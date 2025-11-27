《一吻爆炸》安恩真5個瘦身飲食大公開！從日常習慣打造零贅肉體態

2025-11-27 13:20 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@eunjin___a
圖片來源：IG@eunjin___a

由張基龍、安恩真主演的韓劇《一吻爆炸》從開播後便引起熱門討論，其中飾演女主角「高多林」的安恩真，過去曾在《機智醫生生活》系列、《戀人》等作品中演出，從幕前到私下生活照，安恩真都給人平易近人親切的形象，而以往她屬於較圓潤感的臉型，身形也是屬於瘦得剛剛好的體態，但在《一吻爆炸》劇裡超明顯瘦出完美下顎線之外，身材也比以往更加纖瘦，讓人不禁好奇她是如何瘦身有成，想知道安恩真有哪些瘦身方法跟飲食習慣嗎？一起來看看吧。

《一吻爆炸》安恩真養出零贅肉線條從這點瘦身方法做起01.飲食控管

圖片來源：IG@eunjin___a
圖片來源：IG@eunjin___a

安恩真曾經透露，自己屬於容易水腫的體質，所以日常飲食控管加上規律運動，是她非常重視的習慣，早餐會吃低熱量但體積大的食物，例如半條紫菜飯捲並用生菜包起來吃，吃起來像吃一整條紫菜飯捲，實際上熱量只有攝取一半，同時增加飽足感。

《一吻爆炸》安恩真養出零贅肉線條從這點瘦身方法做起02.高纖低鈉

圖片來源：IG@eunjin___a
圖片來源：IG@eunjin___a

午餐則是選擇吃另外一半的紫菜飯捲，或是以如小黃瓜、豆芽、生菜等為主食，晚餐選吃地瓜、雞蛋等，維持少量碳水之外，減量、減鹽、減油的調理方式，才能避免吸收過多的高納和高熱量導致水腫，所以高纖低鈉飲控方法是重點。

《一吻爆炸》安恩真養出零贅肉線條從這點瘦身方法做起03.跑步

圖片來源：IG@eunjin___a
圖片來源：IG@eunjin___a

安恩真平常都有定期的運動，像是跑步、散步就是她最愛的習慣之一，她表示跑步可以沉澱思緒，且能讓拍戲的高壓得到紓解，有效燃燒脂肪、消除水腫、促進代謝，讓身體的老廢角質透過汗水排出。

《一吻爆炸》安恩真養出零贅肉線條從這點瘦身方法做起04.皮拉提斯與瑜珈

圖片來源：IG@eunjin___a
圖片來源：IG@eunjin___a

另外，安恩真也會搭配皮拉提斯與瑜珈，讓體態雕塑的更加緊緻，線條也會變好看，且不論運動或每天都要多喝水，輕鬆養出纖細身材之外，還可讓皮膚水嫩光滑又 Q 彈。

《一吻爆炸》安恩真養出零贅肉線條從這點瘦身方法做起05.接近大自然

圖片來源：IG@eunjin___a
圖片來源：IG@eunjin___a

熱愛戶外活動的安恩真，從散步、爬山、游泳都是接近大自然的方式，她提到多去戶外走走可以放鬆身心，也會恢復更多能量，心情穩定就不會暴飲暴食或者膚況不穩。

眼鏡救星來了！掌握5招戴眼鏡化妝重點，少脫妝、不卡粉、不呆板

眼鏡救星來了！掌握5招戴眼鏡化妝重點，少脫妝、不卡粉、不呆板

2025-11-16 12:49 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：IG @jennierubyjane、@for_everyoung10
圖片來源：IG @jennierubyjane@for_everyoung10

眼鏡時，眼鏡經常會有在視覺上改變臉部線條、遮住部分輪廓，或者因戴上近視鏡片而看起來眼睛比例變小等情況，進而影響妝容呈現，小編今天為女孩們整理5招「眼鏡妝」上妝重點，專為戴眼鏡的人所設計，掌握這些技巧，就算戴著眼鏡也能擁有活力妝容！

