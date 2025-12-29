「吃越少、動越多」就能瘦？醫師：忽略身體狀態，是瘦身卡關的最大原因之一

2025-12-29 10:01 潮健康
瘦身示意圖。圖片來源：Canva
瘦身示意圖。圖片來源：Canva

許多人在減重的道路上付出了大量努力：認真節食、每天運動、戒飲料、少吃澱粉，甚至嚴格記錄飲食，但體重仍然紋風不動。面對這樣的狀況，許多人會懷疑自己是不是意志力太弱，又或是身體天生「不會瘦」。

　

然而，陳裕豪醫師指出，瘦身沒有成效時，常見的原因之一，是方法可能不符合個人狀態，而不一定代表努力不足；身體的代謝、營養平衡、壓力狀態、作息節律，都會影響減重成果。若忽略這些關鍵因素，可能會讓努力後的效果不如預期，也較容易感到挫折。

　

一、過度節食與過量運動並不等於減重成功

許多人以為「吃越少、動越多」就能瘦，但這是最常見的錯誤方式。陳裕豪醫師解釋，當熱量攝取長期偏低，或運動量超過身體負荷時，可能會使身體出現代謝調整的情況。在這種狀態下，運動帶來的身體感受可能與預期不同，未必能有效支持調整過程

　

若代謝速度下降，可能會讓人覺得體重較不容易下降。長期下來更可能出現疲憊、注意力下降、精神不穩定等狀況，讓減重成為負擔。真正的減重，不是靠極端手段，而是讓身體在舒適且安全的節奏下調整。

二、忽略身體狀態，是瘦身卡關的最大原因之一

醫師指出，睡眠不足、壓力累積或作息紊亂，可能會影響身體的調節能力，使減重效果不如預期。許多人雖然飲食控制得很好，但因為長期睡不好或壓力大，身體容易出現代謝混亂、食慾起伏大、精神疲累等現象，讓減重效果不穩定。

　

此外，營養攝取不均衡也會造成體能下降、肌肉流失，進一步讓身體的調節能力降低；因此，減重要成功，必須從整體生活習慣著手，而不是只針對飲食或運動片面努力。

　

三、正確方法應以科學為基礎並依個人體質調整

陳裕豪醫師強調，減重沒有單一方法適合所有人。不同人的作息、壓力來源、代謝模式都不同，應依照個人狀態進行評估與規劃，市場上有許多快速瘦身方式，但若沒有經過評估，很容易造成身體負擔，使效果難以維持。

　

相較之下，從身體狀態出發的個人化減重方式，更有機會在兼顧安全下逐步調整；這也是陳裕豪醫師在臨床中強調「以身體為核心」的原因——透過專業評估、營養引導與生活節奏調整，讓減重過程更順暢，而非對身體施加壓力。

瘦身沒有成果，並不代表你不夠努力，而是你的努力方向需要被調整。身體不是機器，而是一個需要被理解、被照顧的系統；當方法正確、節奏合理、生活習慣逐漸改善時，減重不再只是數字的變化，而是整體狀態的提升。

　

陳裕豪醫師提醒，減重過程中，比起追求速度，更應重視身體能否在調整節奏中維持穩定。找到適合自己的方法，才能真正踏上可長久維持的道路。

　

免責聲明：本文為一般健康資訊分享，非作為醫療診斷或治療依據。實際狀況因個人體質與生活型態而異，如有健康疑慮，建議諮詢專業醫療人員。

康是美瘋了！全台最大門市開箱：直接把OLIVE YOUNG自有品牌搬進台灣 4亮點一次看

康是美瘋了！全台最大門市開箱：直接把OLIVE YOUNG自有品牌搬進台灣 4亮點一次看

2025-12-19 15:38 女子漾／編輯張念慈
康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 搬進台灣 4亮點一次看。圖片來源：品牌提供
康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 搬進台灣 4亮點一次看。圖片來源：品牌提供

康是美這次真的出大招，直接把韓國指標性藥妝店 OLIVE YOUNG 的人氣品牌搬進台灣。位於桃園的「桃華門市」與台中的「東興門市」雙雙升級為超旗艦店，12月19日正式開幕，以更大的空間、更完整的品項，打造全新等級的美妝潮流據點。

