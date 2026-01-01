埋線拉提後為什麼效果不好？怎麼照護？醫師：三關鍵一定要做到

2026-01-01
醫美、保養、女性示意圖。圖片來源：Canva
醫美、保養、女性示意圖。圖片來源：Canva

許多人選擇線雕拉提、筋膜拉提或埋線拉提，希望改善臉部鬆垂、重拾更俐落的輪廓。不過，施作完的狀態好不好、是否能順利恢復，其實不只與操作有關，更與術後照護息息相關。

許多原本可以順利恢復的民眾，因為忽略照護細節而產生更多不適。陳裕豪醫師 強調：「術後照護與施作本身同等重要。」只要掌握正確方式，才能讓恢復過程更平穩、更安心。

一、固定期避免拉扯，讓組織有時間安定

線雕拉提後，臉部深層會有一段線材與組織「固定與調整期」。若在這段時間讓臉部受到外力拉扯，可能會造成不適感增加，醫師建議：

  • 清潔與保養時避免用力搓揉

  • 避免趴睡或將臉長時間壓在枕頭上

  • 減少誇張表情，如大笑、大幅張口

  • 暫時避免到需要大幅臉部用力的場合這些看似簡單的細節，有助於在恢復階段讓臉部感覺更舒適。

　

二、日常作息影響恢復速度：睡眠、防曬、補水都要做

身體在恢復階段最需要的是規律與穩定；醫師說明，術後幾天若作息不規律、熬夜或飲食刺激，可能會影響整體身體狀態，間接影響個人恢復感受。

為了在恢復期間維持較佳的舒適度，建議：

  • 每天保持足夠睡眠

  • 多補充水分，讓肌膚保持穩定

  • 避免油炸、辛辣或酒精等刺激性食物

  • 務必防曬，避免紫外線增加皮膚負擔這些習慣看似基本，但對於埋線拉提或筋膜拉提後的調整過程非常重要。

三、按時回診並適度觀察變化，增加安心度

術後回診並不是形式，而是重要的安全步驟。透過回診，主治醫師能了解整體恢復情形，提供進一步的照護建議，並針對不同狀態提供照護建議。此外，若民眾出現不尋常腫脹、緊繃或疑惑，也能及時獲得專業協助。

　

醫師在臨床經驗中發現，民眾若自行判斷症狀，有時可能會增加不確定感。因此他提醒，術後若有任何不確定的感受，都應及時詢問，而不是自行猜測。

　

線雕拉提並不是做完就結束，而是一段需要耐心與照護的過程；透過專業評估與適當照護，可協助提升整體恢復階段的舒適度與安心感。

　

陳裕豪醫師認為，筋膜拉提的效果因人而異，有些人術後可能會覺得臉部線條更精神、較有支撐感。為了讓恢復過程更順利，選擇有經驗、並重視術後追蹤的醫師，搭配適合自己的照護方式，有助於提升整體安心感。

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹,非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異,若有持續困擾,建議諮詢專業醫療機構

康是美瘋了！全台最大門市開箱：直接把OLIVE YOUNG自有品牌搬進台灣 4亮點一次看

康是美瘋了！全台最大門市開箱：直接把OLIVE YOUNG自有品牌搬進台灣 4亮點一次看

2025-12-19
康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 搬進台灣 4亮點一次看。圖片來源：品牌提供
康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 搬進台灣 4亮點一次看。圖片來源：品牌提供

康是美這次真的出大招，直接把韓國指標性藥妝店 OLIVE YOUNG 的人氣品牌搬進台灣。位於桃園的「桃華門市」與台中的「東興門市」雙雙升級為超旗艦店，12月19日正式開幕，以更大的空間、更完整的品項，打造全新等級的美妝潮流據點。

兩間門市不只外觀升級，內容更是誠意滿滿。包括OLIVE YOUNG四大自有品牌首度完整進駐，同步規劃MINI可愛小物專區、香水香氛大櫃，以及野獸國 IP潮玩區，無論是日常補貨、挖寶購物，還是拍照打卡，都能一次滿足。