1. 底妝：輕透控油

圖片來源：IG @jennierubyjane
圖片來源：IG @jennierubyjane

戴眼鏡時，因鏡框貼近鼻樑與臉頰，容易在這些位置卡粉或流汗而脫妝。建議底妝選擇質地輕薄、控油度高的粉底液，並且避免一次厚塗，最後還要記得使用蜜粉，針對這兩個部位加強定妝。

2. 眉毛：俐落挑高

圖片來源：IG @dlwlrma
圖片來源：IG @dlwlrma

因為鏡框會略微遮蔽眉毛線條，建議眉毛要畫得高挑一點點，稍微提高眉峰位置，像是繪製野生眉一樣俐落地呈現眉型，這樣在視覺上才能撐起鏡框，即使鏡框遮住眉眼區域，也能讓眼神看起來明亮有神，妝感更出色。

3. 眼影：清透自然

圖片來源：IG @egg204
圖片來源：IG @egg204

建議選擇自然清透的風格，避免過濃的眼影在鏡框中壓縮眼睛比例，可以挑選像是橙棕或暖棕等低飽和色系，能自然放大雙眼，在鏡框下也更有神。另外，可以在下眼線或眼尾內側加上一點點亮色或珠光，提升眼部立體感。

4. 腮紅：提高位置

圖片來源：IG @for_everyoung10
圖片來源：IG @for_everyoung10

如果腮紅位置太低，被鏡框擋住，容易顯得臉部比例短，因此建議將腮紅位置提高到顴骨上方，從顴骨上方向臉部中央輕刷，拉提視覺重心，與眼妝自然銜接，並且選擇自然血色色系，提升整體氣色！

5. 唇妝：重點加強

圖片來源：IG @qqqqqueen
圖片來源：IG @qqqqqueen

眼鏡可能會讓人將視線集中在臉部上半區，因此下半部需要更加強，來做出整體妝容亮點，建議唇色選擇飽和度高、帶有光澤的唇膏，還可以在下唇中心點綴一點點透明亮彩，讓整體妝感更加完整立體。

2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看

2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看

2025-11-05 16:29 女子漾／編輯張念慈
2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看。圖片來源：品牌提供、女子漾編輯張念慈/攝影
2025秋冬唇膏神榜！TOM FORD、PRADA、Bobbi Brown…9大品牌話題新作一次看。圖片來源：品牌提供、女子漾編輯張念慈/攝影

當秋意漸濃，唇膏成為妝容靈魂的關鍵。今年秋冬的唇色主題不再是「越濃越好」，而是回歸內斂高級的光澤層次與柔霧質地的溫潤氣場。不論妳是水光派還是霧面控，從歐美高訂到日韓開架，這9款2025秋冬話題唇膏都能為妳打造專屬風格。

2025秋冬唇膏神榜1. TOM FORD Fucking Fabulous液態唇膏：奢華霧光的極致革新

以「名字即態度」為靈感，TOM FORD的全新Fucking Fabulous液態唇膏開創「固態轉液態」的創新質地。輕盈如霧、滑順如蜜，一抹即顯高訂級光澤。

推薦色F6 Berry冷漿果色與F10 Mocha摩卡棕最具代表性，完美結合都會女性的理性與性感。

TOM FORD Fucking Fabulous 液態唇膏。圖片來源：品牌提供
TOM FORD Fucking Fabulous 液態唇膏。圖片來源：品牌提供

TOM FORD FUCKING FABULOUS液態唇膏。圖片來源：品牌提供
TOM FORD FUCKING FABULOUS液態唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜2.太陽親吻紅毯超性感唇膏：雪映光澤的冬日限定

延續冬日光芒彩妝概念，全新太陽親吻紅毯超性感唇膏結合唇膏的飽滿、唇蜜的亮澤與潤唇膏的柔潤。質地輕盈水潤，富含維他命E與洋甘菊花油，一抹即現雪光流轉的晶透亮澤。靈感取自阿爾卑斯山的日落光景，推出三款限定色：

