醫美後怎麼保養？醫師：醫美保養消費者最常問的10個QA

醫美、保養、女性示意圖。圖片來源：Canva

周輝政 醫師／婦產專科與皮膚保養顧問

在門診中，周醫師常提醒患者：醫美療程本身並不是效果最終的決定因素。真正影響肌膚能恢復得多快、多漂亮、多穩定的，是「術後的7天」。術後初期，皮膚可能較為敏感，若使用刺激性產品，可能增加乾燥或不適感，因此建議以溫和產品為主。許多自以為是“好好保養”的動作，其實替皮膚增加了更多負擔。

Q1：醫美保養品跟一般保養品有什麼不同？

「醫美後使用的保養品，多以溫和度與修護取向為重點，以便在術後日常保養時更易使用。一般保養品多著重日常美容需求，例如抗老、美白、控油、精華濃縮等，因此往往含有香料、酒精、酸類或強力活性成分。然而這些“正常時期的好朋友”，在術後的皮膚上卻可能造成刺激。醫美後保養真正的核心是“修護”，以保濕與溫和成分為主的產品，主要協助維持肌膚舒適度與保水狀態，減少術後的外在刺激。這也是為什麼醫美保養更強調低敏、安全、不刺激，效果不在於“越強越好”，而是“越溫和，越能真正幫助皮膚”。

Q2：一定要用醫美專用保養品嗎？

並非硬性規定，但確實能大幅降低術後不適與延遲恢復的風險。術後皮膚吸收力比平常強上許多，一般保養品中的活性成分若滲入過深，可能讓皮膚無法承受。醫美專用保養品的設計著重在控量吸收、純保濕與純修護，讓皮膚在最脆弱時得到最單純但有效的支持，也兼具居家即可輕鬆使用的便利性。市面上一些以溫和修護取向為主的面膜品牌，例如森田藥粧，多以保濕為核心，協助維持肌膚的舒適度。

Q3：醫美專用的成分會不會太強？敏感肌能用嗎？

敏感肌通常比一般人更害怕嘗試新保養，但事實上，真正的醫美專用品反而是敏感肌的幫手。像積雪草萃取、B5 等常見成分，常被運用於溫和保濕、維持肌膚舒適度的配方中。這些成分都屬於高度友善敏感肌的修護系統。相較之下，時下熱門的A醇抗老產品，即便在開架市場熱度很高，其本質屬於“促進更新”的活性，在皮膚尚未穩定前貿然使用反而可能帶來刺激，因此應在術後完全恢復後才重新加入。

Q4：做完醫美後幾天可以開始使用保養品？

這完全取決於療程的深淺。淺層雷射如淨膚、皮秒，美白光等，不同療程後的保養使用時機需依個人膚況與醫師建議調整，一般會從溫和保濕開始，再逐步恢復其他項目。

Q5：能與其他產品一起使用嗎？

術後保養的邏輯是「先減法，再慢慢加法」。術後頭三天只需要最基本的保濕與修護，讓皮膚不受到任何額外刺激。第四天起，若皮膚狀態穩定，可加入防曬、簡單乳液，而具刺激性的產品需在第七天後、皮膚完全不再脫屑或刺痛時再逐步恢復原本的保養順序。若急於使用酸類或A醇，只會延長修護時間，使療程效果打折。

Q6：醫美保養品為什麼比較貴？

原因不在於包裝，而在於製程與技術。醫美級產品常使用醫療級純度更高的原料，並以無菌或低刺激技術製作，不含香料、酒精與不穩定防腐劑。此外，成分如積雪草苷與B5需要穩定封存技術，才能確保敷到臉上時仍保持活性。不少醫美專用產品也會做敏弱肌測試或臨床驗證，這類產品通常重視成分單純化與溫和性，適合在術後早期當作日常保養的一部分。

Q7：應該怎麼挑選醫美保養？

挑選醫美保養時，建議尋找無酒精、無香料、無酸類、成分越單純越好的產品。修護成分的強度不是靠刺激，而是靠穩定與吸收，例如積雪草苷、玻尿酸、B5、β-葡聚糖等，都是敏弱肌高度適用的安全選擇。此外，面膜布的服貼度與柔軟度也十分重要，太厚或牽扯皮膚的材質反而增加不適。安全性證據、敏弱肌測試、品牌研發能力也都是選購的關鍵指標。

Q8：醫美保養品白天能使用嗎？需要加防曬嗎？

不但能用，而且建議白天務必加強保濕。術後皮膚更容易流失水分，因此修護產品應在白天與晚上都持續使用。然而“最重要的步驟”是防曬。術後的皮膚較敏感，若長時間曝曬可能增加肌膚負擔，因此建議外出時做好遮陽與防護。防曬產品應選擇SPF30到50、PA+++以上，並且務必定時補擦。

Q9：醫美保養品懷孕、哺乳期可以使用嗎？

多數修護型產品屬於安全成分，尤其是玻尿酸、B5、積雪草苷，在孕期大多可使用。然而美白同步性強的活性成分如A醇、水楊酸、高濃度果酸則建議避免。孕期的皮膚本來就偏敏感，因此使用前仍建議局部測試是比較保險的方式。

Q10：做完療程後多久可以恢復使用A醇、美白或酸類？

若是淺層雷射，大多在7天後便能考慮恢復；果酸煥膚則需10到14天；微針或飛梭因屬深層微損傷，需至少14天以上，並依膚況調整；音波或電波雖屬深層熱能，但仍建議依乾燥程度調整何時加入活性成分。若皮膚仍有緊繃、脫屑、微刺痛感，則應延後。修護永遠比急躁更重要。

正確認識術後保養，有助恢復與肌膚穩定

醫美治療的效果並非只取決於儀器或操作技術，術後照護同樣是重要關鍵。周醫師表示，適當的保濕、防護與修復，可以減少不適並有助肌膚恢復，良好的保濕與防護有助於維持皮膚的舒適度，使術後日常保養更順利。若在黃金修護期能選用溫和、有效、安心的修護產品，讓每一次的醫美投資真正發揮最大效益。