兩間門市不只外觀升級，內容更是誠意滿滿。包括OLIVE YOUNG四大自有品牌首度完整進駐，同步規劃MINI可愛小物專區、香水香氛大櫃，以及野獸國 IP潮玩區，無論是日常補貨、挖寶購物，還是拍照打卡，都能一次滿足。

康是美東興門市。圖片來源：品牌提供
康是美東興門市。圖片來源：品牌提供

亮點一 韓妝控必逛！OLIVE YOUNG 四大自有品牌一次到位

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

最大亮點莫過於 OLIVE YOUNG 四大品牌 wakemake、colorgram、BIOHEAL BOH、BRINGGREEN 首度以完整陣容進駐康是美。桃華與東興門市直接化身韓妝集中地，不用代購、不必等待，就能零時差入手韓妞熱用的話題商品。

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

wakemake主打專業彩妝，其中16色眼影盤與空氣感氣墊粉餅深受歡迎；colorgram以活潑年輕風格擄獲目光，糖葫蘆水光唇釉人氣居高不下；BIOHEAL BOH 則以科研保養聞名，3D益生菌面霜與B5積雪草噴霧在韓國熱銷；BRINGGREEN主打溫和純淨，積雪草毛孔精華是問題肌族群的愛用款。

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

亮點二 MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收

門市特別設置MINI主題陳列區，網羅季節限定、社群爆紅與高討論度小物，且會不定期更換內容，每次造訪都有新驚喜。從LANEIGE甜甜圈水唇釉、alternativestereo 寶石唇頰盤，到迷你版護髮精油、IP聯名護手霜，逛起來就像在挖寶。

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

亮點三 香氛控必試　命定香水機互動體驗

桃華與東興門市同步打造大型香水香氛專區，集結韓系、居家與小眾香氛品牌，讓消費者能盡情試香。包括韓國國民香氛 hetras、少女系香氛 OHANA MAHAALO 都能現場體驗。

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

其中桃華門市更設有adopt香水機，消費滿1,500 元即可互動體驗，並免費帶回一支市價690元的adopt 30ml 香水，成為開幕期間最受關注的話題亮點之一。

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

亮點四 野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買

不只美妝，康是美也同步擴展 IP 潮玩版圖。與野獸國合作的大型 IP 專區，集結迪士尼、飛天小女警等人氣角色。包含「動物方城市演唱會系列盲盒」與「飛天小女警鑰匙圈盒玩」，可愛度與收藏性兼具，讓人一逛就停不下來。

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

為歡慶開幕，康是美也端出多項限定優惠。12月19日至21日、12月26日至28日 全店不限金額85折，會員單筆消費滿2,000 元再送200點 OPENPOINT；消費滿1,500元還有機會抽中 BGYM 雲朵柔感按摩椅或 BGYM 飛輪車。此外，東興門市消費滿1,500 元可體驗超萌扭蛋機，桃華門市則推出單筆滿3,000 元贈送多功能摺疊推車或造型手提箱的限定好康。

隨著桃華門市與東興門市正式開幕，康是美也宣告美妝購物體驗全面升級。從韓系品牌、香氛互動到 IP 潮玩，一站式滿足逛街與療癒需求。12 月 19 日起，準備好清單與荷包，親自走一趟，就能感受這波超旗艦門市帶來的全新驚喜。

康是美桃華門市。圖片來源：品牌提供
康是美桃華門市。圖片來源：品牌提供

2026十二星座幸運色＋穿搭推薦一次看：學IU、舒華把好運穿在身上，整年都順起來

2026十二星座幸運色＋穿搭推薦一次看：學IU、舒華把好運穿在身上，整年都順起來

2025-12-09 13:47 女子漾／編輯張念慈
2026十二星座幸運色＋穿搭推薦一次看：把好運穿在身上，整年都順起來。圖片來源：藝人IG
2026十二星座幸運色＋穿搭推薦一次看：把好運穿在身上，整年都順起來。圖片來源：藝人IG

2026年被視為「上半年調整、下半年收成」的關鍵之年，每個星座都在進行人生大整修：有人縮減步伐重新校準方向，有人則趁勢突破極限。而今年最受關注的「幸運色穿搭」，不只是風格選擇，更像把願望寫在衣服上，讓宇宙接收到訊號，好運自然會靠近你。

