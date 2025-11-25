老奶奶絎縫外套也能很有型 冬季女生必學4大穿搭公式

2025-11-25

編輯/鄭欣宜撰文

老奶奶外套在這一季秋冬正流行，所謂的老奶奶外套，就是絎縫外套，「絎縫」的念法是ㄏㄤˊㄈㄥˊ，因為好穿搭又好清洗，成為本季秋冬衣櫥中不可或缺的經典單品。時尚小編要跟女孩們分享，絎縫外套的優點，以及4條實用的穿搭公式，讓女孩們能在冷颼颼的冬天輕鬆展現自信。

絎縫外套4大優點

1.輕盈保暖

絎縫設計透過精密的縫製工藝，將填充物均勻分佈，形成獨特的菱格紋或波浪紋，保暖又不厚重。無論是秋冬的寒風還是初春的微涼，絎縫外套都能提供恰到好處的溫暖。

2.百搭實穿

絎縫外套能夠輕鬆搭配多種休閒款褲裝和裙裝。無論是牛仔褲、闊腿褲還是運動長裙，都能搭配，滿足日常通勤、休閒出遊等多種場合的需求。

圖/123RF圖庫
絎縫設計透過精密的縫製工藝，將填充物均勻分佈，形成獨特的菱格紋或波浪紋，保暖又不厚重。圖/123RF圖庫

3.復古感十足

絎縫外套的設計源於傳統工藝，經過現代時尚的改良，既保留了復古韻味，又增添了現代感。

4.易於打理

相較於其他厚重的外套，絎縫外套更易於清洗和收納。其輕便的特性讓它成為旅行或出差時的理想選擇，可以摺起來收納方便攜帶。

絎縫外套穿搭公式

1.商務通勤風

短版絎縫外套搭配西裝褲和襯衫，既正式又不失時尚感。選擇深色系的外套，如深藍色或黑色，更能展現專業與穩重。

圖/123RF圖庫
絎縫外套搭配西裝褲，正式又不失時尚感。選擇深色系的外套，如深藍色或黑色，更能展現專業與穩重。圖/123RF圖庫

2.優雅知性風

長版絎縫外套搭配針織連身裙，再配上一雙及膝靴，展現女性的優雅與知性。選擇中性色系的外套，如米色或灰色，更能表現高級感。

3.街頭潮流風

絎縫外套搭配寬鬆的工裝褲和帆布鞋，打造個性十足的街頭風格。內搭一件印花衛衣或帽T，增添活力與趣味。

4.休閒日常風

選擇一件短版的絎縫外套，搭配高腰牛仔褲和白色運動鞋，打造輕鬆舒適的日常造型。內搭一件簡單的長袖T恤或衛衣，既隨性又不失時尚感。

無論是追求簡約還是喜歡多變風格，絎縫外套都能滿足。以上4條穿搭公式，讓女孩們可以輕鬆駕馭這件經典單品，在任何場合都能自信展現個人風格。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

#外套 #穿搭 #時尚 #秋冬 #流行穿搭

眼鏡救星來了！掌握5招戴眼鏡化妝重點，少脫妝、不卡粉、不呆板

眼鏡救星來了！掌握5招戴眼鏡化妝重點，少脫妝、不卡粉、不呆板

2025-11-16
圖片來源：IG @jennierubyjane、@for_everyoung10
圖片來源：IG @jennierubyjane@for_everyoung10

眼鏡時，眼鏡經常會有在視覺上改變臉部線條、遮住部分輪廓，或者因戴上近視鏡片而看起來眼睛比例變小等情況，進而影響妝容呈現，小編今天為女孩們整理5招「眼鏡妝」上妝重點，專為戴眼鏡的人所設計，掌握這些技巧，就算戴著眼鏡也能擁有活力妝容！

1. 底妝：輕透控油

圖片來源：IG @jennierubyjane
圖片來源：IG @jennierubyjane

戴眼鏡時，因鏡框貼近鼻樑與臉頰，容易在這些位置卡粉或流汗而脫妝。建議底妝選擇質地輕薄、控油度高的粉底液，並且避免一次厚塗，最後還要記得使用蜜粉，針對這兩個部位加強定妝。