康是美東興門市。圖片來源：品牌提供
康是美東興門市。圖片來源：品牌提供

亮點一 韓妝控必逛！OLIVE YOUNG 四大自有品牌一次到位

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

最大亮點莫過於 OLIVE YOUNG 四大品牌 wakemake、colorgram、BIOHEAL BOH、BRINGGREEN 首度以完整陣容進駐康是美。桃華與東興門市直接化身韓妝集中地，不用代購、不必等待，就能零時差入手韓妞熱用的話題商品。

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

wakemake主打專業彩妝，其中16色眼影盤與空氣感氣墊粉餅深受歡迎；colorgram以活潑年輕風格擄獲目光，糖葫蘆水光唇釉人氣居高不下；BIOHEAL BOH 則以科研保養聞名，3D益生菌面霜與B5積雪草噴霧在韓國熱銷；BRINGGREEN主打溫和純淨，積雪草毛孔精華是問題肌族群的愛用款。

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

亮點二 MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收

門市特別設置MINI主題陳列區，網羅季節限定、社群爆紅與高討論度小物，且會不定期更換內容，每次造訪都有新驚喜。從LANEIGE甜甜圈水唇釉、alternativestereo 寶石唇頰盤，到迷你版護髮精油、IP聯名護手霜，逛起來就像在挖寶。

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

亮點三 香氛控必試　命定香水機互動體驗

桃華與東興門市同步打造大型香水香氛專區，集結韓系、居家與小眾香氛品牌，讓消費者能盡情試香。包括韓國國民香氛 hetras、少女系香氛 OHANA MAHAALO 都能現場體驗。

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

其中桃華門市更設有adopt香水機，消費滿1,500 元即可互動體驗，並免費帶回一支市價690元的adopt 30ml 香水，成為開幕期間最受關注的話題亮點之一。

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

亮點四 野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買

不只美妝，康是美也同步擴展 IP 潮玩版圖。與野獸國合作的大型 IP 專區，集結迪士尼、飛天小女警等人氣角色。包含「動物方城市演唱會系列盲盒」與「飛天小女警鑰匙圈盒玩」，可愛度與收藏性兼具，讓人一逛就停不下來。

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

為歡慶開幕，康是美也端出多項限定優惠。12月19日至21日、12月26日至28日 全店不限金額85折，會員單筆消費滿2,000 元再送200點 OPENPOINT；消費滿1,500元還有機會抽中 BGYM 雲朵柔感按摩椅或 BGYM 飛輪車。此外，東興門市消費滿1,500 元可體驗超萌扭蛋機，桃華門市則推出單筆滿3,000 元贈送多功能摺疊推車或造型手提箱的限定好康。

隨著桃華門市與東興門市正式開幕，康是美也宣告美妝購物體驗全面升級。從韓系品牌、香氛互動到 IP 潮玩，一站式滿足逛街與療癒需求。12 月 19 日起，準備好清單與荷包，親自走一趟，就能感受這波超旗艦門市帶來的全新驚喜。

康是美桃華門市。圖片來源：品牌提供
康是美桃華門市。圖片來源：品牌提供

Netflix《他為什麼依然單身》朱珠姊姊感穿搭教科書一次看！盤點6套大人系造型，成熟女人這樣穿最迷人

Netflix《他為什麼依然單身》朱珠姊姊感穿搭教科書一次看！盤點6套大人系造型，成熟女人這樣穿最迷人

2025-12-28
圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

最近討論度極高的Netflix戲劇《他為什麼依然單身》，劇中圍繞的不只是愛情選擇，更是一種關於「成熟後如何看待關係與自我狀態」的提問。也正因如此，「姊姊感」這個關鍵字，再次成為許多人關注的焦點——不是急著被愛，而是站得夠穩、夠清楚，自然有人靠近。而提到現實世界中最具代表性的姊姊感範本，女主角朱珠絕對榜上有名。她的穿搭從不張揚，卻總能在第一時間抓住視線。小編盤點了朱珠的姊姊感6套造型穿搭，一起拆解什麼叫做真正的大人系穿搭！

1.白襯衫 × 格紋馬甲 × 過膝長靴

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

以白襯衫作為基底，外疊格紋馬甲與粗呢背心，層次分明卻不顯厚重，線條乾淨俐落。腰間皮帶自然收出比例，搭配奶白色長褲與過膝黑靴，把整體身形拉得修長而有力量。這套造型在中性與女人味之間取得平衡，理性中帶著柔韌，是一種不需要張揚的氣場展現。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

