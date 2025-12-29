「吃越少、動越多」就能瘦？醫師：忽略身體狀態，是瘦身卡關的最大原因之一

瘦身示意圖。圖片來源：Canva

許多人在減重的道路上付出了大量努力：認真節食、每天運動、戒飲料、少吃澱粉，甚至嚴格記錄飲食，但體重仍然紋風不動。面對這樣的狀況，許多人會懷疑自己是不是意志力太弱，又或是身體天生「不會瘦」。

然而，陳裕豪醫師指出，瘦身沒有成效時，常見的原因之一，是方法可能不符合個人狀態，而不一定代表努力不足；身體的代謝、營養平衡、壓力狀態、作息節律，都會影響減重成果。若忽略這些關鍵因素，可能會讓努力後的效果不如預期，也較容易感到挫折。

一、過度節食與過量運動並不等於減重成功

許多人以為「吃越少、動越多」就能瘦，但這是最常見的錯誤方式。陳裕豪醫師解釋，當熱量攝取長期偏低，或運動量超過身體負荷時，可能會使身體出現代謝調整的情況。在這種狀態下，運動帶來的身體感受可能與預期不同，未必能有效支持調整過程

若代謝速度下降，可能會讓人覺得體重較不容易下降。長期下來更可能出現疲憊、注意力下降、精神不穩定等狀況，讓減重成為負擔。真正的減重，不是靠極端手段，而是讓身體在舒適且安全的節奏下調整。

二、忽略身體狀態，是瘦身卡關的最大原因之一

醫師指出，睡眠不足、壓力累積或作息紊亂，可能會影響身體的調節能力，使減重效果不如預期。許多人雖然飲食控制得很好，但因為長期睡不好或壓力大，身體容易出現代謝混亂、食慾起伏大、精神疲累等現象，讓減重效果不穩定。

此外，營養攝取不均衡也會造成體能下降、肌肉流失，進一步讓身體的調節能力降低；因此，減重要成功，必須從整體生活習慣著手，而不是只針對飲食或運動片面努力。

三、正確方法應以科學為基礎並依個人體質調整

陳裕豪醫師強調，減重沒有單一方法適合所有人。不同人的作息、壓力來源、代謝模式都不同，應依照個人狀態進行評估與規劃，市場上有許多快速瘦身方式，但若沒有經過評估，很容易造成身體負擔，使效果難以維持。

相較之下，從身體狀態出發的個人化減重方式，更有機會在兼顧安全下逐步調整；這也是陳裕豪醫師在臨床中強調「以身體為核心」的原因——透過專業評估、營養引導與生活節奏調整，讓減重過程更順暢，而非對身體施加壓力。

瘦身沒有成果，並不代表你不夠努力，而是你的努力方向需要被調整。身體不是機器，而是一個需要被理解、被照顧的系統；當方法正確、節奏合理、生活習慣逐漸改善時，減重不再只是數字的變化，而是整體狀態的提升。

陳裕豪醫師提醒，減重過程中，比起追求速度，更應重視身體能否在調整節奏中維持穩定。找到適合自己的方法，才能真正踏上可長久維持的道路。

免責聲明：本文為一般健康資訊分享，非作為醫療診斷或治療依據。實際狀況因個人體質與生活型態而異，如有健康疑慮，建議諮詢專業醫療人員。