01 Peak Glamour：莓粉玫瑰色，柔美高雅。

02 Rose D’hiver：暖磚紅色，優雅熱度。

03 Fireside：莓紫色，帶微醺魅力。

搭配純白銀邊包裝，散發節慶雪景般的奢華光彩。

TOM FORD 太陽親吻紅毯超性感唇膏。女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 太陽親吻紅毯超性感唇膏。女子漾編輯張念慈/攝影

2025秋冬唇膏神榜3. TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品

11月限定登場的極致奢華設計師唇膏，堪稱TOM FORD最頂級唇彩作品。以「極致工藝 × 高訂唇色」為核心，採可替換蕊心設計與鋁合金雕刻外殼，將唇膏升級為藝術收藏。

TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影

全系列共5款限量色：

56 Design Nude邁阿密粉裸色

57 Taormina Rose西西里玫瑰粉

16 Scarlet Rouge經典史嘉蕾紅

58 Rodeo Red洛杉磯磚紅

59 Madison Mink曼哈頓馥棕

質地柔滑光澤，一抹展現立體層次，外殼印有金色T字標誌，象徵TOM FORD的極致奢華與永續收藏美學。

TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影
TOM FORD 極致奢華設計師唇膏：高訂收藏級藝術品。女子漾編輯張念慈/攝影

2025秋冬唇膏神榜4. ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏：玻璃光澤打造「怦然唇」

ADDICTION以「Clear Color Technology」實現極致鏡面光澤，推出癮釉水光嘟嘟唇膏。內含90%美容精華，保濕同時撫平唇紋。

主打色#005 Stay Mellow柔光暖橙、#010 Not a Girl深棕色為今年秋冬的高顯白代表，輕抿即顯自然豐潤唇型。

ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供
ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供

ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供
ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜5. FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜：開架人氣王的變色魔法

FRESHO2再度延續《方糖家族》的甜美風格，以Lip²晶透感應小豐蜜掀起話題。雙頭設計結合極細唇線筆與pH晶透感應唇蜜，擦上後會依個人酸鹼值轉變色調。

熱門色Bubble Gum粉紅泡泡糖與Soda Pop蘇打軟糖擦起來水潤有光，素顏也能顯氣色，是學生族與上班族的日常救星。

FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供
FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供

FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供
FRESHO2 Lip²晶透感應小豐蜜。圖片來源：FRESHO2提供

2025秋冬唇膏神榜6. 曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏：柔霧控的秋冬救星

結合保濕潤澤與柔霧妝效的持色霧光潤唇膏，是今年開架界最大驚喜。柔滑細緻、不顯唇紋，即使乾唇也能輕鬆駕馭。

推薦新色煙燻霧粉與裸霧赤陶，低飽和卻不失氣勢，擦上後彷彿自帶柔焦濾鏡。

曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏。圖片來源：品牌提供
曼秀雷敦 持色霧光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜7. NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏：未來感裸粉的高訂藝術

NARS攜手荷蘭設計師Iris van Herpen推出星漾幻境高訂系列，以前衛未來感重新詮釋唇妝。主打色#BLAME裸粉緞光搭配銀色立體雕紋外殼，散發高訂奢華氣場。

光澤細膩如絲綢，單擦柔亮、疊擦更顯立體，是年底節慶派對的完美選擇。

NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供
NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供

NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供
NARS × Iris van Herpen 奢慾緞光唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜8. PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏：顛覆想像的時尚蕉亮色

PRADA以經典香蕉圖騰為靈感推出妄甜香蕉潤唇膏，以偏光粉金的淡黃色光澤掀起新潮流。

質地輕透水潤，可單擦呈現自然光澤，也能疊加作為打亮棒使用，蕉香氣息與細閃偏光在光影間閃爍，是時髦與玩趣的完美融合。

PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供
PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供

PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供
PRADA Beauty 妄甜香蕉經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供