2.香檳金修身套裝 × 細鍊飾品

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

香檳金色套裝在燈光下散發細緻光澤，低調卻不黯淡。收腰剪裁勾勒出身形曲線，微喇叭袖讓線條更顯流動。配件刻意簡化，只留下項鍊與耳環點亮視線，把焦點完全交給整體氣場。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

3.淺灰毛呢外套 × 粉色針織 × 高跟鞋

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

柔霧感的淺灰毛呢外套，內搭淡粉色針織，色調溫柔卻不甜膩，第一眼親近，卻保留距離。俐落剪裁搭配尖頭高跟鞋，自然拉長比例，也讓整體多了都會女子的自信感。這套穿搭靠的是材質與色彩堆疊出的層次，溫柔但不軟弱，是很耐看的姊姊感範本。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

4.白色西裝套裝 × 紅色尖頭高跟鞋

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

全白套裝最考驗的從來不是搭配技巧，而是氣場本身。結構感西裝外套搭配同色長褲，線條乾淨、比例俐落，沒有多餘修飾。紅色尖頭高跟鞋成為整體唯一亮點，在極簡之中注入自信與女人味。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

5.黑色西裝外套 × 長裙剪裁 × 亮色手提包

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

黑色向來是成熟女人的安全色，但這套造型卻一點也不保守。合身西裝外套搭配帶有裙擺線條的下身設計，讓俐落與柔美同時存在。珍珠項鍊低調點亮鎖骨，而亮色手提包在全黑之中拉出視覺焦點，讓造型更有記憶點。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

6.米色針織上衣 × 高腰開衩長裙 × 夜景氛圍

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

柔軟的米色針織上衣，搭配深色高腰開衩長裙，一柔一挺的材質對比，讓層次自然浮現。針織的親和感中和夜晚的銳利，而開衩裙擺在行走間若隱若現，性感卻不刻意。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

2026十二星座幸運色＋穿搭推薦一次看：學IU、舒華把好運穿在身上，整年都順起來

2026十二星座幸運色＋穿搭推薦一次看：學IU、舒華把好運穿在身上，整年都順起來

2025-12-09
2026十二星座幸運色＋穿搭推薦一次看：把好運穿在身上，整年都順起來。圖片來源：藝人IG
2026十二星座幸運色＋穿搭推薦一次看：把好運穿在身上，整年都順起來。圖片來源：藝人IG

2026年被視為「上半年調整、下半年收成」的關鍵之年，每個星座都在進行人生大整修：有人縮減步伐重新校準方向，有人則趁勢突破極限。而今年最受關注的「幸運色穿搭」，不只是風格選擇，更像把願望寫在衣服上，讓宇宙接收到訊號，好運自然會靠近你。

這篇整理十二星座2026年的全年運勢、幸運色能量與實用穿搭建議，不管妳是上班族、學生還是年末準備升級風格，都能找到自己的「開運穿搭密碼」。

牡羊座｜幸運色：紅橙色

運勢：2026 牡羊靈感旺、人緣佳，是升職與轉職機會並存的一年。桃花強但易速食，建議先觀察再靠近。財運佳、偏財運亮，但享樂支出偏高。

穿搭建議：牡羊的紅橙色要穿得有質感，可選紅橙針織衫、襯衫或半身裙，搭上白褲或牛仔褲，不會過於張揚。上班選紅橙外套點亮整體，約會時改用紅橙小包、高跟鞋或唇色，小面積即可增強氣場。

峮峮。圖片來源：峮峮IG
峮峮。圖片來源：峮峮IG

金牛座｜幸運色：嫩綠色

運勢：今年金牛被推著成長，是升職、轉職、突破舒適圈的好年。桃花質感佳，但容易猶豫不決。財運平穩，人情與旅費支出高。

穿搭建議：嫩綠色非常適合金牛打造「溫柔系通勤穿搭」，例如嫩綠襯衫＋白長褲、奶茶裙；假日可用嫩綠小外套搭牛仔褲。怕綠色突兀的人，可以先從嫩綠絲巾、髮夾或帆布袋開始。

