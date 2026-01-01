您在選購美妝保養品時，是否曾將「天然」視為絕對安全的保證？美粧品安全評估員陳萱容提醒，天然成分不等於無風險，產品的安全性關鍵在於成分的濃度（劑量）以及品牌對配方的科學設計。

小心「天然」標籤隱藏的風險

許多消費者因為相信「天然」標籤，而對產品產生過度的信任，卻因此忽略了潛在的刺激性或致敏性。事實上，天然成分也具備兩面性：即使是來自天然的物質，例如某些植物精油或高濃度萃取物，只要「劑量超標」，就可能引發刺激或過敏反應，正如毒理學的共識所言：「所有物質皆有毒，唯劑量決定。」

因此，產品的真正安全性並非來自標籤，而是來自於品牌經過嚴謹科學計算的「精準劑量設計」。

美妝品新保障：PIF 制度於 2026 年 7 月強制實施

為了讓消費者能夠更可靠地判斷產品安全性，衛福部將於 2026 年 7 月強制實施 PIF（產品資訊檔案）制度。PIF 要求品牌對產品的所有成分來源、濃度、功效依據及安全評估進行完整記錄和備查，為消費者安全加上一道嚴格的門檻。

PIF 制度倒數一年，廠商們應盡早啟動佈局

儘管法規制度日益嚴格，但仍有許多廠商在配方資料溯源、標示用語使用、微生物報告準備及跨部門溝通等層面，常遇到執行瓶頸，若企業未能及早展開準備 PIF 認證，將可能導致 2026 年產品延遲上市，甚至因未符規定而被要求下架。

PIF 制度落實的最終目的， 是讓消費者「買得安心、用得安全」，也讓真正重視品質的品牌有機會脫穎而出；無論是企業端的佈局，或消費者端的辨識，唯有共同理解制度、重視標示、關注資訊，才能共同邁向更安全、更透明的美妝保養品選擇環境。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

參考資料：・衛生福利部食品藥物管理署－化粧品產品資訊檔案（PIF）專區－法規與指引

・衛生福利部食品藥物管理署－精油類產品管理說明

原文出處：您的美妝品真的安全嗎？專家提醒：別只看「天然」標籤，劑量才是關鍵！