2025秋冬唇膏神榜9. Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏：輕奢玫瑰的柔霧質感

Bobbi Brown以喀什米爾絲絨唇膏重新定義秋冬霧感。質地如羊絨般細膩輕盈，保濕同時撫平唇紋。

色選以玫瑰與紅茶棕調為主，Midtown Mauve暖莓棕與Afternoon Tea琥珀棕是最襯亞洲膚色的經典色，散發知性優雅。

Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供
Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供

Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供
Bobbi Brown 喀什米爾絲絨唇膏。圖片來源：品牌提供

10. 3CE 粉漾柔光潤唇膏：韓系裸唇的柔光代表

3CE以「柔光小粉管」定義韓系淡顏裸唇。84%椰子保濕精粹讓雙唇全天潤澤，質地絲滑零黏膩。

代表色#32 聖水洞秋之蜜柚柔暖活潑、#38 弘大熱摩卡深邃摩卡棕，無論素顏或全妝都能完美消化，是首爾女孩唇妝的代名詞。

3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供
3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供
3CE 粉漾柔光潤唇膏。圖片來源：品牌提供

11. Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色：絲絨甜點唇，甜進冬日氣氛

媚比琳NO.1鎖吻棒秋冬新色以「絲絨甜點」為靈感，推出#275玫瑰可麗露與#280薔薇馬卡龍。

霧中帶光的質地宛如奶油甜點，一抹即顯色。獨家「水光鎖色科技」讓妝效維持16小時不沾杯不掉色，搭配蘆薈與維他命E成分，實現乾冷冬季也不乾裂的「水光奶油唇」。

Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供
Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供

Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供
Maybelline 媚比琳 NO.1鎖吻棒新色。圖片來源：品牌提供

日圓甜甜價！2025台日網友都愛美妝榜單出爐：萬名網友推薦21款一篇掌握

日圓甜甜價！2025台日網友都愛美妝榜單出爐：萬名網友推薦21款一篇掌握

2025-11-20 16:58 女子漾／編輯張念慈
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞 4 大榜單一次看：姊妹們照著買，真的不會踩雷。女子漾編輯張念慈/攝影
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞 4 大榜單一次看：姊妹們照著買，真的不會踩雷。女子漾編輯張念慈/攝影

日圓出現甜甜價，飛到日本搶貨正是時候！2025美妝市場競爭激烈，從「成分透明化」到「韓系勢力」崛起，讓消費者面對新品時更容易產生選擇困難。今年 @cosme統整12 萬件商品數據、逾3萬篇真實心得，正式公布「2025＠cosme 台灣美妝大賞」。榜單從跨國熱銷到長年口碑王全面盤點，是年度最具參考價值的採購指南。

以下一次帶你掌握今年最值得購入的四大榜單：台日共同得賞、綜合賞、新秀賞、殿堂賞，協助美妝愛好者快速鎖定真正好用的明星商品。

2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞 4 大榜單一次看：姊妹們照著買，真的不會踩雷
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞 4 大榜單一次看：姊妹們照著買，真的不會踩雷

台日共同得賞｜跨海一致推薦的 10 款超級強品

能同時受到台灣、日本 @cosme 網友喜愛，代表產品在成分、使用感、實際效果上都通過雙重驗證。今年共有10款同步上榜：

2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞 4 大榜單一次看：姊妹們照著買，真的不會踩雷
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞 4 大榜單一次看：姊妹們照著買，真的不會踩雷

LANCÔME 小黑瓶 PRO｜精華 No.1

以穩膚、修護見長，改善暗沉、粗糙、毛孔，長期使用能明顯提升膚況。

GUERLAIN 皇家蜂王乳平衡油精華

油質輕盈、吸收快速，隔天透亮感明顯，是乾肌與熟齡族高度回購的精華油。

2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞榜單一次看 姊妹們照著買，真的不會踩雷。圖片來源：@cosme網站
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞榜單一次看 姊妹們照著買，真的不會踩雷。圖片來源：@cosme網站