太妍。圖片來源：太妍IG
太妍。圖片來源：太妍IG

雙子座｜幸運色：天藍色

運勢：雙子的 2026 是人際重整、事業升級的一年。秋季強桃花，有伴者需正面溝通。財運穩，注意不要衝動投資。

穿搭建議：天藍色讓雙子思緒清晰又顯眼，上班可選天藍襯衫或灰藍西外；休閒日穿天藍牛仔外套、天藍T恤或小包，整體立刻變輕盈。若想給人「值得信任」的形象，可搭白褲或深藍長褲。

潤哦。圖片來源：潤娥IG
潤哦。圖片來源：潤娥IG

巨蟹座｜幸運色：淡粉色

運勢：巨蟹在今年情緒更成熟，做決定更果斷。工作可能有位置或環境變動。年底三個月桃花大開。

穿搭建議：淡粉色讓巨蟹的溫柔變成魅力，淡粉針織＋牛仔褲、淡粉襯衫＋米白裙都很好看。想啟動愛情運，更推薦淡粉洋裝或淡粉上衣加一點白色細節。害羞的人可以用淡粉耳環、腮紅、手機殼替代。

太妍。圖片來源：太妍IG
太妍。圖片來源：太妍IG

獅子座｜幸運色：金色

運勢：獅子今年忙碌但表現最亮眼，是升級加薪的機會年。桃花多在聚會出現。

穿搭建議：金色不用大面積，一點點就能讓你氣場上升。金色耳環、金扣西外、金色鞋子、金屬包都是獅子的必備。正式場合可選金色細肩背心＋黑色西外；日常則用金色飾品快速拉升質感。義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，手提或肩背皆能展現個性魅力。

義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，左為Marcella大型皮革托特包、右為Aurora大型梯形皮革包。
義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，左為Marcella大型皮革托特包、右為Aurora大型梯形皮革包。

處女座｜幸運色：米白色

運勢：處女今年進入「整理人生」模式，房間、人際、工作節奏全部重整。工作適合打底、進修。

穿搭建議：處女的幸運色米白，是打造極簡美學的最佳色。米白襯衫＋米白長褲，同色系穿搭最顯乾淨。若想提升專業度，可搭咖啡色腰帶、包包；假日則換成米白針織＋牛仔褲，舒服又優雅。

張員瑛。圖／IG@for_everyoung10
張員瑛。圖／IG@for_everyoung10

天秤座｜幸運色：薰衣紫

運勢：2026 天秤工作雜事多但處理得很好，是建立信任的關鍵年。5 月、10 月有強烈桃花期。

穿搭建議：薰衣紫能強化天秤的魅力，適合放在上衣、針織外套或紗裙。想打造「溫柔又有主見」的形象，可選薰衣紫襯衫＋白褲；日常則能用薰衣紫小包或指甲油點綴。

學 IU 的小清新風格：用「薰衣草紫色」穿出清新溫柔的高級質感。 Photo: Pinterest
學 IU 的小清新風格：用「薰衣草紫色」穿出清新溫柔的高級質感。 Photo: Pinterest

天蠍座｜幸運色：深紫色

運勢：天蠍會做出人生重大調整，事業亮眼，但需避免因不耐煩與團隊衝突。桃花少但質量高。

穿搭建議：深紫色打造天蠍的神秘氣場，深紫襯衫配黑褲、深紫洋裝搭長靴都是「氣勢型穿搭」。不想太高調，可以用深紫絲質上衣、眼影或深紫口紅來加強存在感。

峮峮。圖片來源：峮峮IG
峮峮。圖片來源：峮峮IG

射手座｜幸運色：深紅色

運勢：射手今年開始做長期規劃，工作成果穩定。感情要避免被新鮮感吸走。

穿搭建議：深紅色可以讓射手的冒險魅力更成熟，深紅毛衣、深紅百褶裙、深紅斗篷外套都適合。上班時可選深紅襯衫＋西褲，休閒則深紅 T＋牛仔褲即可。怕太強烈的人可從深紅唇色開始。

