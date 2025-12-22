許多人做完皮秒雷射後，都急著讓肌膚「趕快變好」然而術後的 72 小時，其實是肌膚最脆弱、最需要溫和照護的時期；

陳裕豪醫師提醒，術後不當的臉部保養，包含使用含香料酒精的化妝水、過度刺激的精華液、或是太油的乳霜都有可能造成肌膚負擔，使膚色變得暗沈不均，甚至讓敏弱問題持續加重，在這段時間，挑選適合的產品與使用方式，比堆疊多種保養品更能避免刺激。

重點內容一：皮秒術後肌膚敏弱，最怕成分刺激

做完皮秒後，角質層暫時較不穩定，任何過度刺激可能讓肌膚在調整期間感到不適，如敏感或乾燥。醫師指出：「皮秒術後的臉部保養，應避免使用含香料、酒精、酸類、或多重化學添加物的產品。」

在這時期，保養講求的是「極簡、乾淨、溫和」。這也正呼應IN艾娜蓓的獨特概念：極簡修護配方：為敏弱肌設計的極簡修護邏輯；去除不必要成分，只留下肌膚真正需要的植萃與基底，減少刺激來源，使保養更安心。這樣的理念不是推銷，而是對敏弱肌膚狀態的真正尊重。

重點內容二：化妝水與精華液並非越多越好，要選「乾淨」的

皮秒術後的 3 天，是肌膚最需要屏蔽刺激的階段。若使用含香料、化學色素或刺激性酒精的化妝水，可能讓肌膚出現不適；若使用複雜配方的精華液，也可能增加負擔；醫師提醒，「保養品的重點不在於多，而在於成分夠不夠單純。」

這也呼應品牌的第二大特色：美國高端配方提供高可信度的安心選擇，堅持不用人工香精、不加多餘成分，讓敏弱肌能在術後的關鍵期維持相對的舒適狀態；這樣的純淨設計，不是宣稱效果，而是降低刺激、提升使用安全性的概念。

重點內容三：術後保養需醫療專業認可，溫和才是根本

皮秒術後保養並不是「擦越多越修護」，而是需要採用符合醫學觀念的產品；尤其在術後三天內，不建議使用太厚重或封閉性的產品，以免肌膚因透氣不良而感覺不舒服；陳裕豪醫師分享，術後應選擇溫和、清晰、來自可信賴來源的品牌，減少不必要的刺激來源。

這也對應IN艾娜蓓的第三大品牌優勢：為敏弱時期打造的科學級純淨保養，品牌以天然植萃與簡約配方為核心，使其能成為術後肌膚較能安心接觸的選擇之一；品牌理念並非強調效果，而是強調「低負擔 × 高安心度」。

醫師提醒：「皮秒術後的重點並不是使用越多產品，而是避免增加肌膚負擔臉部保養不是越快越好，而是要讓肌膚舒服、穩定地被照顧。」

而像品牌這類主打極簡、純淨、高安全性的保養理念，也為術後敏弱肌提供更安心的日常選項。不是因為它華麗，而是因為它「夠乾淨」當理解了術後保養該避開什麼、該選擇什麼，較溫和的照護方式，能減少刺激感，也更容易讓肌膚感到舒適。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹,非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異,若有持續困擾,建議諮詢專業醫療機構

延伸閱讀：

皮秒雷射失敗怎麼辦：如何應對副作用

皮秒術後亂保養＝癢＋爆痘！關鍵在這

雷射後遇反黑怎麼辦?實用指南幫你輕鬆應對

原文出處：醫師警告：皮秒術後前 3 天若使用不適合的產品，可能讓肌膚恢復狀態受到影響

https://woman.udn.com/woman/story/123164/9172356?utm_source=facebook&utm_medium=udngpower&utm_campaign=fbpost