Torriden 玻尿酸面膜

妝前急救效果亮眼，敷完立刻水嫩透亮。

LANEIGE 睡美人唇膜

深層軟化唇皮，隔天唇況明顯提升。

2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞榜單一次看 姊妹們照著買，真的不會踩雷。圖片來源：@cosme網站
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞榜單一次看 姊妹們照著買，真的不會踩雷。圖片來源：@cosme網站

DIOR 粉漾潤唇膏

自然提氣色、兼具保濕度，是許多人化妝包的固定班底。

CLARINS 彈潤植萃美唇油

打造玻璃水光唇，疊擦或單擦都受歡迎。

2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞榜單一次看 姊妹們照著買，真的不會踩雷。圖片來源：@cosme網站
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞榜單一次看 姊妹們照著買，真的不會踩雷。圖片來源：@cosme網站

理膚寶水 UVA PRO 新瑰蜜霜（潤色防曬）

保濕不黏膩，潤色自然，日常素顏系必備。

SHISEIDO 超聚光活膚粉底精華

粉底結合精華配方，呈現高級水光感。

2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞榜單一次看 姊妹們照著買，真的不會踩雷。圖片來源：@cosme網站
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞榜單一次看 姊妹們照著買，真的不會踩雷。圖片來源：@cosme網站

LANCÔME 零粉感超持久粉底

控油與遮瑕兼具，混油肌族好評不斷。

KISSME 超！持久抗暈眼線液筆

抗汗、抗暈染能力突出，是開架市場的長年霸主。

2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞榜單一次看 姊妹們照著買，真的不會踩雷。圖片來源：@cosme網站
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞榜單一次看 姊妹們照著買，真的不會踩雷。圖片來源：@cosme網站

綜合賞 TOP 3｜2025 最具實力的年度王者

綜合賞從全站商品中選出最受歡迎的前 3 名，是 @cosme 年度最高榮譽。

第 1 名｜Cetaphil 舒特膚 長效潤膚霜

保濕力強、質地不黏膩，適合乾肌與敏弱肌族。臉部與身體皆可使用，是全台熱銷度與評價皆高的萬用乳霜

第 2 名｜medicube 全效多功能美容儀 Age-R Booster Pro

美容家電首次擠入前三名。提升吸收力、改善緊緻與光澤度，深受網友討論，是 2025 年度最強黑馬。

第 3 名｜LANCÔME 超極限肌因賦活露（小黑瓶 Ultimate）

穩膚力再升級，膚質透亮度、細緻度提升明顯，是精華品類中最具代表性的國民級愛用品。

2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞榜單一次看 姊妹們照著買，真的不會踩雷。圖片來源：@cosme網站
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞榜單一次看 姊妹們照著買，真的不會踩雷。圖片來源：@cosme網站

下半年新秀賞｜2025 最值得關注的話題新品

針對近半年上市、但迅速獲得高評價的產品。

Cellina 雪芙蘭｜純物理溫和防曬乳

質地清爽、不泛白，物理防曬的溫和性受到敏弱族肯定。

Cellina 雪芙蘭｜白茶淨嫩沐浴露

泡沫細緻、香氣清新，清爽不乾澀。

2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞榜單一次看 姊妹們照著買，真的不會踩雷。圖片來源：@cosme網站
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞榜單一次看 姊妹們照著買，真的不會踩雷。圖片來源：@cosme網站

KISSME｜型色眉彩膏 EX

自然顯色、刷頭好操作，是眉彩品類的新亮點。

Helena Rubinstein｜PX50 黑繃帶修護乳霜

訴求修護、改善細紋，熟齡族評價特別高。

SABON｜迷迭香磨砂潔顏凝露

兼具清潔與溫和去角質，肌膚光滑感立刻可見。

2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞榜單一次看 姊妹們照著買，真的不會踩雷。圖片來源：@cosme網站
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞榜單一次看 姊妹們照著買，真的不會踩雷。圖片來源：@cosme網站