2. 眉毛：俐落挑高

圖片來源：IG @dlwlrma
圖片來源：IG @dlwlrma

因為鏡框會略微遮蔽眉毛線條，建議眉毛要畫得高挑一點點，稍微提高眉峰位置，像是繪製野生眉一樣俐落地呈現眉型，這樣在視覺上才能撐起鏡框，即使鏡框遮住眉眼區域，也能讓眼神看起來明亮有神，妝感更出色。

3. 眼影：清透自然

圖片來源：IG @egg204
圖片來源：IG @egg204

建議選擇自然清透的風格，避免過濃的眼影在鏡框中壓縮眼睛比例，可以挑選像是橙棕或暖棕等低飽和色系，能自然放大雙眼，在鏡框下也更有神。另外，可以在下眼線或眼尾內側加上一點點亮色或珠光，提升眼部立體感。

4. 腮紅：提高位置

圖片來源：IG @for_everyoung10
圖片來源：IG @for_everyoung10

如果腮紅位置太低，被鏡框擋住，容易顯得臉部比例短，因此建議將腮紅位置提高到顴骨上方，從顴骨上方向臉部中央輕刷，拉提視覺重心，與眼妝自然銜接，並且選擇自然血色色系，提升整體氣色！

5. 唇妝：重點加強

圖片來源：IG @qqqqqueen
圖片來源：IG @qqqqqueen

眼鏡可能會讓人將視線集中在臉部上半區，因此下半部需要更加強，來做出整體妝容亮點，建議唇色選擇飽和度高、帶有光澤的唇膏，還可以在下唇中心點綴一點點透明亮彩，讓整體妝感更加完整立體。

#唇妝 #造型 #眼鏡 #彩妝保養 #化妝技巧

2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看

2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看

2025-11-05
圖片來源：品牌提供、女子漾編輯張念慈/攝影
2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看。圖片來源：品牌提供、女子漾編輯張念慈/攝影

當秋意漸濃，唇膏成為妝容靈魂的關鍵。今年秋冬的唇色主題不再是「越濃越好」，而是回歸內斂高級的光澤層次與柔霧質地的溫潤氣場。不論妳是水光派還是霧面控，從歐美高訂到日韓開架，這9款2025秋冬話題唇膏都能為妳打造專屬風格。

編輯推薦

2025秋冬唇膏神榜1. TOM FORD Fucking Fabulous液態唇膏：奢華霧光的極致革新

以「名字即態度」為靈感，TOM FORD的全新Fucking Fabulous液態唇膏開創「固態轉液態」的創新質地。輕盈如霧、滑順如蜜，一抹即顯高訂級光澤。

推薦色F6 Berry冷漿果色與F10 Mocha摩卡棕最具代表性，完美結合都會女性的理性與性感。

圖片來源：品牌提供
TOM FORD Fucking Fabulous 液態唇膏。圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
TOM FORD FUCKING FABULOUS液態唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜2.太陽親吻紅毯超性感唇膏：雪映光澤的冬日限定

延續冬日光芒彩妝概念，全新太陽親吻紅毯超性感唇膏結合唇膏的飽滿、唇蜜的亮澤與潤唇膏的柔潤。質地輕盈水潤，富含維他命E與洋甘菊花油，一抹即現雪光流轉的晶透亮澤。靈感取自阿爾卑斯山的日落光景，推出三款限定色：

01 Peak Glamour：莓粉玫瑰色，柔美高雅。

02 Rose D’hiver：暖磚紅色，優雅熱度。

03 Fireside：莓紫色，帶微醺魅力。

搭配純白銀邊包裝，散發節慶雪景般的奢華光彩。

女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 太陽親吻紅毯超性感唇膏。女子漾編輯張念慈/攝影

2025秋冬唇膏神榜3. TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品

11月限定登場的極致奢華設計師唇膏，堪稱TOM FORD最頂級唇彩作品。以「極致工藝 × 高訂唇色」為核心，採可替換蕊心設計與鋁合金雕刻外殼，將唇膏升級為藝術收藏。

