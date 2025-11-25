老奶奶絎縫外套也能很有型 冬季女生必學4大穿搭公式

編輯/鄭欣宜撰文

老奶奶外套在這一季秋冬正流行，所謂的老奶奶外套，就是絎縫外套，「絎縫」的念法是ㄏㄤˊㄈㄥˊ，因為好穿搭又好清洗，成為本季秋冬衣櫥中不可或缺的經典單品。時尚小編要跟女孩們分享，絎縫外套的優點，以及4條實用的穿搭公式，讓女孩們能在冷颼颼的冬天輕鬆展現自信。

絎縫外套4大優點

1.輕盈保暖

絎縫設計透過精密的縫製工藝，將填充物均勻分佈，形成獨特的菱格紋或波浪紋，保暖又不厚重。無論是秋冬的寒風還是初春的微涼，絎縫外套都能提供恰到好處的溫暖。

2.百搭實穿

絎縫外套能夠輕鬆搭配多種休閒款褲裝和裙裝。無論是牛仔褲、闊腿褲還是運動長裙，都能搭配，滿足日常通勤、休閒出遊等多種場合的需求。

3.復古感十足

絎縫外套的設計源於傳統工藝，經過現代時尚的改良，既保留了復古韻味，又增添了現代感。

4.易於打理

相較於其他厚重的外套，絎縫外套更易於清洗和收納。其輕便的特性讓它成為旅行或出差時的理想選擇，可以摺起來收納方便攜帶。

絎縫外套穿搭公式

1.商務通勤風

短版絎縫外套搭配西裝褲和襯衫，既正式又不失時尚感。選擇深色系的外套，如深藍色或黑色，更能展現專業與穩重。

圖/123RF圖庫

2.優雅知性風

長版絎縫外套搭配針織連身裙，再配上一雙及膝靴，展現女性的優雅與知性。選擇中性色系的外套，如米色或灰色，更能表現高級感。

3.街頭潮流風

絎縫外套搭配寬鬆的工裝褲和帆布鞋，打造個性十足的街頭風格。內搭一件印花衛衣或帽T，增添活力與趣味。

4.休閒日常風

選擇一件短版的絎縫外套，搭配高腰牛仔褲和白色運動鞋，打造輕鬆舒適的日常造型。內搭一件簡單的長袖T恤或衛衣，既隨性又不失時尚感。

無論是追求簡約還是喜歡多變風格，絎縫外套都能滿足。以上4條穿搭公式，讓女孩們可以輕鬆駕馭這件經典單品，在任何場合都能自信展現個人風格。

