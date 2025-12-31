秋冬肌膚怎麼保養？「4大方向」提升肌膚水潤與明亮感

秋冬季節來臨，氣溫與濕度逐漸下降，許多人開始出現乾癢、脫屑、暗沉、粗糙或膚況不穩定等困擾。夏季陽光與高溫累積的傷害，往往會在轉季時浮現，使肌膚更加脆弱，也更需要一套完整的秋冬保養策略。

FARMELL 法媚兒指出，秋冬肌膚可從「穩定 × 補水 × 防護 × 保濕修護」四大方向同步調整

四大方向同步進行

夏季日曬會讓角質變厚、膚色不均，若進入秋冬後沒有做好補水與鎖水，肌膚便容易快速流失水分，出現緊繃、粗糙、乾癢與細紋等問題。因此，建議選擇含玻尿酸、維生素 B5、神經醯胺等成分的保養品，協助提升角質含水量並維持肌膚的保護功能；清潔時建議避免過熱水溫，減少對皮脂膜的負擔。

在防護方面，紫外線無論季節皆會持續穿透雲層，其中 UVA 更會深入真皮層造成光老化，使斑點、暗沉與細紋悄悄加深。因此，即使在秋冬，也應保持全日防曬習慣，使用能抵禦 UVA／UVB 的防曬產品，以維持膚色透明度與彈亮度。

秋冬同時是肌膚調理的良好時機。氣候較穩定、油脂分泌減少，使肌膚較適合使用質地較滋潤的保養產品。可依膚況選擇亮白、抗氧化、溫和煥膚與保濕調理類產品，如精華液、凍膜、面膜霜等，有助提升肌膚細緻度與透亮感。

整體而言，只要掌握秋冬肌膚的需求，建立「補水、鎖水、調理、全日防護」的保養節奏，即使在乾冷季節，肌膚也更容易維持明亮光澤，呈現柔嫩、穩定的狀態。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

資料來源：臺大醫院健康電子報-秋冬美肌保養

原文出處：秋冬美肌關鍵公開：深度保濕 × 全日防護 × 溫和調理，提升肌膚水潤與明亮感