這篇整理十二星座2026年的全年運勢、幸運色能量與實用穿搭建議，不管妳是上班族、學生還是年末準備升級風格，都能找到自己的「開運穿搭密碼」。

牡羊座｜幸運色：紅橙色

運勢：2026 牡羊靈感旺、人緣佳，是升職與轉職機會並存的一年。桃花強但易速食，建議先觀察再靠近。財運佳、偏財運亮，但享樂支出偏高。

穿搭建議：牡羊的紅橙色要穿得有質感，可選紅橙針織衫、襯衫或半身裙，搭上白褲或牛仔褲，不會過於張揚。上班選紅橙外套點亮整體，約會時改用紅橙小包、高跟鞋或唇色，小面積即可增強氣場。

峮峮。圖片來源：峮峮IG
峮峮。圖片來源：峮峮IG

金牛座｜幸運色：嫩綠色

運勢：今年金牛被推著成長，是升職、轉職、突破舒適圈的好年。桃花質感佳，但容易猶豫不決。財運平穩，人情與旅費支出高。

穿搭建議：嫩綠色非常適合金牛打造「溫柔系通勤穿搭」，例如嫩綠襯衫＋白長褲、奶茶裙；假日可用嫩綠小外套搭牛仔褲。怕綠色突兀的人，可以先從嫩綠絲巾、髮夾或帆布袋開始。

太妍。圖片來源：太妍IG
太妍。圖片來源：太妍IG

雙子座｜幸運色：天藍色

運勢：雙子的 2026 是人際重整、事業升級的一年。秋季強桃花，有伴者需正面溝通。財運穩，注意不要衝動投資。

穿搭建議：天藍色讓雙子思緒清晰又顯眼，上班可選天藍襯衫或灰藍西外；休閒日穿天藍牛仔外套、天藍T恤或小包，整體立刻變輕盈。若想給人「值得信任」的形象，可搭白褲或深藍長褲。

潤哦。圖片來源：潤娥IG
潤哦。圖片來源：潤娥IG

巨蟹座｜幸運色：淡粉色

運勢：巨蟹在今年情緒更成熟，做決定更果斷。工作可能有位置或環境變動。年底三個月桃花大開。

穿搭建議：淡粉色讓巨蟹的溫柔變成魅力，淡粉針織＋牛仔褲、淡粉襯衫＋米白裙都很好看。想啟動愛情運，更推薦淡粉洋裝或淡粉上衣加一點白色細節。害羞的人可以用淡粉耳環、腮紅、手機殼替代。

太妍。圖片來源：太妍IG
太妍。圖片來源：太妍IG

獅子座｜幸運色：金色

運勢：獅子今年忙碌但表現最亮眼，是升級加薪的機會年。桃花多在聚會出現。

穿搭建議：金色不用大面積，一點點就能讓你氣場上升。金色耳環、金扣西外、金色鞋子、金屬包都是獅子的必備。正式場合可選金色細肩背心＋黑色西外；日常則用金色飾品快速拉升質感。義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，手提或肩背皆能展現個性魅力。

義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，左為Marcella大型皮革托特包、右為Aurora大型梯形皮革包。
義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，左為Marcella大型皮革托特包、右為Aurora大型梯形皮革包。

處女座｜幸運色：米白色

運勢：處女今年進入「整理人生」模式，房間、人際、工作節奏全部重整。工作適合打底、進修。

穿搭建議：處女的幸運色米白，是打造極簡美學的最佳色。米白襯衫＋米白長褲，同色系穿搭最顯乾淨。若想提升專業度，可搭咖啡色腰帶、包包；假日則換成米白針織＋牛仔褲，舒服又優雅。

張員瑛。圖／IG@for_everyoung10
張員瑛。圖／IG@for_everyoung10

天秤座｜幸運色：薰衣紫

運勢：2026 天秤工作雜事多但處理得很好，是建立信任的關鍵年。5 月、10 月有強烈桃花期。

穿搭建議：薰衣紫能強化天秤的魅力，適合放在上衣、針織外套或紗裙。想打造「溫柔又有主見」的形象，可選薰衣紫襯衫＋白褲；日常則能用薰衣紫小包或指甲油點綴。

學 IU 的小清新風格：用「薰衣草紫色」穿出清新溫柔的高級質感。 Photo: Pinterest
學 IU 的小清新風格：用「薰衣草紫色」穿出清新溫柔的高級質感。 Photo: Pinterest

