許多人花了不少時間與金錢在臉部保養上，卻始終覺得效果有限：明明買了高級精華、敷了昂貴面膜，膚況卻時好時壞；陳裕豪醫師指出，有時不是產品的問題，而可能與保養順序或使用方式有關。

臉部保養不在於瓶子越多越有效，而是是否以正確的順序讓肌膚吸收、呼吸與維持穩定。掌握步驟，才能讓每一瓶保養品真正發揮它該有的位置。

臉部保養流程中最重要的第一步，就是清潔。然而，許多人誤以為洗得越乾淨越好，用力搓揉、使用強效清潔產品，反而會破壞皮膚的自然平衡。醫師提醒：

清潔應溫和、避免過度清潔 角質層維持適度油脂，可讓肌膚較不緊繃，也讓後續保養更容易延展塗抹 清潔後的肌膚不應緊繃，而應保有柔軟度

這也是為什麼許多專業保養品牌強調「溫和清潔」IN艾娜蓓就以單純配方、天然植萃打造溫和清潔與基礎保濕產品，避免造成肌膚負擔，讓後續保養步驟更容易銜接。

化妝水→精華液→乳霜—薄到厚才是吸收王道

保養品的吸收程度，取決於使用順序是否正確。醫師指出：「一般建議保養流程依質地由薄到厚排列，較容易讓產品在肌膚上均勻鋪展。」

標準流程為：

①化妝水—補充水分、平衡肌膚②精華液—提供肌膚必要的關鍵成分③乳液／乳霜—鎖住養分、維持保濕

若步驟顛倒，例如先擦乳霜再擦精華液，可能會影響精華液在肌膚上的延展度，使使用感受不如預期；品牌的產品設計即遵循此原則，以輕盈質地開啟吸收，再以簡單、純淨的鎖水成分做結尾，使保養程序更簡潔、操作起來更容易。

保養不求快，而求穩—越簡單越不容易出錯

許多人因為心急，會同時使用太多產品，甚至每天都在更換品牌。醫師提醒，這些行為都可能導致肌膚感受起來變得忽乾忽油，或狀態不一致。穩定保養的關鍵在於：

每次新增新產品須觀察反應 不要一天內使用多種不同功效 在肌膚狀態不穩時，回到最單純的步驟

這與品牌所強調的「純淨不複雜」理念不謀而合，較多人會覺得，精簡的保養方式能讓日常使用起來更輕鬆、感受也較一致。

臉部保養不是比誰用得多，而是比誰用得更懂。陳裕豪醫師提醒，正確順序能讓保養事半功倍，而錯誤順序則可能讓昂貴的精華白白浪費。只要掌握清潔→補水→精華→鎖水的節奏，再搭配成分單純、安全可靠的品牌，如IN艾娜蓓所倡導的純淨保養哲學，肌膚在日常保養中也能維持自己舒適的使用感受。

保養不在於堆疊，而在於理解；不在於昂貴，而在於方法正確。找到適合自己的步驟，肌膚自然會回到最自在的狀態。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹,非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異,若有持續困擾,建議諮詢專業醫療機構

