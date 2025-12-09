2025 聖誕派對怎麼穿？抓住節慶氛圍 3關鍵： 服飾、髮飾到包款推薦

聖誕節、新年要到啦！無論準備和朋友交換禮物、和另一半約會，還是參加公司尾牙派對，最重要的就是「一眼看上去就有節慶氛圍」，卻又不落俗套。從顏色到材質，今年的節慶穿搭趨勢明顯回到「閃度與細節」：亮片針織、金屬色小包、法式水晶髮飾，都是不需花大力氣就能讓造型升級的方法。

下面3個重點帶你掌握2025聖誕穿搭方向，並推薦衣服、髮飾到包款，完整打造從頭到腳的節慶 Look。

1聖誕穿搭重點1：亮度，是氣氛的起點

聖誕節的亮度可以來自「金屬光澤」「微閃毛料」「亮色配件」，不需要全身閃到像舞台服，只要把「亮」放在一個部位，全身就會活起來。

KENZO BY NIGO 的 HOLIDAY 限定系列，就是今年最值得關注的亮點之一。品牌將代表性的 KALI 小兔置入雪景故事裡，運用柔亮色調、LUREX 金屬光澤標籤與銀色箔飾針織，打造冬季可愛又俏皮的亮面造型。像是銀色箔飾 KALI 針織上衣（NT$30,800）或奶油白 KALI 針織上衣（NT$32,800），單穿就能讓人感受到節慶氛圍。

KENZO BY NIGO銀色箔飾 KALI 針織上衣、奶油白 KALI 針織上衣。圖片來源：品牌提供

如果想走更柔和的甜美風，可以搭配該系列的圍巾（NT$25,800）或毛帽（NT$13,300），讓亮度集中在臉部周圍，拍照更顯氣色。

KENZO BY NIGO圍巾、毛帽。圖片來源：品牌提供

聖誕穿搭重點2：髮間亮點決定精緻度

冬天常穿毛衣、厚外套，整體看起來容易「太實」。這時候，髮飾就是讓造型立刻精緻的關鍵。Alexandre de Paris「聖誕臻獻」系列以雪花、星辰、聖誕紅等節慶符號創作，並以施華洛世奇水晶與珍珠，讓髮間有低調卻迷人的閃光。像是：

・晶燦雪片豆扣夾（NT$6,800）：白金色系最適合想走「冰雪公主」風格。

晶燦雪片豆扣夾

・珍珠蝴蝶結髮箍（NT$19,600）：超適合派對、約會，精緻度直接翻倍。

珍珠蝴蝶結髮箍

・華麗聖誕紅髮箍（NT$19,800）：想搭紅唇時，這款完全是聖誕主角。

華麗聖誕紅髮箍

・聖誕豆扣夾（NT$3,300）系列：星星、聖誕樹、燈飾等可愛符號，非常適合節慶出遊拍照。

每一款皆為法國手工製作，質地來自天然醋酸纖維，搭配珍珠與水晶的光澤，在冬季燈光下尤其迷人。

聖誕豆扣夾系列。

聖誕穿搭重點3：包包選「金屬、漆皮、毛呢」最有派對感

如果說衣服與髮飾是營造氛圍的主角，那包款就是讓整體「變完整」的點睛品。

義大利輕奢品牌 Gianni Chiarini 的節慶系列以金、銀光澤、亮面漆皮、格紋毛呢等元素呈現冬季派對氣息，非常適合聖誕與跨年，從日常到派對都能背，實用度與華麗度兼具。推薦必收：

・Penelope 漆皮手提包（NT$14,800）：幾何線條＋亮面漆皮，走到哪都很亮眼，是派對王者。

・Penelope 皮革手提包。

・Aurora 大型梯形皮革包（NT$19,800）：金黃光澤低調貴氣、容量超實用，適合派對＋工作兩用。

Aurora 大型梯形皮革包

・Marcella 毛呢格紋托特包（NT$11,800）：有聖誕氣氛但不浮誇，適合喜歡溫柔路線的人。

Marcella 毛呢格紋托特包

・Marisol 肩背包（NT$11,800）：皮革與金屬 D 環細節提升質感，是所有冬季外套的最佳拍檔。