埋線拉提後為什麼效果不好？怎麼照護？醫師：三關鍵一定要做到

許多人選擇線雕拉提、筋膜拉提或埋線拉提，希望改善臉部鬆垂、重拾更俐落的輪廓。不過，施作完的狀態好不好、是否能順利恢復，其實不只與操作有關，更與術後照護息息相關。

許多原本可以順利恢復的民眾，因為忽略照護細節而產生更多不適。陳裕豪醫師 強調：「術後照護與施作本身同等重要。」只要掌握正確方式，才能讓恢復過程更平穩、更安心。

一、固定期避免拉扯，讓組織有時間安定

線雕拉提後，臉部深層會有一段線材與組織「固定與調整期」。若在這段時間讓臉部受到外力拉扯，可能會造成不適感增加，醫師建議：

清潔與保養時避免用力搓揉

避免趴睡或將臉長時間壓在枕頭上

減少誇張表情，如大笑、大幅張口

暫時避免到需要大幅臉部用力的場合這些看似簡單的細節，有助於在恢復階段讓臉部感覺更舒適。

身體在恢復階段最需要的是規律與穩定；醫師說明，術後幾天若作息不規律、熬夜或飲食刺激，可能會影響整體身體狀態，間接影響個人恢復感受。

為了在恢復期間維持較佳的舒適度，建議：

每天保持足夠睡眠

多補充水分，讓肌膚保持穩定

避免油炸、辛辣或酒精等刺激性食物

務必防曬，避免紫外線增加皮膚負擔這些習慣看似基本，但對於埋線拉提或筋膜拉提後的調整過程非常重要。

三、按時回診並適度觀察變化，增加安心度

術後回診並不是形式，而是重要的安全步驟。透過回診，主治醫師能了解整體恢復情形，提供進一步的照護建議，並針對不同狀態提供照護建議。此外，若民眾出現不尋常腫脹、緊繃或疑惑，也能及時獲得專業協助。

醫師在臨床經驗中發現，民眾若自行判斷症狀，有時可能會增加不確定感。因此他提醒，術後若有任何不確定的感受，都應及時詢問，而不是自行猜測。

線雕拉提並不是做完就結束，而是一段需要耐心與照護的過程；透過專業評估與適當照護，可協助提升整體恢復階段的舒適度與安心感。

陳裕豪醫師認為，筋膜拉提的效果因人而異，有些人術後可能會覺得臉部線條更精神、較有支撐感。為了讓恢復過程更順利，選擇有經驗、並重視術後追蹤的醫師，搭配適合自己的照護方式，有助於提升整體安心感。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹,非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異,若有持續困擾,建議諮詢專業醫療機構