舒華。圖片來源：IG@yeh.shaa_
舒華。圖片來源：IG@yeh.shaa_

摩羯座｜幸運色：灰藍色

運勢：摩羯今年做的是「人生系統更新」，將迎來升級、大專案機會。單身者易遇到成熟可靠型。

穿搭建議：灰藍色是摩羯今年最穩的專業色，灰藍西裝外套、灰藍襯衫、灰藍針織衫都很百搭。搭白褲、黑褲或牛仔褲都不會錯。假日全身灰藍基調＋白球鞋是摩羯最佳休閒配方。

潤哦。圖片來源：潤娥IG
潤哦。圖片來源：潤娥IG

水瓶座｜幸運色：銀色

運勢：水瓶創意旺，但執行力要加強。人際、感情都需要更直接，不要逃避承諾。

穿搭建議：銀色適合做亮點，小面積更顯風格。銀色球鞋、銀色包、銀色飾品都能讓你看起來前衛又不浮誇。更大膽的水瓶可以嘗試銀色百褶裙或銀色短裙，搭素色上衣即可。

義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，左為Natasha皮革手提包、右為Cindy皮革手提包。
義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，左為Natasha皮革手提包、右為Cindy皮革手提包。

雙魚座｜幸運色：淡紫粉

運勢：雙魚今年直覺準，生活將迎來一場「重新排序」。桃花多但要慢選。

穿搭建議：淡紫粉是雙魚的柔美力量來源，淡紫粉針織＋白裙、淡紫粉襯衫＋牛仔褲都能展現氣質。正式場合則穿淡紫粉洋裝，小面積金屬飾品加強亮度。害怕太甜的人可以選淡紫粉配件或指甲油。

舒華。圖片來源：IG@yeh.shaa_
舒華。圖片來源：IG@yeh.shaa_

跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感

跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感

2025-12-24
跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感。 圖片來源：IG@rooosyzh09
跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感。 圖片來源：IG@rooosyzh09

每到年末聚會，如何畫出既有節慶氛圍、又能讓肌膚在昏暗燈光下依然「自帶濾鏡」的妝容？小編建議可以從最近火到不行的大陸人氣女星趙露思身上找節慶妝容靈感！她的妝容精髓在於巧妙運用亮片、金屬眼影與打亮等技巧讓五官瞬間立體，並散發出自然通透的仙氣感。往下看小編整理 3 個趙露思派對妝容關鍵技巧，跟著畫，讓妳在年末派對中閃耀動人！

技巧一：用「金屬感」眼影打造深邃又清透的「財閥千金」眼神

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

選色重點：

趙露思常選用大地棕色打底，再疊加香檳金或古銅金的金屬色。這些色系最適合亞洲偏黃膚色，能有效達到「一抹顯白」的效果。

畫法建議：

1. 使用霧面色消腫後，將金屬色眼影點綴在眼皮中央最高點。

2. 關鍵在於眼頭也帶入一點金屬光澤，這能讓眼神看起來更深邃，卻不顯髒。


技巧二：「碎鑽感」亮片點綴

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

亮片位置：

想要在派對中閃閃發光，大顆粒的亮片單品是不可或缺的，但關鍵是「局部點綴」，不要全眼鋪滿，只需將亮片放在臥蠶中央或眼頭，在燈光閃爍時會產生如同「碎鑽」般的視覺衝擊，營造出浪漫的節慶氛圍。


技巧三：用高級打亮術畫出「立體小臉」的原生光澤

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

高光質地：

派對燈光通常由上而下或較為混亂，這時「高光」就是決定五官立體度的關鍵。建議選擇粉質細膩、不顯毛孔的珠光，或是今年最流行的液態高光。

刷色位置：

鼻尖與鼻樑起點： 製造精緻的小翹鼻感。

側臉頰 C 字部位（顴骨到眉骨）： 趙露思的臉蛋看起來飽滿的技巧之一就在這裡，這角度能製造出蘋果肌上提的年輕感。


圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

跟著趙露思畫年末派對妝，你會發現真正顯白的不是濃妝，而是懂得運用高光、亮片與金屬眼影的位置與比例。一抹光澤、一點亮片，就能讓你在派對燈光與合照中自然發光閃耀！

aespa Karina同款溫柔短髮！2026韓系短髮10款靈感推薦：一刀切、鎖骨髮…好整理的短髮髮型一次看

aespa Karina同款溫柔短髮！2026韓系短髮10款靈感推薦：一刀切、鎖骨髮…好整理的短髮髮型一次看

2025-12-13
圖片來源：Instagram @katarinabluu、@yejinhand
圖片來源：Instagram @katarinabluu@yejinhand

