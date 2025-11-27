《蘋果愛美獎》雙榜入選！妮芙蕾躍升醫美話題王　邀金馬影后陳意涵擔任品牌代言人

文／克拉大

《蘋果第一屆愛美獎》雙榜奪目，妮芙蕾品牌人氣急升！

在甫落幕的《蘋果第一屆愛美獎》網路票選活動中，由晶鑽生醫研發的「妮芙蕾膠原蛋白增生劑」以 16,389 票榮獲第四名，在強手如林的醫美產品中脫穎而出，成為市場矚目焦點。同場產品「美特拉線雕拉皮線」則以 28,434 票奪下冠軍，展現醫美族群對自然美感的高度關注。

晶鑽生醫謝佳憲醫師出席蘋果愛美獎頒獎典禮/晶鑽生醫提供

陳意涵出任代言人 展現自信美學

金馬影后 陳意涵 近日正式擔任妮芙蕾品牌代言人，為品牌注入自然率真的形象魅力。品牌團隊表示：「陳意涵真誠的笑容與自在態度，正體現我們對於‘美源自自信’的品牌精神。」 陳意涵分享：「我喜歡肌膚自然回彈的狀態，那是一種生活步調與狀態的回歸。」此理念也與妮芙蕾產品訴求的「由內而外喚醒青春能量」不謀而合。

晶鑽生醫研發的「妮芙蕾膠原蛋白增生劑」以 16,389 票榮獲第四名/晶鑽生醫提供

技術升級，妮芙蕾聚焦自然澎潤效果

妮芙蕾膠原蛋白增生劑採用獨家「雙乳化製程」與「特殊表面處理技術」結合 PDLLA（聚雙旋乳酸）與CMC（羧甲基纖維素）的雙重技術。其獨家微球體包覆技術有助於物質均勻分布、降低結塊風險，線條更自然，深受注重自然風格的消費者喜愛。

自 2024 年於泰國上市以來，妮芙蕾膠原蛋白增生劑累積銷量已突破三萬瓶。2025 年進軍台灣市場後迅速引發關注，下半年更於香港與澳門正式上市。目前正積極於中國、越南、印尼、美國及歐洲多國辦理上市取證，展現品牌邁向國際市場的強勁企圖心。

晶鑽生醫研發的「美特拉線雕拉皮線」以 28,434 票奪下冠軍/晶鑽生醫提供

原廠醫師認證制度Ｘ連鎖醫美集團合作，療程更安心

為確保施作品質，妮芙蕾導入原廠醫師認證制度，要求合作醫師通過完整官方教育課程，熟悉產品特性與安全操作流程。目前已有上千位台灣皮膚科及醫美專科醫師完成認證，近期也與淨妍醫美集團等簽訂戰略合作協議，使妮芙蕾填充劑進駐其全台多家分店，進一步擴大品牌佈局與能見度。妮芙蕾取得高票的背後，也反映出消費者更願意選擇「台灣與歐洲共同研發設計」的產品與方案。

自然澎潤崛起 妮芙蕾引領新美學

隨著醫美趨勢走向自然、漸進式美感，專業評估與產品來源透明已成為消費者選擇的重要標準。專家提醒，療程效果因人而異，建議於合法醫療院所與合格醫師進行諮詢討論，才能打造真正專屬的美麗方案。