殿堂賞｜連年奪冠的經典口碑王

殿堂賞代表產品長期深受用戶信任，是多年來不敗的美妝常勝軍。

2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞 4 大榜單一次看：姊妹們照著買，真的不會踩雷
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞 4 大榜單一次看：姊妹們照著買，真的不會踩雷

PONY EFFECT｜水透光妝前防護乳 SPF50+

控油、保濕與服貼度兼具，讓底妝更持久不脫妝。

KATE TOKYO｜怪獸級持色唇膏

顯色度佳、持久度高，是開架唇彩的代表性商品。

PAULA’S CHOICE 寶拉珍選｜2% 水楊酸精華液

改善粉刺、細緻膚質，是油肌族的長青愛用品。

美妝觀察趨勢｜三大關鍵字總結 2025 市場走向

2025 年榜單清楚展現三大趨勢：成分透明化、生活型保養、韓系勢力崛起。消費者越來越重視「成分能不能被信任」、「產品是否真正有感」，同時追求身心放鬆與全方位養護，而韓系品牌從面膜到美容家電全面竄紅，更成今年最不容忽視的力量。

2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞 4 大榜單一次看：姊妹們照著買，真的不會踩雷
2025 必買美妝清單在這！@cosme 台灣美妝大賞 4 大榜單一次看：姊妹們照著買，真的不會踩雷

看韓國穿搭博主示範！2025 秋冬必備「 5 大時尚單品」這樣穿顯瘦又時髦

看韓國穿搭博主示範！2025 秋冬必備「 5 大時尚單品」這樣穿顯瘦又時髦

2025-11-18 00:26 女子漾／編輯桑泥
看韓國穿搭博主示範！2025 秋冬必備「 5 大時尚單品」這樣穿顯瘦又時髦。 圖片來源：IG@yunnnie
看韓國穿搭博主示範！2025 秋冬必備「 5 大時尚單品」這樣穿顯瘦又時髦。 圖片來源：IG@yunnnie

韓國時尚之所以能風靡亞洲，關鍵在於他們擅長利用單品創造「高比例」與「不經意的氛圍感」。今年秋冬想穿出韓系氛圍感但又不想踩雷？小編幫大家準備好了今年秋冬最不能錯過的 5 大單品，往下看教你如何像韓國博主一樣，將這些必備單品化為顯瘦又吸睛的秋冬穿搭公式，在冷冷的天氣也能美美出門又時髦！

必備單品 1：皮革外套

圖片來源：IG@yunnnie
圖片來源：IG@yunnnie

韓國時尚博主們今年秋冬幾乎人手一件皮革外套，營造高級帥氣的中性風就靠它！無論是短版皮衣、飛行夾克，或是長版皮革風衣，建議選擇柔軟、不過度挺為主，顏色上除了基本灰色外，今年也建議可以入手一件酒紅色系，更有個性。


必備單品 2：軟糯針織衫

圖片來源：IG@yunnnie
圖片來源：IG@yunnnie

寬鬆針織依然是秋冬第一名人氣單品，選擇大地色系去做搭配能更符合秋冬氛圍！建議選擇軟糯混紗、微落肩或前短後長的剪裁，讓整體更有造型感，打造溫柔韓系小姐姐風！


必備單品 3：立體肩線西外

圖片來源：IG@yunnnie
圖片來源：IG@yunnnie

要打造都會韓系女孩感的必備外套就是立體肩線西外了！韓國博主中流行的西裝外套除了寬大的 Boyfriend Style，今年還有這款「立體肩線」的新都會剪裁，不僅能修飾頭肩比例，也能拉長整體線條。


必備單品 4：奶黃色長版大衣

圖片來源：IG@yunnnie
圖片來源：IG@yunnnie

大地色永遠是秋冬不可或缺的色系，但今年的關鍵是「奶油、摩卡、燕麥色」這種低飽和柔霧色調，建議可入手一件奶黃色長大衣，輕易搞定通勤與日常穿搭，整體氣場大大提升！


必備單品 5：中筒靴

圖片來源：IG@yunnnie
圖片來源：IG@yunnnie

今年除了過膝長靴外，中筒長靴更是必備單品，它能修飾腿型的效果，露出一小部分的肌膚則能創造輕盈感，搭配長版針織裙，可讓靴子的頂部線條若隱若現，增加穿搭的層次與神秘感。