天蠍座｜幸運色：深紫色

運勢：天蠍會做出人生重大調整，事業亮眼，但需避免因不耐煩與團隊衝突。桃花少但質量高。

穿搭建議：深紫色打造天蠍的神秘氣場，深紫襯衫配黑褲、深紫洋裝搭長靴都是「氣勢型穿搭」。不想太高調，可以用深紫絲質上衣、眼影或深紫口紅來加強存在感。

峮峮。圖片來源：峮峮IG
峮峮。圖片來源：峮峮IG

射手座｜幸運色：深紅色

運勢：射手今年開始做長期規劃，工作成果穩定。感情要避免被新鮮感吸走。

穿搭建議：深紅色可以讓射手的冒險魅力更成熟，深紅毛衣、深紅百褶裙、深紅斗篷外套都適合。上班時可選深紅襯衫＋西褲，休閒則深紅 T＋牛仔褲即可。怕太強烈的人可從深紅唇色開始。

舒華。圖片來源：IG@yeh.shaa_
舒華。圖片來源：IG@yeh.shaa_

摩羯座｜幸運色：灰藍色

運勢：摩羯今年做的是「人生系統更新」，將迎來升級、大專案機會。單身者易遇到成熟可靠型。

穿搭建議：灰藍色是摩羯今年最穩的專業色，灰藍西裝外套、灰藍襯衫、灰藍針織衫都很百搭。搭白褲、黑褲或牛仔褲都不會錯。假日全身灰藍基調＋白球鞋是摩羯最佳休閒配方。

潤哦。圖片來源：潤娥IG
潤哦。圖片來源：潤娥IG

水瓶座｜幸運色：銀色

運勢：水瓶創意旺，但執行力要加強。人際、感情都需要更直接，不要逃避承諾。

穿搭建議：銀色適合做亮點，小面積更顯風格。銀色球鞋、銀色包、銀色飾品都能讓你看起來前衛又不浮誇。更大膽的水瓶可以嘗試銀色百褶裙或銀色短裙，搭素色上衣即可。

義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，左為Natasha皮革手提包、右為Cindy皮革手提包。
義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，左為Natasha皮革手提包、右為Cindy皮革手提包。

雙魚座｜幸運色：淡紫粉

運勢：雙魚今年直覺準，生活將迎來一場「重新排序」。桃花多但要慢選。

穿搭建議：淡紫粉是雙魚的柔美力量來源，淡紫粉針織＋白裙、淡紫粉襯衫＋牛仔褲都能展現氣質。正式場合則穿淡紫粉洋裝，小面積金屬飾品加強亮度。害怕太甜的人可以選淡紫粉配件或指甲油。

舒華。圖片來源：IG@yeh.shaa_
舒華。圖片來源：IG@yeh.shaa_

跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感

跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感

2025-12-24 04:10 女子漾／編輯桑泥
跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感。 圖片來源：IG@rooosyzh09
跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感。 圖片來源：IG@rooosyzh09

每到年末聚會，如何畫出既有節慶氛圍、又能讓肌膚在昏暗燈光下依然「自帶濾鏡」的妝容？小編建議可以從最近火到不行的大陸人氣女星趙露思身上找節慶妝容靈感！她的妝容精髓在於巧妙運用亮片、金屬眼影與打亮等技巧讓五官瞬間立體，並散發出自然通透的仙氣感。往下看小編整理 3 個趙露思派對妝容關鍵技巧，跟著畫，讓妳在年末派對中閃耀動人！

技巧一：用「金屬感」眼影打造深邃又清透的「財閥千金」眼神

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

選色重點：

趙露思常選用大地棕色打底，再疊加香檳金或古銅金的金屬色。這些色系最適合亞洲偏黃膚色，能有效達到「一抹顯白」的效果。

畫法建議：

1. 使用霧面色消腫後，將金屬色眼影點綴在眼皮中央最高點。

2. 關鍵在於眼頭也帶入一點金屬光澤，這能讓眼神看起來更深邃，卻不顯髒。


技巧二：「碎鑽感」亮片點綴

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

亮片位置：

想要在派對中閃閃發光，大顆粒的亮片單品是不可或缺的，但關鍵是「局部點綴」，不要全眼鋪滿，只需將亮片放在臥蠶中央或眼頭，在燈光閃爍時會產生如同「碎鑽」般的視覺衝擊，營造出浪漫的節慶氛圍。