女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影

全系列共5款限量色：

56 Design Nude邁阿密粉裸色

57 Taormina Rose西西里玫瑰粉

16 Scarlet Rouge經典史嘉蕾紅

58 Rodeo Red洛杉磯磚紅

59 Madison Mink曼哈頓馥棕

質地柔滑光澤，一抹展現立體層次，外殼印有金色T字標誌，象徵TOM FORD的極致奢華與永續收藏美學。

女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影

2025秋冬唇膏神榜4. ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏：玻璃光澤打造「怦然唇」

ADDICTION以「Clear Color Technology」實現極致鏡面光澤，推出癮釉水光嘟嘟唇膏。內含90%美容精華，保濕同時撫平唇紋。

主打色#005 Stay Mellow柔光暖橙、#010 Not a Girl深棕色為今年秋冬的高顯白代表，輕抿即顯自然豐潤唇型。

圖片來源：品牌提供
ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜5. FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜：開架人氣王的變色魔法

FRESHO2再度延續《方糖家族》的甜美風格，以Lip²晶透感應小豐蜜掀起話題。雙頭設計結合極細唇線筆與pH晶透感應唇蜜，擦上後會依個人酸鹼值轉變色調。

熱門色Bubble Gum粉紅泡泡糖與Soda Pop蘇打軟糖擦起來水潤有光，素顏也能顯氣色，是學生族與上班族的日常救星。

圖片來源：FRESHO2提供
FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供

圖片來源：FRESHO2提供
FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供

2025秋冬唇膏神榜6. 曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏：柔霧控的秋冬救星

結合保濕潤澤與柔霧妝效的持色霧光潤唇膏，是今年開架界最大驚喜。柔滑細緻、不顯唇紋，即使乾唇也能輕鬆駕馭。

推薦新色煙燻霧粉與裸霧赤陶，低飽和卻不失氣勢，擦上後彷彿自帶柔焦濾鏡。

圖片來源：品牌提供
曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜7. NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏：未來感裸粉的高訂藝術

NARS攜手荷蘭設計師Iris van Herpen推出星漾幻境高訂系列，以前衛未來感重新詮釋唇妝。主打色#BLAME裸粉緞光搭配銀色立體雕紋外殼，散發高訂奢華氣場。

光澤細膩如絲綢，單擦柔亮、疊擦更顯立體，是年底節慶派對的完美選擇。

圖片來源：品牌提供
NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜8. PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏：顛覆想像的時尚蕉亮色

PRADA以經典香蕉圖騰為靈感推出妄甜香蕉潤唇膏，以偏光粉金的淡黃色光澤掀起新潮流。

質地輕透水潤，可單擦呈現自然光澤，也能疊加作為打亮棒使用，蕉香氣息與細閃偏光在光影間閃爍，是時髦與玩趣的完美融合。

圖片來源：品牌提供
PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜9. Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏：輕奢玫瑰的柔霧質感

Bobbi Brown以喀什米爾絲絨唇膏重新定義秋冬霧感。質地如羊絨般細膩輕盈，保濕同時撫平唇紋。

色選以玫瑰與紅茶棕調為主，Midtown Mauve暖莓棕與Afternoon Tea琥珀棕是最襯亞洲膚色的經典色，散發知性優雅。

圖片來源：品牌提供
Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供

10. 3CE 粉漾柔光潤唇膏：韓系裸唇的柔光代表

3CE以「柔光小粉管」定義韓系淡顏裸唇。84%椰子保濕精粹讓雙唇全天潤澤，質地絲滑零黏膩。

代表色#32 聖水洞秋之蜜柚柔暖活潑、#38 弘大熱摩卡深邃摩卡棕，無論素顏或全妝都能完美消化，是首爾女孩唇妝的代名詞。

圖片來源：品牌提供
3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

11. Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色：絲絨甜點唇，甜進冬日氣氛

媚比琳NO.1鎖吻棒秋冬新色以「絲絨甜點」為靈感，推出#275玫瑰可麗露與#280薔薇馬卡龍。

霧中帶光的質地宛如奶油甜點，一抹即顯色。獨家「水光鎖色科技」讓妝效維持16小時不沾杯不掉色，搭配蘆薈與維他命E成分，實現乾冷冬季也不乾裂的「水光奶油唇」。

圖片來源：品牌提供
Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供

#光澤 #開架 #唇妝 #潤唇膏 #NARS #Dior #PRADA #2025秋冬 #FreshO2 #Maybelline