2026年韓系髮型潮流全面吹向俐落短髮！從aespa Karina的小姊姊系短髮到孫藝珍的減齡短髮，不只好整理，更能修飾臉型、讓氣質瞬間升級。對於正在考慮換髮型的女孩，不妨考慮在2026年讓自己煥然一新！小編為女孩們盤點10款最新韓系短髮靈感，只要抓到適合的長度與層次，每個人都能剪出屬於自己的高級短髮。

1. 小姊姊系短髮

圖片來源：Instagram @katarinabluu
圖片來源：Instagram @katarinabluu

Karina這頭短髮打破以往的形象，呈現出優雅成熟感，她的短髮長度落在肩上，下擺微順，整體造型富有線條感，很適合臉部輪廓立體的女孩，展現能俐落也能溫柔的高級短髮。

2. 一刀切短髮

圖片來源：Instagram @_chaechae_1
圖片來源：Instagram @_chaechae_1

LE SSERAFIM成員金采源以一頭俐落的一刀切短髮登場，下擺齊平，髮束俐落乾淨，給人率性、知性、有個性的印象。

3. 鎖骨短髮

圖片來源：Instagram @__shinyeeun
圖片來源：Instagram @__shinyeeun

對於不敢一次剪太短的人，可以選擇將長度落在鎖骨或再上一點，自然微彎就能達到顯臉小的效果，建議搭配髮夾、髮箍等配件，給人溫柔又減齡的感覺。

4. C字內彎短髮

圖片來源：Instagram @iammaeng
圖片來源：Instagram @iammaeng

如果臉型偏圓或下顎比較明顯，C字內彎是很好的修飾幫手，宋慧喬以齊短髮加末端自然C字內彎，藉由髮型包住臉頰達到瘦小臉的效果，五官瞬間更顯精緻，即使素顏也能看起來很有精神，給人輕盈又隨性的感覺。

5. 層次感短髮

圖片來源：Instagram @ggonekim
圖片來源：Instagram @ggonekim

比一刀切短髮再更自然，加入齊瀏海與輕微層次，讓髮尾微微外翹，變得更加可愛俏皮，同時露出頸部線條，營造出俐落輕盈的氛圍。

6. 奶油系短髮

圖片來源：Instagram @maybe_im_jisu
圖片來源：Instagram @maybe_im_jisu

在2026年韓系髮型趨勢中，奶油色調染髮依然流行，以厚度適中的短髮，搭配奶茶棕、可可棕等奶油色系，營造溫柔清新的感受，也讓髮絲更飽滿、更有存在感。

7. 微濕感短髮

圖片來源：Instagram @sooyaaa__
圖片來源：Instagram @sooyaaa__

近年日本很有名微濕感的髮型也流行到韓國，使用髮油、髮蠟等造型品製造水光線條，讓頭髮呈現半乾、半濕的質感，短髮建議可以向外夾翹，增添造型感，像Jisoo這樣很適合搭配深色或冷淡風妝容，也非常適合派對、聚餐等場合。

8. 耳下3公分

孫藝珍近期換上一頭俏皮又減齡的短髮，長度落在耳下 3～4 公分，清爽、精緻、沒有負擔，尤其搭配瀏海又更增添幾分可愛感。

9. 法式短捲髮

圖片來源：Instagram @iammaeng
圖片來源：Instagram @iammaeng

帶有小小捲度的短髮，展現輕微的凌亂感，既方便整理，也不會因為風大而崩壞，輕鬆營造法式的自然俏麗與慵懶感。

10. 瀏海＋短髮組合

圖片來源：Instagram @kyo1122
圖片來源：Instagram @kyo1122

瀏海短髮也跟著這波短髮風潮重新流行回來，不管是齊瀏海、韓系八字瀏海或空氣瀏海，短髮加上瀏海能讓五官比例更集中，還有減齡效果，非常適合想變可愛的女生。