小紅書熱門秋冬髮色指南！盤點8款韓系柔霧髮色推薦：焦糖棕、牛奶棕、栗子棕...仙氣滿滿，不漂也能超顯白！

小紅書熱門秋冬髮色指南！盤點8款韓系柔霧髮色推薦：焦糖棕、牛奶棕、栗子棕...仙氣滿滿，不漂也能超顯白！

2025-11-15 13:00 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：小紅書 一一、MILBON糯米
圖片來源：小紅書 一一MILBON糯米

秋冬換季之時是許多人想換髮色的時候，但每次想換髮色又怕傷髮、怕布丁頭、怕顯黃，這時，韓系柔霧髮色正是安全又高級的解方。小編為女孩們盤點8款今年秋冬小紅書最熱門的韓系髮色，以柔霧棕色系為主，是低飽和、顯白、又能自然融於原髮色的質感選擇，一起換上吧！

1. 焦糖棕

圖片來源：小紅書 上海髮型設計藤野造型奕銘
圖片來源：小紅書 上海髮型設計藤野造型奕銘

焦糖棕具有暖調與輕微光澤感，非常適合亞洲人的膚色，當光線照射時，髮絲散發淡淡光澤感，讓整體氣色看起來更明亮，而且長出新髮也不突兀，後續維護壓力較低，或者可以在染髮時請髮型師稍微加深髮根顏色，髮尾處帶亮，形成自然漸層效果。

2. 牛奶柔棕

圖片來源：小紅書 YUKINIAN ISOM
圖片來源：小紅書 YUKINIAN ISOM

牛奶柔棕是一種低飽和的淺棕色，帶有奶霧質感，看起來柔軟且不過度亮眼，非常適合想換髮色但不想大改造的人，不需漂髮也能擁有奶霧質感。

3. 栗子棕

圖片來源：小紅書 臭髒髒包
圖片來源：小紅書 臭髒髒包

栗子棕是比較深一點的暖棕色，更具沉穩感，很適合秋冬季節，而且不容易褪色顯黃，屬於染後維持期較為友善的選擇，完全不擔心出現布丁頭。

4. 摩卡棕

圖片來源：小紅書 代
圖片來源：小紅書

摩卡棕與今年年度代表色「摩卡慕斯」相呼應，融合了咖啡色與焦糖色元素，是一款較中性的髮色，平時搭配冷調妝容，能讓整體造型更有質感。

5. 焦糖粉棕

圖片來源：小紅書 請叫我柚子小姐
圖片來源：小紅書 請叫我柚子小姐

焦糖粉棕比焦糖棕再多了一點橘調，整體色調更活潑明亮，很適合膚色偏白或想提升活力感的人，在陽光下能透出閃閃發亮的光澤感，在灰暗的冬日中拉提氣色。

6. 奶茶灰棕

圖片來源：小紅書 天津TITI髮色推薦
圖片來源：小紅書 天津TITI髮色推薦

在低飽和的柔霧棕中加入一些灰調元素，是每年到了秋冬換季染髮時都非常受歡迎的髮色，褪色後也很好看。但若膚色偏黃或偏深，建議先諮詢髮型師，可以加入一點點暖調色彩，避免顯得暗沉。

7. 榛果灰棕

圖片來源：小紅書 我是拼多多新人
圖片來源：小紅書 我是拼多多新人

榛果灰棕是一款帶有明顯灰調但又保有暖棕底色的髮色，它能修飾偏黃或偏紅膚色，讓膚色視覺更乾淨、顯白。

8. 焦糖奶茶棕

圖片來源：小紅書 NINI^
圖片來源：小紅書 NINI^

將焦糖棕與奶茶灰棕融合，有淡淡的光澤蜜感，也有一點奶霧感，既溫柔又高級。

