市面上的臉部保養品牌越來越多，不同瓶身、不同訴求、不同話術，每一家都強調「必備」、「高評價」、「超推薦」。

然而在這些選擇背後，真正重要的卻不是哪一個最紅，而是它是否「乾淨」；陳裕豪醫師提醒：消費者在挑選保養品時，了解成分與產品透明度，有助於依自身需求做更適合的選擇

乾淨保養不是潮流，而是肌膚真正的需要

「乾淨保養」近年被許多品牌引用，但它並不是流行語，而是一個非常重要的保養觀念。乾淨的意思，不是簡單兩個字，而是：

成分透明

不堆疊多餘化學物質

避免人工香料、色素

以安全來源的植物萃取或溫和基底為核心

醫師指出：「複雜配方與單純配方各有適用情況，選擇肌膚能接受、成分明確的產品較不易造成負擔。」許多肌膚不適或不穩定，常與過度堆疊的成分有關，而非保養不足。這也是為什麼美國高端科研品牌IN艾娜蓓的純淨理念愈來愈受到注意。品牌強調配方簡單、來源乾淨，以天然植物萃取作為主軸，不追求多重成分的疊，而追求肌膚真正能安心接觸的配方。

不看成分、只看話術，是最常見的踩雷方式

在臉部保養選擇上，最常見的錯誤，就是「被行銷帶著走」。看到「高濃度」、「超有感」、「網紅愛用」就直接購買，卻完全沒有看成分、安全性或來源。

陳裕豪醫師提醒：「保養選擇的重點不在於話術，而是了解成分與是否符合個人需求。」許多產品為了追求包裝亮點，會添加過多香料、色素、防腐成分等，短時間使用可能無明顯問題，但長期堆疊下來，會讓肌膚承受不必要的壓力。

反觀越來越多消費者開始重視乾淨配方，不是追求效果，而是追求肌膚可以長期接受的安全性，強調純淨、不複雜的品牌，就是在提醒大家：「臉部保養不該成為刺激肌膚的來源，而應該是陪伴肌膚的日常。」

乾淨保養不是少做，而是做對

乾淨保養並不是叫你只用水洗臉，也不是拒絕所有產品，而是更精準的保養方式：

使用肌膚真正需要的

減少不必要的刺激來源

建立穩定的每日保養節奏

陳裕豪醫師強調，保養最重要的是「穩定」，而穩定來自成分的乾淨與程序的合理，而不是堆疊十幾瓶產品。當品牌以天然萃取與精準配方為核心，去除多餘化學成分，肌膚才能在低負擔的情況下被照顧。乾淨不是少，而是用得剛剛好。

在面對眾多臉部保養選擇時，最重要的不是找出哪一瓶效果最快，而是找出對肌膚最友善、最安全的那一瓶。如同陳裕豪醫師所說：「選擇保養品時，重點在於了解成分是否符合自身膚質與需求。」

而主打配方精簡的品牌，也提醒我們真正好的保養，是能讓肌膚安心長期使用，而不是短暫的驚豔。在選擇百百種保養品牌時，不要只看包裝，而要看它能不能陪你的肌膚走得長遠。