技巧三：用高級打亮術畫出「立體小臉」的原生光澤

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

高光質地：

派對燈光通常由上而下或較為混亂，這時「高光」就是決定五官立體度的關鍵。建議選擇粉質細膩、不顯毛孔的珠光，或是今年最流行的液態高光。

刷色位置：

鼻尖與鼻樑起點： 製造精緻的小翹鼻感。

側臉頰 C 字部位（顴骨到眉骨）： 趙露思的臉蛋看起來飽滿的技巧之一就在這裡，這角度能製造出蘋果肌上提的年輕感。


圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

跟著趙露思畫年末派對妝，你會發現真正顯白的不是濃妝，而是懂得運用高光、亮片與金屬眼影的位置與比例。一抹光澤、一點亮片，就能讓你在派對燈光與合照中自然發光閃耀！

aespa Karina同款溫柔短髮！2026韓系短髮10款靈感推薦：一刀切、鎖骨髮…好整理的短髮髮型一次看

aespa Karina同款溫柔短髮！2026韓系短髮10款靈感推薦：一刀切、鎖骨髮…好整理的短髮髮型一次看

2025-12-13 01:15 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：Instagram @katarinabluu、@yejinhand
圖片來源：Instagram @katarinabluu@yejinhand

2026年韓系髮型潮流全面吹向俐落短髮！從aespa Karina的小姊姊系短髮到孫藝珍的減齡短髮，不只好整理，更能修飾臉型、讓氣質瞬間升級。對於正在考慮換髮型的女孩，不妨考慮在2026年讓自己煥然一新！小編為女孩們盤點10款最新韓系短髮靈感，只要抓到適合的長度與層次，每個人都能剪出屬於自己的高級短髮。

1. 小姊姊系短髮

圖片來源：Instagram @katarinabluu
圖片來源：Instagram @katarinabluu

Karina這頭短髮打破以往的形象，呈現出優雅成熟感，她的短髮長度落在肩上，下擺微順，整體造型富有線條感，很適合臉部輪廓立體的女孩，展現能俐落也能溫柔的高級短髮。

2. 一刀切短髮

圖片來源：Instagram @_chaechae_1
圖片來源：Instagram @_chaechae_1

LE SSERAFIM成員金采源以一頭俐落的一刀切短髮登場，下擺齊平，髮束俐落乾淨，給人率性、知性、有個性的印象。

3. 鎖骨短髮

圖片來源：Instagram @__shinyeeun
圖片來源：Instagram @__shinyeeun

對於不敢一次剪太短的人，可以選擇將長度落在鎖骨或再上一點，自然微彎就能達到顯臉小的效果，建議搭配髮夾、髮箍等配件，給人溫柔又減齡的感覺。

4. C字內彎短髮

圖片來源：Instagram @iammaeng
圖片來源：Instagram @iammaeng

如果臉型偏圓或下顎比較明顯，C字內彎是很好的修飾幫手，宋慧喬以齊短髮加末端自然C字內彎，藉由髮型包住臉頰達到瘦小臉的效果，五官瞬間更顯精緻，即使素顏也能看起來很有精神，給人輕盈又隨性的感覺。

5. 層次感短髮

圖片來源：Instagram @ggonekim
圖片來源：Instagram @ggonekim

比一刀切短髮再更自然，加入齊瀏海與輕微層次，讓髮尾微微外翹，變得更加可愛俏皮，同時露出頸部線條，營造出俐落輕盈的氛圍。

6. 奶油系短髮

圖片來源：Instagram @maybe_im_jisu
圖片來源：Instagram @maybe_im_jisu

在2026年韓系髮型趨勢中，奶油色調染髮依然流行，以厚度適中的短髮，搭配奶茶棕、可可棕等奶油色系，營造溫柔清新的感受，也讓髮絲更飽滿、更有存在感。

7. 微濕感短髮

圖片來源：Instagram @sooyaaa__
圖片來源：Instagram @sooyaaa__

近年日本很有名微濕感的髮型也流行到韓國，使用髮油、髮蠟等造型品製造水光線條，讓頭髮呈現半乾、半濕的質感，短髮建議可以向外夾翹，增添造型感，像Jisoo這樣很適合搭配深色或冷淡風妝容，也非常適合派對、聚餐等場合。

