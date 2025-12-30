保養示意圖。圖片來源：Canva

在資訊量爆炸的時代，臉部保養成了許多人每天都在做、卻不一定做對的日常。網路上的「臉部保養推薦」琳瑯滿目，從排行榜、直播帶貨到KOL愛用品分享，每個人說的都不一樣。許多民眾因此陷入盲保養品盲選、亂用的循環，肌膚卻始終不穩定。

陳裕豪醫師提醒：「保養品不是靠人氣挑選，而是靠理解挑選。」若想讓臉部保養成為真正的日常支撐，而不是無形負擔，選品時一定要記住三件事。

第一件事：看成分，而不是看包裝

保養品最重要的不是瓶子、質地或外觀，而是「成分是否單純、安全、適合」。許多人容易被包裝吸引，看見網紅用得好就跟著買，但卻忽略成分是否適合自己；

醫師提醒：「臉部保養常被建議以成分單純、溫和為主，避免過度堆疊造成額外負擔。」過多化學添加物、人工香料或刺激成分，可能使不同膚質產生不適，而配方越複雜，越容易造成肌膚負擔。

美國高端科研品牌IN艾娜蓓品牌理念主張「純淨、安全、誠實」，使用天然植物萃取，不追求花俏複方。這樣的品牌概念，正呼應醫師所強調的「成分比包裝重要」。

第二件事：看膚質，而不是看別人怎麼用

每個人的膚質都不同，油性、乾性、混合性與敏感性，需求完全不一樣。然而許多人在選擇臉部保養品時，往往依靠網友或好友的使用心得，而不是自己的膚質狀態。

醫師指出：「相較於沒有保養，選擇不適合自身膚質的產品，更可能使膚況不穩定。」乾性肌模仿油性肌使用控油產品，可能越用越緊繃；油性肌跟著改用高滋潤乳霜，容易感到黏膩、沉重；敏感肌若使用香料或刺激性成分，更容易產生不適。

臉部保養沒有萬用公式，唯一的答案，是「較重要的方向，是找到與自己膚況相符的保養方式。」成分相對單純的產品，在挑選上通常較容易評估適用性，對不同膚質的人來說也可能比較容易接受。

第三件事：看長期的穩定，而不是短期的變化

許多人在挑選臉部保養時，最大盲點是期待「立刻有感」；但肌膚是一個長期循環系統，短期的感受不代表安全或適合。醫師提醒：臉部保養多以維持日常穩定為主要目標，而非依賴短暫的變化，穩定的清潔、保濕、防晒與基礎調理，才是肌膚維持良好狀態的關鍵。

這也是為什麼近年越來越多使用者偏好使用強調純淨保養的品牌。以強調簡化步驟與透明配方的方式，協助消費者在挑選時更容易做出符合日常需求的選擇，挑選長期能持續使用、並符合自身膚質的產品，通常較能讓日常保養維持穩定性。

臉部保養不是一場競賽，也不是追求潮流的活動，而是一種理解自己的過程。當你願意看成分、懂膚質、注重長期穩定，保養就不再是困擾，而會變成肌膚最可靠的後盾。

正如陳裕豪醫師所說：「懂得評估自身需求，是臉部保養的一個重要起點。」而強調純淨、單純、精準的保養理念，也提醒我們少一點迷思、多一點理解，保養才能真正走得長久。

免責聲明：本文為一般保養與健康相關資訊分享，非作為醫療診斷或治療依據。實際肌膚反應因個別狀況而異，如有持續不適，建議諮詢專業醫療人員。

