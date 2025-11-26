冬季穿搭雙重話題夯！PUMA × PAZZO 慵懶週末聖誕系列曝光、adidas 摩卡慕斯穿搭接力領風潮

這個冬天，女孩們最期待的兩大品牌都出手了。PUMA 與 PAZZO 以超人氣薄底鞋 SPEEDCAT 推出慵懶週末「Lazy Weekend」聖誕限定系列；另一邊 adidas 則以摩卡慕斯色調打造秋冬穿搭公式，從絲絨材質到 SOFT LUX 的貼身剪裁，全部都準備好讓女性輕鬆拿下冬季時髦主導權。整篇帶你看清楚兩大品牌的冬季新品亮點、配色趨勢、活動贈品與必追造型。

PUMA × PAZZO：Lazy Weekend 慵懶系聖誕穿搭溫暖登場

PUMA 與 PAZZO 冬季聯名正式揭曉，以 SPEEDCAT OG 薄底鞋為主角推出兩款全新聖誕限定色：玫瑰粉與丹寧藍。整體形象以「Lazy Weekend 慵懶週末」為靈感，搭配 PAZZO 的針織、丹寧設計，將冬季舒適與日常時髦完美放大。

品牌大使王淨親自示範本季穿搭，選擇 Retro Tape 合身針織立領外套與長風褲，以溫暖大地色調點出冬季氛圍，最後踩上一雙 SPEEDCAT OG 玫瑰粉，剛剛好的柔和色彩，讓休閒與時髦輕鬆並存。

PUMA 這次更把 PAZZO 的人氣角色「捲捲貓」帶來聖誕派對。歐巴與歐泥穿上 PUMA 特調海鹽色、拿鐵色針織造型，以療癒氣質陪粉絲迎接節慶，讓鞋款、穿搭、角色一次串起最可愛的 Lazy Weekend。

雙品牌暖心加碼：鞋款買就送聖誕限定、官網滿額再送提袋

PUMA 從 11 月 27 日起推出冬季限定驚喜，凡購買指定配色 SPEEDCAT OG（玫瑰粉或丹寧藍），即可獲得捲捲貓吊飾與毛衣一組，兩款隨機贈送，數量有限、送完為止。PAZZO 也同步祭出官網活動，12 月 1 日起於官網單筆滿 3500 元，並且訂單內含任一 PUMA「SPEEDCAT OG」或「GO WNS」鞋款，就能獲得品牌印花標語提袋，讓實用與美感一次滿足。

adidas 秋冬主攻摩卡慕斯色系：絲絨套裝 × 精緻剪裁成為話題焦點

今年秋冬仍由「美拉德、摩卡慕斯」色調領跑時尚。adidas 舞動系列與 SOFT LUX 系列同步抓住這波焦糖、駝色、深棕等暖色風潮，讓女生從街頭到日常都能穿出濃濃秋冬品味。

adidas 舞動系列以絲絨材質為亮點，三線錐形褲依舊是人氣單品。側邊落地三線設計能自然延伸腿部線條，打造纖細視覺效果；滿版 LOGO 與絲絨面料透過光影呈現不同層次，使整身造型既溫柔又有運動潮流感，配上秋冬最夯的焦糖、駝色，街頭氛圍瞬間拉滿。

SOFT LUX 系列打造現代女性的冬季質感：貼身、親膚、剛剛好的優雅

相較於舞動系列的街頭氣息，SOFT LUX 則以更柔軟、親膚的莫代爾面料打造貼合亞洲身形的自然曲線。從米色、駝色到焦糖，色彩配置散發低調而精緻的優雅氣質，非常適合運動前後、週末外出或平日想提升質感的穿搭選擇。整體系列風格清爽、知性，也更貼近現代女性的生活樣貌，是這季值得投資的百搭單品。