「蘇丹紅」一詞在保養品圈掀起熱議，多款品牌產品被檢出含有這項嚴格禁用的工業染料，事件迅速引發消費者高度關注，這起風波不僅動搖市場對品牌的信任，也揭露了美妝產業供應鏈中長期潛藏的漏洞。

　

蘇丹紅為何被禁止使用？

蘇丹紅（Sudan Red）是一種人工合成的脂溶性染料，主要用於工業用途。研究指出其具有潛在致癌風險，長期或高濃度暴露可能損害身體功能，台灣法規目前僅允許「蘇丹紅 3 號」用於非接觸黏膜的化妝品中，且禁止用於染髮產品中。

　

保養品檢驗出蘇丹紅事件揭露三大美妝產業問題

這次蘇丹紅事件，不只是單一原料污染，更凸顯了美妝產業長期存在的系統性問題：

　

  1. 原料來源不透明：部分原料商為壓低成本，私自添加色素或化學物質，品牌難以驗證真實性。

  2. 價格競爭導致違法行為：低價競爭讓不肖業者以非法方式壓低價格，合法原料商反而失去市場。

  3. 法規執行落差大：跨國檢測與執法強度差異，讓違禁成分有機可乘。

即使上游原料若刻意造假仍難以完全防範，但 PIF（產品資訊檔案，Product Information File）制度依然是強化產品透明度與追溯機制的關鍵工具。透過對原料文件（如 COA、MSDS）的完整追蹤，品牌能建立第一層安全防線，同時提升供應鏈透明度、強化品牌責任意識，並促使廠商主動進行品質控管，以降低潛在風險。

　

標準認證 PIF 簽核廠商提醒：「蘇丹紅事件是整個產業的警鐘。」在 2026 年 7 月 PIF 制度全面上路前，品牌與代工廠應及早導入原料管理與檢測流程，確保資料可追蹤、成分可驗證，才能真正保障消費者安全，並維護品牌長期信譽。

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

延伸閱讀：知名保養品爆檢驗出違禁成分蘇丹紅！3 大真相揭露美妝供應鏈黑幕PIF 必備 16 項資料圖解版懶人包整理

參考資料：蘇丹紅衛教資訊及常見問答

原文出處：知名保養品爆檢驗出添加化妝品違禁成分蘇丹紅！美妝供應鏈出現危機

#美妝 #蘇丹紅 #保養品

OLIVIA YAO JEWELLERY 推出 2025 年末企劃「Love Letter」把情緒與祝福凝結成吊墜，讓心意成為最貼身的禮物

OLIVIA YAO JEWELLERY 推出 2025 年末企劃「Love Letter」把情緒與祝福凝結成吊墜，讓心意成為最貼身的禮物

#流行穿搭 #台北 #金屬 #聖誕限定

PREMIER MEDIA 2025.12.10 17
跨年怎麼穿？盤點韓國女星Krystal、Karina、Momo...派對穿搭，禦寒又滿滿歡慶氛圍

跨年怎麼穿？盤點韓國女星Krystal、Karina、Momo...派對穿搭，禦寒又滿滿歡慶氛圍

#穿搭範本 #造型 #跨年 #冬日穿搭 #流行穿搭

女子漾／編輯Vera Yang 2025.12.10 62
2025聖誕送禮攻略！香氛×家居×能量禮盒，一篇看懂必買清單 白麝香回歸、水晶能量禮爆紅！

2025聖誕送禮攻略！香氛×家居×能量禮盒，一篇看懂必買清單 白麝香回歸、水晶能量禮爆紅！

#禮盒 #送禮 #聖誕節 #聖誕交換禮物 #香氛 #淡香精 #香氛蠟燭 #精油 #白麝香

女子漾／編輯張念慈 2025.12.10 37
頭皮乾癢、雪花、髮絲脆弱？專家：冬季頭皮保濕的黃金法則

頭皮乾癢、雪花、髮絲脆弱？專家：冬季頭皮保濕的黃金法則

#保養 #清潔 #出油 #彩妝保養

潮健康 2025.12.10 24
冬季皮膚乾癢難耐？醫師：缺脂性皮膚炎保養方式、就醫時間

冬季皮膚乾癢難耐？醫師：缺脂性皮膚炎保養方式、就醫時間

#皮膚乾燥 #保養 #清潔 #缺脂性皮膚炎

潮健康 2025.12.10 16
高額頭女生必看！8種髮型設計一秒優化五官比例

高額頭女生必看！8種髮型設計一秒優化五官比例

#潮流美髮 #瀏海 #女孩 #臉型 #捲髮

享民頭條 2025.12.10 39
從腿型看出妳的命定靴子！秋冬穿搭靠靴子視覺增高5公分

從腿型看出妳的命定靴子！秋冬穿搭靠靴子視覺增高5公分

#流行穿搭 #靴子 #靴款 #秋冬

享民頭條 2025.12.10 23
誰說 12 月只能紅配綠？閨蜜聚會 Dress Code：張員瑛同款高級「全白仙氣」與時髦「Y2K 復古綠」穿搭提案

誰說 12 月只能紅配綠？閨蜜聚會 Dress Code：張員瑛同款高級「全白仙氣」與時髦「Y2K 復古綠」穿搭提案

#張員瑛 #穿搭提案 #秋冬 #Y2K #穿搭 #造型 #冬日穿搭 #跨年派對 #流行穿搭

女子漾／編輯桑泥 2025.12.10 316
韓國潮牌『ooowl』海外第一店落地台北！ 編輯實穿：三套穿搭一次掌握必買款

韓國潮牌『ooowl』海外第一店落地台北！ 編輯實穿：三套穿搭一次掌握必買款

#開幕 #藝術家 #療癒 #穿搭 #流行穿搭 #韓妞穿搭 #文青 #SEVENTEEN #漾漾來開箱

女子漾 ／編輯周意軒 2025.12.09 63
2025 聖誕派對怎麼穿？抓住節慶氛圍 3關鍵： 服飾、髮飾到包款推薦

2025 聖誕派對怎麼穿？抓住節慶氛圍 3關鍵： 服飾、髮飾到包款推薦

#穿搭 #光澤 #金屬 #珍珠 #造型 #流行穿搭

女子漾／編輯張念慈 2025.12.09 60
18+