8. 耳下3公分

孫藝珍近期換上一頭俏皮又減齡的短髮，長度落在耳下 3～4 公分，清爽、精緻、沒有負擔，尤其搭配瀏海又更增添幾分可愛感。

9. 法式短捲髮

圖片來源：Instagram @iammaeng
圖片來源：Instagram @iammaeng

帶有小小捲度的短髮，展現輕微的凌亂感，既方便整理，也不會因為風大而崩壞，輕鬆營造法式的自然俏麗與慵懶感。

10. 瀏海＋短髮組合

圖片來源：Instagram @kyo1122
圖片來源：Instagram @kyo1122

瀏海短髮也跟著這波短髮風潮重新流行回來，不管是齊瀏海、韓系八字瀏海或空氣瀏海，短髮加上瀏海能讓五官比例更集中，還有減齡效果，非常適合想變可愛的女生。

2026 年度代表色是它！別錯過這7款「雲舞白」美甲提案，原來白色也有這麼多變化！

2026 年度代表色是它！別錯過這7款「雲舞白」美甲提案，原來白色也有這麼多變化！

2025-12-11 21:50 女子漾／編輯桑泥
2026 年度代表色是它！別錯過這７款「雲舞白」美甲提案，原來白色也有這麼多變化。 圖片來源：Pinterest
2026 年度代表色是它！別錯過這７款「雲舞白」美甲提案，原來白色也有這麼多變化。 圖片來源：Pinterest

隨著 Pantone 宣布 2026 年度代表色為 「Cloud Dancer 雲舞白」，它是一種柔霧、空靈、不刺眼的米白、淺白調，而時尚與彩妝界都在積極準備響應這股淡雅清新的風格！除了穿搭以外，小編整理了以下 7 款雲舞白專屬美甲造型提案，為今年冬天換上一手閃亮、乾淨又優雅的白色美甲，讓我們一起帶著指尖走在時尚尖端！

「雲舞白」美甲提案 1：白色波點

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

波點造型的美甲散發著優雅又帶點趣味的氛圍，白色更襯托出它的精緻與夢幻，既不浮誇，但多了一點設計感，非常適合冬季聚會。


「雲舞白」美甲提案 2：半月形經典法式

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

如果是喜歡經典法式美甲的女孩，不仿試試雲舞白半月法式，簡單的設計更顯精緻，也可以在靠近指甲根部的位置增加第二道更細的弧線，增加更多造型感。


「雲舞白」美甲提案 3：柔和的中性漸層造型

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

小編非常推薦這款蜜桃裸色到雲舞白色的漸層美甲，這兩個顏色搭配起來不僅氣質滿分，更帶有一股溫柔高雅的氛圍。


「雲舞白」美甲提案 4：雲朵造型

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

想要打造最符合2026年度代表色「雲舞白」的美甲嗎？那就試試這款夢幻雲朵造型吧！在指尖上添加白色雲朵圖案，再混搭簡約的法式半月形，名符其實的雲舞白美甲就完成了！


「雲舞白」美甲提案 5：細緻雪花

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

利用大小不一的雪花圖案點綴在指尖上，這個造型特別適合聖誕節，節慶氛圍感滿滿。


「雲舞白」美甲提案６：珠光金屬

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

想讓雲舞白美甲更添幾分優雅？不妨試試不同的光澤感，與其選擇柔滑的高光白色，可以試試帶有銀色光澤的珠光金屬，它能為任何長度和形狀的指甲帶來煥然一新的優雅感。


「雲舞白」美甲提案７：經典乳白色

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

雲舞白美甲提案中當然也不可少最經典的單色系列，而這款乳白色給人溫暖、簡約又純潔的感覺，是一款自己在家也可以完成的美甲造型！

